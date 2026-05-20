Δύο φιλόδοξοι παίκτες της νέας εποχής αναδεικνύουν την ωριμότητα της κινεζικής σχολής και δίνουν στον αγοραστή επιλογές που σχεδόν δεν φανταζόταν σε αυτό το επίπεδο τιμής.

Η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία διανύει μια περίοδο βαθιάς μεταμόρφωσης, και η ελληνική αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση. Στο επίκεντρο αυτού του ενδιαφέροντος βρίσκεται η κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, ένα πεδίο όπου οι καταναλωτές αναζητούν πλέον τον ιδανικό συνδυασμό αξιόλογης αυτονομίας, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και προσιτής λογικής χρήσης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δύο νέοι και ιδιαίτερα φιλόδοξοι παίκτες από την Κίνα έρχονται να διεκδικήσουν με αξιώσεις το δικό τους μερίδιο. Το Geely EX5 και το Leapmotor B10 δεν αποτελούν απλώς δύο ακόμη προτάσεις, αλλά αντιπροσωπεύουν τη δυναμική είσοδο δύο πανίσχυρων ομίλων που διαθέτουν σοβαρή τεχνική υποστήριξη και ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η αναμέτρηση αυτή δεν ακολουθεί την παραδοσιακή λογική του διαχωρισμού ανάμεσα σε ένα καλό και ένα λιγότερο καλό αυτοκίνητο. Αντίθετα, έχουμε να κάνουμε με δύο εξαιρετικά συγκροτημένες και σοβαρές προσεγγίσεις της ηλεκτρικής μετακίνησης, οι οποίες ξεδιπλώνουν τη δική τους ξεχωριστή φιλοσοφία. Από τη μία πλευρά, η Geely φέρνει στο τραπέζι τη βαριά τεχνογνωσία και την ωριμότητα ενός κολοσσού που ελέγχει κατασκευαστές όπως η Volvo και η Polestar. Από την άλλη πλευρά, η Leapmotor επωφελείται από τη στρατηγική συμμαχία της με τον Όμιλο Stellantis, γεγονός που της εξασφαλίζει μια ισχυρή εμπορική βάση και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις στο στήσιμο. Η μάχη προβλέπεται σκληρή και θα κριθεί σε λεπτομέρειες που αφορούν την καθημερινή συμβίωση και την αίσθηση πίσω από το τιμόνι.

Η αισθητική προσέγγιση δύο διαφορετικών κόσμων

Στο κομμάτι της εξωτερικής σχεδίασης, τα δύο μοντέλα ακολουθούν μονοπάτια που αντικατοπτρίζουν τη διαφορετική τους στόχευση, διατηρώντας ωστόσο μια έντονη αίσθηση εκσυγχρονισμού. Το Geely EX5 υιοθετεί μια πιο ώριμη, ρευστή και εκλεπτυσμένη σχεδιαστική γλώσσα. Οι γραμμές του είναι απαλές, οι επιφάνειες παρουσιάζουν μια φυσική συνέχεια και η συνολική του σιλουέτα εκπέμπει μια παραδοσιακή premium αρχοντιά. Είναι ένα αυτοκίνητο που καταφέρνει να δείχνει επιβλητικό χωρίς να προκαλεί, απευθυνόμενο σε ένα κοινό που εκτιμά τη διαχρονική κομψότητα και τη σοβαρότητα ενός ολοκληρωμένου οικογενειακού SUV.

Στον αντίποδα, το Leapmotor B10 εισάγει μια σαφώς πιο φρέσκια, μινιμαλιστική και αιχμηρή αισθητική που παραπέμπει στη νέα σχολή σχεδιασμού των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι καθαρές του επιφάνειες, τα φουτουριστικά φωτιστικά σώματα LED και η πιο αεροδυναμική γραμμή της οροφής του προσδίδουν μια έντονη ψηφιακή ταυτότητα. Δείχνει πιο νεανικό και τεχνολογικά προηγμένο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα όσων αναζητούν μια πιο δυναμική και σύγχρονη εικόνα στον δρόμο. Κανένα από τα δύο δεν υστερεί σε προσωπικότητα, καθώς το Geely κερδίζει σε κλασική ωριμότητα, ενώ το Leapmotor απαντά με μια αίσθηση μελλοντικής σχεδιαστικής προσέγγισης.

