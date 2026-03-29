Γιορτάζοντας τα 100 της χρόνια, η ιταλική φίρμα βγάζει στο δρόμο μια μοτοσικλέτα με επιδόσεις και τεχνολογία απευθείας από το MotoGP.

H Ducati μάλλον «το τερμάτισε», παρουσιάζοντας μια μοτοσικλέτα δρόμου που αποδίδει 228 άλογα και ζυγίζει 173 κιλά! Αφήστε που στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί το στάνταρ παρεχόμενο κιτ αγώνων τα άλογα γίνονται 247 και τα κιλά ακόμα χαμηλότερα στα 167! Στην εκατονταετηρίδα της λοιπόν, η Ducati παρουσιάζει την πιο ακραία μοτοσικλέτα δρόμου που έχει κατασκευαστεί στην ιστορία. Η Superleggera V4 Centenario κοστίζει 220.000€ και θα παραχθεί σε περιορισμένη έκδοση μόλις 500 αριθμημένων τεμαχίων, τα οποία μάλιστα είναι όλα προπουλημένα! Βασισμένη στην έβδομη γενιά Superbike της Ducati, διαθέτει ένα πλαίσιο εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα και σηματοδοτεί το ντεμπούτο του πρώτου συστήματος πέδησης από ανθρακονήματα και κεραμικό υλικό και ενός πιρουνιού με καλάμια από ανθρακονήματα που μέχρι σήμερα δεν είχε τοποθετηθεί ποτέ σε μοτοσικλέτα νόμιμη για οδήγηση σε δημόσιο δρόμο. Κάθε ίνα του ανθρακονήματος, κάθε βίδα τιτανίου, κάθε μικροσκοπική επιλογή στοχεύει στην επιδίωξη της τελειότητας. Ό,τι πιο κοντινό στο αδύνατο έχει τολμήσει ποτέ να δημιουργήσει ένας κατασκευαστής.

Η Ducati είναι η μόνη εταιρεία στον κόσμο που έχει κατασκευάσει μοτοσικλέτες σαν κι αυτή μέχρι σήμερα. Μοτοσικλέτες περιορισμένης έκδοσης, ιδιαίτερα περιζήτητες από τους γνώστες σε όλο τον κόσμο. Αληθινοί μονόκεροι των μηχανοκίνητων δίτροχων, δημιουργημένοι για όσους καταλαβαίνουν ότι η κατοχή μιας Superleggera σημαίνει πολύ περισσότερα από την κατοχή μιας μοτοσικλέτας. Αυτό συνέβη το 2013, με την 1199 Superleggera, την πρώτη μοτοσικλέτα με πλαίσιο, ψαλίδι και τροχούς από κράμα μαγνησίου. Τα όρια ξεπεράστηκαν ξανά με την 1299 Superleggera του 2016, την πρώτη που εισήγαγε ένα πλήρες πλαίσιο από ανθρακονήματα. Ο πήχης ανέβηκε ακόμη περισσότερο με την Panigale V4 Superleggera του 2020, τη μοτοσικλέτα που οδήγησε την αεροδυναμική στα άκρα και τώρα, με τη Superleggera V4 Centenario η ιταλική φίρμα ξαναγράφει τους κανόνες του τι είναι δυνατό σε μια μοτοσικλέτα παραγωγής. Εκτός από τις 500 Superleggera V4 Centenario θα υπάρχουν και 100 Superleggera V4 Centenario Tricolore, έτσι ώστε να σηματοδοτήσουν περαιτέρω αυτό το ιστορικό ορόσημο για τον κατασκευαστή με έδρα το Borgo Panigale. Η εμφάνιση δημιουργεί ένα σύνδεσμο μεταξύ της παράδοσης, του παρόντος και του μέλλοντος, τιμώντας την κληρονομιά της 750 F1, του τελευταίου «κλασικού» αγωνιστικού μοντέλου δύο βαλβίδων και ενός από τα πιο εμβληματικά και σπάνια Ducati της δεκαετίας του 1980. Τα χρώματα Tricolore, που κάποτε κυριαρχούσαν στις πίστες, επανεμφανίζονται σε ένα ανανεωμένο σχέδιο και το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικά υποβλητική εμφάνιση.

