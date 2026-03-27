Οδηγήσαμε το BYD Sealion 7 Comfort: Τον εντιμότατο φίλο μας

Το κορυφαίο ηλεκτρικό SUV της BYD έχει στιλ, ποιότητα και κυριαρχική παρουσία, αλλά βρίσκεται σε μια κατηγορία με πολύ έντονο ανταγωνισμό.

Με μια ευρεία γκάμα ηλεκτρικών και -πλέον- plug in hybrid μοντέλων, η BYD σημειώνει αξιοσημείωτη επιτυχία τόσο στην ευρωπαϊκή, όσο και στην ελληνική αγορά. Προφανώς, τα μικρότερα μοντέλα της όπως τα Dolphin Surf, Dolphin, Atto 2, Atto 3 και Seal U-DMi σέρνουν το χορό των ταξινομήσεων, ωστόσο και το Sealion 7, που στέκεται ψηλότερα από όλα όσον αφορά τιμές και διαστάσεις, καταφέρνει να προκαλεί τον ανταγωνισμό στην κατηγορία του.

Πρόκειται για ένα SUV κατηγορίας D, με μήκος 4,83 μέτρα και πλάτος 1,925, του οποίου το μεταξόνιο πλησιάζει τα 3 μέτρα -είναι 2,93 για την ακρίβεια. Αν στην εξίσωση του μεγέθους προστεθεί και ο πληρέστατος -ενίοτε πολυτελής- εξοπλισμός, τότε το κόστος των 49.900 ευρώ της έκδοσης της δοκιμής, που κατεβαίνει στις 46.900 ευρώ χάρη στο Electric Bonus της ελληνικής αντιπροσωπείας και στα 43.900 ευρώ αν υπολογιστεί και η επιδότηση 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά, φαντάζει εξαιρετικά ανταγωνιστικό.

Με τις καλύτερες εντυπώσεις

Το BYD Sealion 7 υποδέχεται τον παρατηρητή του με χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση, όχι μόνο λόγω των μεγάλων του διαστάσεων. Η σιλουέτα του είναι ξεκάθαρα αθλητική και το αυτοκίνητο εκτός από εντυπωσιακό είναι επίσης κομψό. Δείχνει μάλιστα λιγότερο ογκώδες από το Seal U DM-i, το οποίο είναι αντικειμενικά μικρότερo, χάρη στο τελείωμα της οροφής και τη μικρότερη απόσταση από το έδαφος.

Οι όγκοι του αμαξώματος έχουν πολύ καλή ισορροπία και ο συνδυασμός των γωνιών στους προφυλακτήρες με τις καμπύλες και διαμήκεις γραμμές στο αμάξωμα, στα δικά μου μάτια κρίνεται ως εξαιρετικά επιτυχημένος. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στο εσωτερικό, όπου η ποιότητα των υλικών και η συναρμογή τους δεν αφήνουν καμία υπόνοια προχειρότητας. Αντίθετα, το περιβάλλον είναι σαφέστατα premium, χωρίς να γίνεται φλύαρο.

Για τους χώρους δεν υπάρχει η παραμικρή αρνητική κριτική -είναι απλώς τεράστιοι- ενώ ο εξοπλισμός είναι πληρέστατος, με στοιχεία πολυτέλειας όπως τα θερμαινόμενα πίσω καθίσματα, η τεράστια γυάλινη οροφή με σκίαστρο που ανοίγει και κλείνει ηλεκτρικά, η κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών, το εξαιρετικό ηχοσύστημα Dynaudio με 12 ηχεία και, τέλος, η πολύ καλή φωνητική βοηθός που ενεργοποιείται με τη φράση «Hey BYD».

Ο χώρος αποσκευών έχει όγκο 520 λίτρα σε πενταθέσια διάταξη και δύο επίπεδα τοποθέτησης του δαπέδου του, τα καθίσματα διπλώνουν με λόγο 60:40, αφήνοντας ελεύθερο σε διθέσια διάταξη χώρο όγκου 1.789 λίτρων, ενώ κάτω από το εμπρός καπό υπάρχει ένας επιπλέον χώρος (frunk) 58 λίτρων, ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης και άλλων χρήσιμων αντικειμένων που επιβάλλουν άμεση πρόσβαση.

