Ο Πέδρο Ακόστα πήρε την πρώτη θέση στο FP1 του Τέξας, σε μια περίοδο που διακόπηκε από τη σφοδρή πτώση του παγκόσμιου πρωταθλητή με 192 χλμ/ώρα.

Το 3o φετινό αγωνιστικό 3ήμερο του MotoGP ξεκίνησε στο COTA (Circuit of the Americas) μας χάρισε ένα ξεκίνημα γεμάτο αδρεναλίνη, αγωνία και έναν Πέδρο Ακόστα που δείχνει να μην υπολογίζει τίποτα. Ο νεαρός Ισπανός της KTM Factory Racing πήρε τα ηνία στο FP1 του GP ΗΠΑ, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την τρομακτική πτώση του παγκόσμιου πρωταθλητή, Μαρκ Μάρκεθ.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Μάρκεθ, ο οποίος επέστρεψε σε μια πίστα όπου έχει κερδίσει επτά φορές. Ωστόσο, η προσπάθειά του να βρει ρυθμό με την Ducati GP26 μετά το δύσκολο ξεκίνημα της σεζόν, παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή. Περίπου 10 λεπτά μετά την έναρξη, ο Ισπανός έχασε τον έλεγχο στην ταχύτατη στροφή 10, με αποτέλεσμα να σημειώσει μια πτώση με 192 χλμ/ώρα, προκαλώντας την άμεση διακοπή της διαδικασίας με κόκκινη σημαία.

Η επιστροφή του «Βασιλιά»

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Μαρκ Μάρκεθ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι... από άλλο πλανήτη. Αφού εξετάστηκε και διαπιστώθηκαν μόνο κάποιες μώλωπες στο δεξί χέρι, επέστρεψε στην πίστα 10 λεπτά πριν το τέλος. Κατάφερε μάλιστα να σημειώσει τον τέταρτο ταχύτερο χρόνο, μόλις 0,157 δευτερόλεπτα πίσω από την κορυφή, δείχνοντας ότι η πτώση δεν πτόησε καθόλου την αυτοπεποίθησή του.

Ο Πέδρο Ακόστα όμως ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση. Με χρόνο 2:01.715, ο αναβάτης της KTM χρησιμοποίησε ένα φρέσκο μεσαίο ελαστικό στο τέλος για να «κλειδώσει» την πρώτη θέση. Ο Ακόστα φαίνεται να προσαρμόζεται ιδανικά στις απαιτήσεις της αμερικανικής πίστας, αφήνοντας πίσω του έμπειρους αναβάτες και δείχνοντας ότι η πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία ίσως είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε.

Ντι Τζιαναντόνιο και Μαρτίν στο κυνήγι

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46, ο οποίος έδειξε πολύ δυνατό ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια του FP1. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Χόρχε Μαρτίν με την Aprilia, ο οποίος επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει νέο μεσαίο ελαστικό στο τέλος, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει ακόμα αρκετό «περιθώριο» να βελτιώσει τους χρόνους του στις επόμενες περιόδους.

Πίσω από τον τέταρτο Μάρκεθ, την πεντάδα έκλεισε ο Ραούλ Φερνάντεθ της Trackhouse Aprilia, κάνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση εντός έδρας για την αμερικανική ομάδα. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι, περιορίστηκε στην 9η θέση, ενώ ο Πέκο Μπανάια έμεινε πιο πίσω, επικεντρωμένος προφανώς στο στήσιμο της μοτοσικλέτας για τον αγώνα της Κυριακής.

Η δράση στο Τέξας συνεχίζεται με τη χρονομετρημένη περίοδο δοκιμών, που θα αρχίσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας και θα καθορίσει τα δύο γκρουπ για τις κατατακτήριες του Σαββάτου.