Στην πίστα με GP26

Η Superleggera V4 Centenario προσφέρει επιπρόσθετα σε λίγους ιδιοκτήτες να κάνουν ένα ακόμη πιο απίστευτο όνειρο πραγματικότητα. Είκοσι έξι εξ αυτών θα καταβάλουν ένα έξτρα σημαντικό ποσό προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε μοτοσικλέτα MotoGP: μια μέρα στην πίστα, με την καθοδήγηση εκπαιδευτών της Ducati, που κορυφώνεται με ένα φινάλε πάνω στην εργοστασιακή DesmosediciGP26 των Μαρκέθ και Μπανάϊα. Το MotoGP Experience θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουλίου, αμέσως μετά την Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati 2026 και ας δούμε στη συνέχεια πως μας τα περιγράφει η Ducati μέσα από το δελτίο τύπου που μας έστειλε:

Φρένα και ανάρτηση από το Μotogp

Η Superleggera V4 Centenario είναι η πρώτη μοτοσικλέτα δρόμου στον κόσμο που είναι εξοπλισμένη με κεραμικούς ανθρακονημάτινους δίσκους φρένων, εγκεκριμένους για χρήση σε δρόμο. Οι νέοι δίσκοι της Brembo είναι κατασκευασμένοι γύρω από έναν πυρήνα κατασκευασμένο από C/SiC, μια κεραμική ένωση ενισχυμένη με ίνες άνθρακα. Αυτή η τεχνολογία προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό ελαφρότητας, ακαμψίας και θερμικής σταθερότητας. Ο δίσκος διατηρεί την αποτελεσματικότητά του ακόμη και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας συνεπές φρενάρισμα ακόμη και σε ακραίες συνθήκες χρήσης, χωρίς το πρόσθετο βάρος των παχύτερων μεταλλικών δίσκων μεγαλύτερης διαμέτρου. Σε σύγκριση με έναν χαλύβδινο δίσκο, οι νέοι προσφέρουν το ίδιο επίπεδο ισχύος, αλλά με μείωση βάρους 450 γραμμαρίων ανά δίσκο και 40% χαμηλότερη ροπή αδράνειας. Αυτή η μείωση της αδράνειας βελτιώνει την ευελιξία της μοτοσικλέτας, καθιστώντας ακριβέστερη την είσοδο στις στροφές. Σε σύγκριση με τους διαμέτρου 330mm της Panigale V4, οι δίσκοι από ανθρακονήματα και κεραμικά έχουν το ίδιο βάρος αλλά ακόμη χαμηλότερη αδράνεια, χάρη σε μια πιο καλύτερη κατανομή μάζας και, φυσικά, προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη αντοχή σε ακραίες συνθήκες χρήσης. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης νέες μονομπλόκ δαγκάνες Brembo GP4-HY ενισχυμένες από συμπαγές αλουμίνιο, με ενσωματωμένα πτερύγια ψύξης και διαφοροποιημένα έμβολα 30 και 34mm. Οι δαγκάνες χρησιμοποιούν ένα σύστημα αντι-οπισθέλκουσας που απελευθερώνει πλήρως το δίσκο όταν ο αναβάτης αφήνει τη μανέτα, εξαλείφοντας την υπολειπόμενη ροπή και βελτιώνοντας έτσι την ομαλότητα κατά την είσοδο σε στροφές. Τέλος, τα τακάκια είναι ειδικά σχεδιασμένα για να λειτουργούν έτσι όπως πρέπει όταν τρίβονται στην επιφάνεια άνθρακα-κεραμικού των δίσκων.

Η ανάρτηση θέτει επίσης μια νέα παγκόσμια πρωτιά: η Superleggera V4 Centenario είναι η πρώτη μοτοσικλέτα δρόμου που είναι εξοπλισμένη με το πιρούνι Öhlins NPX 25/30 από ανθρακονήματα κατασκευασμένα με μονοκατευθυντικά στρώματα για να επιτευχθεί μέγιστη εξοικονόμηση βάρους σε σύγκριση με τη συμβατική κατασκευή. Η εξοικονόμηση βάρους σε σύγκριση με την Panigale V4 R είναι 8%, αυξανόμενη στο 10% σε σύγκριση με την τυπική Panigale V4, με απτή βελτίωση στις αλλαγές κατεύθυνσης και την ευαισθησία του μπροστινού μέρους. Το πιρούνι, το οποίο είναι μηχανικό για την ελαχιστοποίηση του βάρους, διατηρεί τα φυσίγγια υπό πίεση, μειώνοντας τη σπηλαίωση και παρέχοντας πιο σταθερή υποστήριξη κατά το φρενάρισμα και την είσοδο σε στροφές. Στο πίσω μέρος, το αμορτισέρ Öhlins TTX36 GP LW είναι εξοπλισμένο με ειδικό ατσάλινο ελατήριο για μέγιστη ελαφρότητα και βαλβίδες που προέρχονται από το MotoGP, οι οποίες βελτιώνουν την ικανότητα αντιμετώπισης μικρών χτυπημάτων και επιτρέπουν την υδραυλική ρύθμιση χωρίς εργαλεία. Οι σύνδεσμοι της ανάρτησης είναι κατασκευασμένοι από τιτάνιο και πάλι για μέγιστη ελαφρότητα. Ένας συνδυασμός που φέρνει την ανάρτηση MotoGP σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Πλαίσο από ίνες άνθρακα