Σε επίπεδο στοιχείων εξοπλισμού το μόνο που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς επιπλέον είναι head up display, το οποίο διατίθεται στις δύο ακριβότερες εκδόσεις του μοντέλου αλλά όχι στη βασική της δοκιμής, matrix φώτα με προσαρμοζόμενη δέσμη, τα οποία δεν διατίθενται ούτε ως έξτρα, ηλιοροφή που ανοίγει, σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος και μασάζ στα καθίσματα, το οποίο κάποιοι Κινέζοι κατασκευαστές προσφέρουν σε αρκετά φθηνότερα μοντέλα στάνταρ -εδώ δεν υπάρχει ούτε προαιρετικά.

Πλούσια τα ψηφιακά ελέη

Δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες, μία 10,25 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μια 15,6 ιντσών, περιστρεφόμενη μάλιστα, υποδέχονται τον οδηγό. Η δεύτερη είναι αφής, ενσωματώνει το σύνολο σχεδόν των λειτουργιών του αυτοκινήτου και υποστηρίζεται και από φωνητικό έλεγχο, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο οποίος λειτουργεί εξαιρετικά. Οι δύο οθόνες μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να έχουν ανοιχτόχρωμο ή σκουρόχρωμο φόντο, ενώ διαθέτουν και δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής τόσο όσον αφορά τη νύχτα και την ημέρα, όσο και σε σχέση με τον περιβάλλοντα φωτισμό.

Στον πίνακα οργάνων, παρά το μεγάλο του μέγεθος, κάποιες ενδείξεις είναι αρκετά μικρές, ενώ η οθόνη multimedia έχει μια ευπρόσδεκτη μπάρα shortcut στο κάτω μέρος της, που δίνει άμεση πρόσβαση στην αρχική οθόνη, στο σύστημα κλιματισμού και στο μενού του αυτοκινήτου. Ανάμεσα από τα εμπρός καθίσματα υπάρχουν επίσης κάποιοι πιεστικοί διακόπτες για άμεση έναυση ή παύση του κλιματισμού, ένα περιστροφικό χειριστήριο αυξομείωσης της έντασης του ήχου, το πολύ κομψό χειριστήριο του κιβωτίου ταχυτήτων και διακόπτες για τα προγράμματα οδήγησης, την εκκίνηση του αυτοκινήτου και τα φώτα κινδύνου (αλάρμ), μεταξύ άλλων.

Συνολικά η εμπειρία είναι θετική, με καλή απόκριση της οθόνης στις εντολές, ενώ το ευφάνταστο τρικ της περιστροφής της δεν έχει πρακτικό αντίκτυπο -ειδικά αν χρησιμοποιείς το android auto, το οποίο ακυρώνει τη σχετική δυνατότητα. Αντίθετα, η 360 μοιρών θέαση του αυτοκινήτου μέσα από καλής ποιότητας κάμερες εξυπηρετεί πολύ στο παρκάρισμα, ειδικά καθώς η ορατότητα προς τα πίσω είναι επιπέδου πολεμίστρας ενετικού κάστρου. Συνολικά η εργονομία στο εσωτερικό είναι πολύ καλή, η ηχομόνωση επίσης, ενώ ευπρόσδεκτη είναι η ύπαρξη κανονικών διακοπτών για τη λειτουργία των περισσότερο χρησιμοποιούμενων λειτουργιών -υαλοκαθαριστήρων, καθρεπτών, παραθύρων και ρυθμίσεων των εμπρός ηλεκτρικών καθισμάτων.

Ασφάλεια κορυφής

Με πέντε αστέρια από το Euro NCAP, δεκάδες συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης, και 7 αερόσακους έτοιμους να προστατεύσουν όταν το κακό συμβεί, το BYD Sealion 7 παρουσιάζεται πλήρες τόσο όσον αφορά την παθητική, όσο και την ενεργητική ασφάλεια. Τα συστήματα λειτουργούν ικανοποιητικά, ενώ το μόνο που θα θέλαμε και το έχουμε επισημάνει και σε άλλα μοντέλα της BYD, είναι τη δυνατότητα αυτόματης αλλαγής λωρίδας και στάσης στην άκρη του δρόμου, στην περίπτωση που το Adaptive Cruise Control είναι ενεργοποιημένο και ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται λόγω προβλήματος υγείας ή υπνηλίας.