Η διαχείριση των χώρων και η καθημερινή χρηστικότητα

Οι διαστάσεις του αμαξώματος παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατηγορία αυτή, και εδώ οι δύο μονομάχοι καταθέτουν πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Το Geely EX5 έχει μήκος 4.615 χιλιοστά, πλάτος 1.901 χιλιοστά, ύψος 1.670 χιλιοστά και ένα μεταξόνιο που αγγίζει τα 2.750 χιλιοστά. Οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε μια εξαιρετική εκμετάλλευση της καμπίνας, με το Geely να προσφέρει έναν πραγματικά βασιλικό χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών. Το τελείως επίπεδο δάπεδο επιτρέπει τη φιλοξενία τριών ενηλίκων με υποδειγματική άνεση, καθιστώντας το EX5 την απόλυτη επιλογή για τις ανάγκες μιας μεγάλης οικογένειας. Ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται από 410 έως 440 λίτρα, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα επέκτασης στα 1.877 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων.

Το Leapmotor B10 έρχεται με ελαφρώς πιο compact εξωτερικές διαστάσεις, έχοντας μήκος 4.515 χιλιοστά, πλάτος 1.885 χιλιοστά, ύψος 1.665 χιλιοστά και μεταξόνιο στα 2.735 χιλιοστά. Παρά το γεγονός ότι είναι δέκα εκατοστά πιο κοντό από τον αντίπαλό του, η χωροταξική του μελέτη είναι υποδειγματική για τα δεδομένα των C-SUV. Ο χώρος αποσκευών του μάλιστα ξεκινά από τα 460 λίτρα σε κανονική διάταξη, ξεπερνώντας οριακά το Geely στην αρχική του χωρητικότητα, αν και η μέγιστη τιμή του σταματά στα 1.250 λίτρα. Η καμπίνα του B10 προσφέρει μια εξαιρετικά φωτεινή και ευάερη αίσθηση, χάρη στη μεγάλη γυάλινη επιφάνεια, διατηρώντας την πρακτικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο για τις καθημερινές μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης.

Ψηφιακό περιβάλλον και ποιότητα κατασκευής στο εσωτερικό

Περνώντας στο εσωτερικό, η εικόνα της ποιότητας και της τεχνολογικής πληρότητας συνεχίζεται και στα δύο μοντέλα, με το καθένα να προβάλλει τον δικό του χαρακτήρα. Η καμπίνα του Geely EX5 διακρίνεται για την ήσυχη, γεμάτη και εξαιρετικά στιβαρή της ατμόσφαιρα. Η επιλογή των υλικών έχει γίνει με μεγάλη προσοχή, με μαλακά πλαστικά και ποιοτικές επενδύσεις να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό. Η συναρμογή είναι κορυφαία, αποτρέποντας κάθε είδους τριγμό, ενώ η ηχομόνωση δημιουργεί ένα περιβάλλον αποκομμένο από τους εξωτερικούς θορύβους. Το ψηφιακό περιβάλλον είναι πλήρες και εύχρηστο, με τις οθόνες να παρέχουν καθαρή πληροφόρηση και την εργονομία να μην απαιτεί κανέναν συμβιβασμό από τον οδηγό.

Στο Leapmotor B10, η προσέγγιση είναι πιο ευθύβολη, οδηγοκεντρική και έντονα τεχνολογική. Το βλέμμα μαγνητίζει αμέσως η μεγάλη κεντρική οθόνη των 14,6 ιντσών με την εντυπωσιακή ανάλυση 2,5K, η οποία υποστηρίζεται από τον κορυφαίο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon. Οι φυσικοί διακόπτες έχουν ελαχιστοποιηθεί, δίνοντας τη θέση τους σε ένα καθαρό, μινιμαλιστικό ταμπλό που θυμίζει premium κατασκευές της ψηφιακής εποχής. Η διαρρύθμιση των αποθηκευτικών χώρων στην κεντρική κονσόλα είναι εξαιρετικά έξυπνη, και η γενική αίσθηση είναι αυτή ενός σύγχρονου, high-tech lounge. Και τα δύο αυτοκίνητα προσφέρουν ένα επίπεδο κατασκευής που ξαφνιάζει ευχάριστα για την κατηγορία τιμής τους, με το Geely να ποντάρει στην κλασική πολυτέλεια και το Leapmotor στην ψηφιακή υπεροχή.

