H Formula 1 παραμένει επί ευρωπαϊκού εδάφους στον Ιούλιο, με δύο αγώνες να απομένουν πριν από την καλοκαιρινή διακοπή.

Μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix Μ. Βρετανίας και τη νίκη του Σάρλ Λεκλέρ στο Σίλβερστον, το καραβάνι της Formula 1 ετοιμάζεται για τις επόμενες μεγάλες προκλήσεις. Οι ομάδες και οι οδηγοί δεν έχουν πλέον κανένα περιθώριο για λάθη, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές, ιστορικές και απαιτητικές πίστες της Γηραιάς Ηπείρου.

Ο μήνας Ιούλιος έχει ακόμη δύο αγωνιστικά τριήμερα, με το πρώτο να είναι στο θρυλικό Σπα για το Grand Prix Βελγίου. Ο δεύτερος αγώνας θα είναι μία εβδομάδα μετά στη Βουδαπέστη για το Grand Prix Ουγγαρίας, κι έπειτα η Formula 1 θα πάει για διακοπές.

Μην χάσετε την Δευτέρα 6/7 στις 16:30 την εκπομπή «Pole Position by Allwyn» με την ανάλυση του GP Μ. Βρετανίας. Δείτε την εκπομπή εδώ.

Οι επόμενοι αγώνες της Formula 1

GP Βελγίου (Σπα)

17-19 Ιουλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

GP Ουγγαρίας (Χανγκαρόρινγκ)

24-26 Ιουλίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 16:00

Δείτε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του gMotion, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Aυστρίας.