Σημαντικό στοιχείο ασφάλειας αποτελεί και η άμεση απόκριση του κινητήρα στις εντολές του οδηγού, οι ταχύτατοι χρόνοι ενδιάμεσων επιταχύνσεων αλλά και οι συνολικά πολύ καλές επιδόσεις του αυτοκινήτου, τις οποίες θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια και αποτελούν ένα από τα κορυφαία θετικά στοιχεία του συνόλου, σχεδόν, των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Έτοιμο για τις μεγάλες αποδράσεις;

Ένα αυτοκίνητο του μεγέθους του BYD Sealion 7 είναι κρίμα να περιφέρει τα περίπου 5 μέτρα του μήκους του και τα 2.225 κιλά του βάρους του σε αστικές διαδρομές. Μπορεί από άποψη περιβαλλοντική να μην επιβαρύνει, αλλά χωροταξικά είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα, ειδικά σε κεντρικές αστικές συνοικίες, όπου η στάθμευση αποτελεί άσκηση θάρρους και η κίνηση στα στενά προσομοιάζει αγώνα δεξιοτεχνίας.

Φορτώνεις λοιπόν του κομψό θηρίο, εκμεταλλεύεσαι τη λειτουργία V2L για ακόμα καλύτερες ημέρες και νύχτες στην ύπαιθρο και βγαίνεις στο δρόμο. Ως οδηγός κάθεσαι σχετικά ψηλά, στοιχείο όχι και τόσο αρνητικό αν δεν είσαι το πρώτο μπόι. Το τιμόνι με τη μεγάλη γωνία, το οποίο επιπρόσθετα δεν είναι «διαβήτης» σε ακρίβεια, δημιουργεί μια πρώτη δυσκολία στην εξεύρεση της ιδανικής θέσης, αλλά αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται. Οι 313 ίπποι που υπόσχεται ο κατασκευαστής και τα 380 Nm της ροπής ακούγονται μεστά αλλά δεν είναι τόσο, υπό το βάρος των 2.225 κιλών συν το βάρος όσων μεταφέρονται. Το αυτοκίνητο είναι σβέλτο, με 0-100 χλμ./ώρα σε 6,7 δλ. και μέγιστη ταχύτητα 215 χλμ./ώρα. Η τελευταία ωστόσο είναι ένα καθαρά θεωρητικό νούμερο. Εντελώς παράνομη αν προσπαθήσεις να την επαληθεύσεις, ενώ αν προσπεράσεις το γράμμα του νόμου, θα έχεις να αντιμετωπίσεις την μήνιν της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία θα εκτοξευτεί σε νούμερα κοντά στις 30 kWh. Το αυτοκίνητο διαθέτει τέσσερα προγράμματα λειτουργίας -Eco, Normal, Sport και Snow- με τα δύο πιο χρηστικά να είναι τα μεσαία Normal και Sport.



Τα πολλά κιλά, επίσης, έρχονται να βάλουν φρένο και στις όποιες σπορτίφ αναζητήσεις του οδηγού του BYD Sealion 7. Παρότι η ανάρτηση είναι αρκετά «σοφιστικέ» για συμβατική υλοποίηση -χωρίς δηλαδή ηλεκτρονικό έλεγχο απόσβεσης ή πνευματική λειτουργία- με διπλά ψαλίδια εμπρός, πολλαπλούς συνδέσμους πίσω και αμορτισέρ τεχνολογίας FSD (Frequency Selective Damping), έχει τα όριά της. Ρυθμισμένη με έμφαση στην άνεση, όσο ο ρυθμός παραμένει εκδρομικός ή το πολύ σβέλτος, αποδίδει εξαιρετικά. Τόσο όσον αφορά στην άνεση, όσο και όσον αφορά στον έλεγχο του αμαξώματος. Αν ωστόσο ο οδηγός θελήσει να κινηθεί επιθετικά, τότε οι εγκάρσιες κλίσεις αλλά και οι διαμήκεις ταλαντώσεις του αμαξώματος, μαζί με το μέτριο σε επίπεδο αίσθησης σύστημα διεύθυνσης και τα ισχυρά αλλά με όχι γραμμική απόκριση φρένα, χαλούν τη συνταγή.