Ολόκληρο το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα: το πλαίσιο, το ψαλίδι, το υποπλαίσιο και οι τροχοί έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο MotoGP και τη Formula 1. Μια ριζοσπαστική, ασυμβίβαστη προσέγγιση που φέρνει πρωτότυπες λύσεις στο δρόμο. Το μπροστινό πλαίσιο από ανθρακονήματα ζυγίζει 17% λιγότερο από το αλουμινένιο του Panigale V4, προσφέροντας βαθμονομημένη ακαμψία για βελτίωση της πρόσφυσης στις στροφές και τη φυσική τάση να κλείνει η γραμμή. Το ψαλίδι κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας μια διαδικασία που επιτρέπει μια πολύ ελαφριά μονοκόμματη δομή. Σε σύγκριση με το αλουμινένιο είναι 21% ελαφρύτερο, διατηρώντας παράλληλα ισοδύναμες τιμές πλευρικής και στρεπτικής ακαμψίας. Οι ζάντες με τις πέντε ακτίνες είναι σχεδόν 300 γραμμάρια ελαφρύτερες από αυτές της Panigale V4 S Carbon, το μπροστινό υποπλαίσιο ζυγίζει 200 γραμμάρια λιγότερο και το πίσω μονοκόκ μειώνει το βάρος κατά 1,4 κιλά. Για να διασφαλιστεί η υψηλότερη δυνατή δομική ποιότητα, κάθε εξάρτημα από ανθρακονήματα σε κάθε Superleggera ελέγχεται χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές μεθόδους μη καταστροφικών δοκιμών: Μεταβατική Ενεργητική Θερμογραφία, Υπερήχους Φασιοποιημένης Συστοιχίας και Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία. Αυτή είναι η ίδια διαδικασία που χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική βιομηχανία και που η Ducati έχει εφαρμόσει σε όλα τα μοντέλα Superleggera από την 1299 και μετά.

Desmosedici Stradale R 1100 Engine

Η Superleggera V4 Centenario χρησιμοποιεί ένα νέο κινητήρα, τον Desmosedici Stradale R 1100, ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για αυτή, με σκοπό τη δημιουργία της πιο εξελιγμένης Superleggera που κατασκευάστηκε ποτέ. Ο κυβισμός αυξάνεται από 998 σε 1.103cc χάρη στην επιμήκυνση της διαδρομής των εμβόλων από 48,41 σε 53,5mm. Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει περισσότερη ροπή και περισσότερη δύναμη στις μεσαίες στροφές. Στη διαμόρφωση δρόμου Euro5+ αποδίδει 228 ίππους, οι οποίοι γίνονται 247 όταν χρησιμοποιείται η αγωνιστική εξάτμιση της Akrapovič και λάδι Ducati Corse Performance. Ο κινητήρας είναι 3,6kg ελαφρύτερος από τη μονάδα της Panigale V4 με τον ξηρό συμπλέκτη. Η μείωση οφείλεται στη χρήση τιτανίου, ελαφρύτερων βιδών και επανασχεδιασμένων εσωτερικών εξαρτημάτων για τη μείωση των περιστρεφόμενων μαζών. Τα έμβολα δύο δακτυλίων χρησιμοποιούν τεχνολογία "box-in-box" και διαθέτουν έναν υπερμεγέθη πείρο για να διαχειρίζονται την αύξηση της ισχύος.

Οι κυλινδροκεφαλές διατηρούν την ίδια διαμόρφωση με τον κινητήρα Desmosedici Stradale R των 998cc, με βαλβίδες εισαγωγής τιτανίου 34mm και βαλβίδες εξαγωγής από χάλυβα 27,5mm. Και οι δεκαέξι βαλβίδες χρησιμοποιούν ημι-κώνους τιτανίου, μια λύση τυπική για κινητήρες αγώνων. Ο χρονισμός του συστήματος Desmodromic ρυθμίζεται χειροκίνητα και πιστοποιείται από μια πλάκα υπογεγραμμένη από τον τεχνικό που εκτελεί τον έλεγχο. Ο στροφαλοφόρος άξονας έχει ελαφρύνει αντικαθιστώντας τα χαλύβδινα αντίβαρα με ένθετα βολφραμίου, πολύ πυκνότερα από το χάλυβα. Αυτό επιτρέπει την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος εξισορρόπησης χρησιμοποιώντας μικρότερα, πιο συμπαγή ένθετα, ιδιαίτερα όταν τοποθετούνται στις εξωτερικές περιοχές, δηλαδή σε μεγάλη ακτίνα, όπου η συμβολή τους είναι μεγαλύτερη. Το αποτέλεσμα είναι πιο άμεση απόκριση στο γκάζι, μειώνοντας παράλληλα την καταπόνηση στα ρουλεμάν και τα μηχανικά εξαρτήματα και διατηρώντας την απαραίτητη αντοχή για να αντέξει το επίπεδο ισχύος που επιτυγχάνεται. Ο κινητήρας αναπνέει μέσω οβάλ σωμάτων πεταλούδας γκαζιού διαμέτρου 56mm, μεγαλύτερα από τα 52 της Desmosedici Stradale. Οι τρομπέτες είναι σταθερές για μείωση του βάρους και βελτιστοποιημένες με διαφορετικά μήκη (20mm αριστερά, 10mm δεξιά) για βελτίωση της ροής. Το σύστημα εξάτμισης χρησιμοποιεί πολλαπλές εξαγωγής τιτανίου με αυξημένη διάμετρο 41,7mm και εγκεκριμένο τελικό Akrapovič. Οι θύρες εισαγωγής και εξαγωγής είναι γυαλισμένες, όπως ακριβώς και στους καλύτερους αγωνιστικούς κινητήρες.

Το κιβώτιο ταχυτήτων βασίζεται στο αγωνιστικό Ducati Racing, με τη νεκρά να βρίσκεται κάτω από την πρώτη ταχύτητα αντί μεταξύ πρώτης και δεύτερης. Αυτή η λύση, χάρη στο σύστημα Ducati Neutral Lock (DNL), εξαλείφει την πιθανότητα τυχαίας εμπλοκής νεκράς και να βρεθείς χωρίς φρένο κινητήρα στην τελική και πιο ευαίσθητη φάση του φρεναρίσματος. Επιπλέον, η απουσία νεκράς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάνει την αλλαγή μεταξύ αυτών των δύο ταχύτερη και ομαλότερη από ό,τι με μια παραδοσιακή διαμόρφωση κιβωτίου ταχυτήτων. Η αλυσίδα είναι μια DID ERV7, η ίδια που χρησιμοποιείται από τις ομάδες του Superbike Factory, η οποία στη Superleggera V4 Centenario λειτουργεί με γρανάζι Ergal. Αυτή η επιλογή επιτρέπει μείωση 0,69 κιλών σε σύγκριση με τα εξαρτήματα της Panigale V4 S.

Η αεροδυναμική στο προσκήνιο

Στην Superleggera V4 Centenario αισθητική και αεροδυναμική συνδυάζονται για να γίνουν ένα. Τα εξαιρετικά αποδοτικά φτερά και τα πλευρικά τοιχώματα (Corner Sidepods), σχεδιασμένα να παράγουν κάθετη δύναμη σε μεγάλες γωνίες κλίσης, προέρχονται απευθείας από την Panigale V4 R Superbike. Η λύση Corner Sidepods, που παρουσιάστηκε από τη Ducati στο MotoGP το 2021, δημιουργεί ένα «φαινόμενο εδάφους» στη μέση της στροφής, εξασφαλίζοντας υψηλότερο επίπεδο πρόσφυσης για τα ελαστικά και επιτρέποντας έτσι υψηλότερες ταχύτητες και επομένως χαμηλότερους χρόνους γύρου. Το φέρινγκ της Superleggera V4 Centenario είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανθρακονήματα. Φυσικά, για την ελαχιστοποίηση του βάρους, η Superleggera είναι ενισχυμένη με πολλά άλλα εξαρτήματα από ανθρακονήματα: φτερά, κάλυμμα ρεζερβουάρ, αγωγός ακτίνων, κάλυμμα γραναζιού, προστατευτικά φτέρνας, βάση σέλας, αγωγός εισαγωγής και βάση πινακίδας κυκλοφορίας. Τα καπάκια ψυγείου και ρεζερβουάρ καυσίμου και, φυσικά, οι άνω και κάτω πλάκες τιμονιού είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο billet.