Η κίνηση στους πίσω τροχούς και το χαμηλό κέντρο βάρους εξασφαλίζουν καλή ευελιξία και έλεγχο, μέχρι τα 8/10. Φυσικά τίποτα δεν εξελίσσεται άσχημα ακόμα και αν ξεπεραστεί το όριο της πρόσφυσης, καθώς τα ηλεκτρονικά αναλαμβάνουν να επαναφέρουν το αυτοκίνητο στην επιλεγμένη από τον οδηγό τροχιά. Υπάρχουν ωστόσο αυτοκίνητα σε αυτή την κατηγορία τα οποία ακόμα αν βαφτείς στα χρώματα του πολέμου και επιτεθείς στο δρόμο με τις στροφές, θα σε υποδαυλίσουν αντί να σε συγκρατήσουν.

Με συστοιχία μπαταριών χωρητικότητας 82,5 kWh, η έκδοση Comfort της δοκιμής μας έχει μια θεωρητική αυτονομία 482 χιλιομέτρων με φόρτιση στο 100%, σε μικτές συνθήκες κίνησης κατά WLTP. Στην πράξη και εντός της πόλης, αυτή όχι μόνο επιτυγχάνεται αλλά ξεπερνιέται, παρότι το αυτοκίνητο οδηγήθηκε τις κρύες ημέρες του χειμώνα -εδώ βοηθά πολύ και η στάνταρ αντλία θερμότητας για το σύστημα κλιματισμού.

Στις πιο απαιτητικές συνθήκες του αυτοκινητοδρόμου, τα πράγματα δεν είναι τόσο ανθηρά και με περίπου 20 kWh μέση κατανάλωση, μπορείς άφοβα να καλύψεις όχι πολλά περισσότερα από 300 χλμ. απόσταση πριν την επόμενη φόρτιση. Σε DC (συνεχούς ρεύματος) φορτιστές υψηλής ισχύος, το Sealion 7 μπορεί να δέχεται ισχύ 150 kW, τιμή όχι κορυφαία για την κατηγορία, όταν το Tesla Y για παράδειγμα έχει τη δυνατότητα φόρτισης με ισχύ 250 kW, το Ford Capri με 185 kW και το Kia EV6 με 277 kW.

Με αυτό το ρυθμό, για να φορτίσει η μπαταρία από 10-80% απαιτούνται ελάχιστα περισσότερα από 30 λεπτά. Σε AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) φορτιστή και με δεδομένο τον ενσωματωμένο μετασχηματιστή των 11 kW, οι ώρες φόρτισης για το 100% ξεπερνούν κατά τι τις 8. Bonus το σύστημα V2L, το οποίο με ένα έξτρα καλώδιο/αντάπτορα, μπορεί να τροφοδοτήσει οικιακές ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές με ρεύμα ισχύος έως 3,5 kW.

Τι γίνεται με τον ανταγωνισμό;

Το BYD Sealion 7 είναι ένα επιβλητικό, αισθητικά προσεγμένο, ποιοτικό, πλούσια εξοπλισμένο, ευρύχωρο, ασφαλές και σβέλτο ηλεκτρικό SUV. Όπως, όμως, οι περισσότεροι ανταγωνιστές του. Ορισμένοι μάλιστα χωρίς να τους λείπουν όλα τα παραπάνω, διαθέτουν επίσης πιο δυναμικά οδικά χαρακτηριστικά, μεγαλύτερη εμβέλεια κίνησης και κοστίζουν περίπου το ίδιο ή ελάχιστα περισσότερο. Παρότι λοιπόν το Sealion 7 είναι ένα συνολικά εξαιρετικό αυτοκίνητο, βρίσκεται σε μια κατηγορία τιμής και μεγέθους που αποτελεί «λάκκο των λεόντων» για κάθε επίδοξο μονομάχο, με «θηρία» όχι μόνο ευρωπαϊκά αλλά και ασιατικά, να υπονομεύουν την ύπαρξή του.

Αν η άνεση, η ευρυχωρία, η χαλάρωση η ασφάλεια και το value for money αποτελούν τις κυρίαρχες προτεραιότητες και τα βασικά σας ζητούμενα από ένα μεγάλο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV, τότε το BYD Sealion 7 μπορεί να τοποθετηθεί πολύ ψηλά στη λίστα των πιθανών επιλογών σας.