Η χρωματική παλέτα GP26 Rosso Centenario βασίζεται σε ένα συνδυασμό των εμβληματικών λευκών λωρίδων της Ducati και του νέου ματ κόκκινου Rosso Centenario. Ένα σκούρο κόκκινο, όπως αυτό της προέλευσής του: από το κόκκινο της Ducati 60 του 1949, της πρώτης ολοκληρωμένης μοτοσικλέτας που σηματοδότησε την είσοδο της Ducati στους κατασκευαστές μοτοσικλετών, μέχρι αυτό της Gran Sport 'Marianna' του 1955, της πρώτης Ducati που σχεδιάστηκε για αγώνες με την υπογραφή του μηχανικού Fabio Taglioni. Ήταν η χρωματική παλέτα GP26 της Superleggera V4 Centenario που ενέπνευσε αυτή των επίσημων μοτοσικλετών Desmosedici της ομάδας Lenovo.

Ηλεκτρονικά από το MotoGP

Η σουίτα ελέγχου προέρχεται από αυτήν της Panigale V4 R, επαναβαθμονομημένη και εμπλουτισμένη με νέες στρατηγικές DVO τελευταίας γενιάς. Στόχος είναι να προσφέρει ακόμη περισσότερο έλεγχο και να επιτρέψει ακόμη και σε μη επαγγελματίες να βιώσουν τις τεχνικές οδήγησης των αναβατών MotoGP. Τα Ducati Traction Control (DTC), Wheelie Control (DWC), Slide Control (DSC) και Ducati Power Launch (DPL) προσφέρουν πιο ακριβή διαχείριση χάρη σε νέους αλγόριθμους. Το Cornering ABS περιλαμβάνει πλέον, εκτός από τις στρατηγικές RaceBrake Control και Road eCBS, το νέο Engine Brake Control DVO, το οποίο εισάγει τη λειτουργία Dynamic Engine Brake (DEB). Επιπλέον, το DEB βελτιώνει την απόδοση πέδησης κατά την είσοδο στη στροφή ενεργοποιώντας το πίσω φρένο ακόμα και όταν το μπροστινό είναι απελευθερωμένο, όπως κάνουν οι επαγγελματίες αναβάτες. Αυτό επιτρέπει ακόμη και σε λιγότερο έμπειρους αναβάτες να ακολουθούν πιο κλειστές γραμμές, βελτιώνοντας την αυτοπεποίθησή τους κατά την οδήγηση.

Σε συλλεκτικό κουτί

Η Superleggera V4 Centenario παραδίδεται σε μια αποκλειστική ξύλινη θήκη. Κάθε μοτοσικλέτα συνοδεύεται από πιστοποιητικό γνησιότητας, φυλαγμένο σε ειδικό κουτί, ένα ειδικό κάλυμμα μοτοσικλέτας, καθώς και ένα χαλάκι και μπροστινά και πίσω στηρίγματα paddock. Ο ειδικός εξοπλισμός, που περιλαμβάνει το αγωνιστικό κιτ για χρήση σε πίστα, επιβεβαιώνει περαιτέρω τη μοναδικότητα της Superleggera V4 Centenario. Κάθε μοντέλο είναι εξοπλισμένο με την αγωνιστική εξάτμιση Akrapovič με λογισμικό DAVC Race Pro και ειδικό κάτω φέρινγκ, ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη και προστατευτικά καλύμματος ψαλιδιού και εναλλάκτη, όλα κατασκευασμένα από ανθρακονήματα. Η θήκη περιέχει επίσης ένα κιτ για την αφαίρεση των προβολέων, του πλαϊνού σταντ, της θήκης πινακίδας κυκλοφορίας και των φλας για την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης της πίστας, ένα αγωνιστικό καπάκι καυσίμου αλουμινίου κατασκευασμένο από συμπαγές καουτσούκ, ένα προστατευτικό μοχλού φρένου, ένα σύστημα διατήρησης φόρτισης και μια αγωνιστική σέλα από νεοπρένιο. Η μοναδικότητα της Superleggera V4 Centenario ενισχύεται περαιτέρω από την ευκαιρία, που παρέχεται αποκλειστικά στους κατόχους της, να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους με ένα κράνος, δερμάτινο μπουφάν και φόρμα περιορισμένης έκδοσης, με χρωματικό συνδυασμό που παραπέμπει στα χρώματα της GP26 Rosso Centenario.