Η ακτινογραφία των μηχανικών μερών και των επιδόσεων

Στον τομέα των τεχνικών χαρακτηριστικών, οι δύο κατασκευαστές καταθέτουν τη δική τους μηχανολογική ταυτότητα, προσφέροντας νούμερα που εξασφαλίζουν κορυφαία επάρκεια. Το Geely EX5 εφοδιάζεται με έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα που στέλνει την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η απόδοσή του φτάνει τους 218 ίππους (160 kW) και η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 320 Nm, προσφέροντας εξαιρετική ελαστικότητα από τις χαμηλές στροφές. Η διαδικασία της επιτάχυνσης 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα. Το σύνολο τροφοδοτείται από μια μπαταρία τεχνολογίας LFP Short-Blade με χωρητικότητα 60,2 kWh, η οποία εξασφαλίζει επίσημη αυτονομία κατά WLTP της τάξης των 430 χιλιομέτρων.

Το Leapmotor B10, στην έκδοση Design Long Range που δοκιμάζουμε, επιλέγει μια διαφορετική αρχιτεκτονική, τοποθετώντας τον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, μια διάταξη που υπόσχεται ιδανική κατανομή βάρους. Η ισχύς του αγγίζει επίσης τους 218 ίππους (160 kW) και η ροπή του διαμορφώνεται στα 240 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα απαιτεί 7,5 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα. Το μεγάλο πλεονέκτημα του B10 βρίσκεται στην μπαταρία του, η οποία έχει αυξημένη χωρητικότητα στις 67,1 kWh. Αυτή η προσθήκη επιτρέπει στο μοντέλο να επιτυγχάνει μια ανώτερη συνδυασμένη αυτονομία WLTP που προσεγγίζει τα 480 χιλιόμετρα.

Ενεργειακή απόδοση, πραγματική κατανάλωση και αυτονομία

Στο κρίσιμο πεδίο της διαχείρισης ενέργειας, οι εργοστασιακές μετρήσεις αποτελούν την αφετηρία, αλλά οι πραγματικές συνθήκες της δοκιμής είναι εκείνες που αναδεικνύουν την αλήθεια. Το Geely EX5, με την προσθιοκίνητη διάταξη και την μπαταρία των 60,22 kWh, υπόσχεται επίσημα μια αυτονομία 430 χιλιομέτρων κατά το πρότυπο WLTP, με ονομαστική μέση κατανάλωση στις 15,8 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Στην πράξη και κάτω από κανονικές συνθήκες οδήγησης σε μεικτό δίκτυο, η πραγματική του κατανάλωση σταθεροποιήθηκε ελάχιστα πάνω από 17 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Αυτό μεταφράζεται σε μια απόλυτα ρεαλιστική εμβέλεια της τάξης των 350 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση, ανάλογα με το προφίλ της διαδρομής, ένα νούμερο που κρίνεται εξαιρετικά πειστικό για την καθημερινότητα μιας οικογένειας.

Από την άλλη πλευρά, το Leapmotor B10, στην έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία των 67,1 kWh, ανακοινώνει επίσημη αυτονομία 434 χιλιομέτρων κατά WLTP, διατηρώντας στα χαρτιά ένα οριακό προβάδισμα ως προς την ονομαστική εμβέλεια. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας, το κινεζικό SUV επέδειξε υποδειγματική ενεργειακή διαχείριση, με την πραγματική του κατανάλωση να κυμαίνεται ελάχιστα κάτω από τα 17 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Η αποδοτικότητα αυτή, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας, μεταφράζεται σε μια πραγματική αυτονομία που τοποθετείται πάνω από 390 χιλιόμετρα, προσφέροντας ένα επιπλέον μαξιλάρι ασφαλείας στις μετακινήσεις εκτός των τειχών.

Σε αυτήν την εξαιρετικά «κλειστή» μάχη, κανένα από τα δύο αυτοκίνητα δεν υστερεί. Το Geely EX5 αποδεικνύει ότι διαθέτει ένα πολύ ισορροπημένο και ώριμο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που εξασφαλίζει σταθερότητα και σιγουριά. Ωστόσο, το Leapmotor B10 καταφέρνει να πάρει ένα οριακό αλλά σαφές προβάδισμα. Η ελαφρώς χαμηλότερη κατανάλωση που καταγράψαμε στην πράξη, σε συνδυασμό με τα επιπλέον χιλιόμετρα της πραγματικής του εμβέλειας, δίνουν στο B10 τον πρώτο λόγο, καθώς η μεγαλύτερη αυτονομία παραμένει το ζητούμενο για κάθε υποψήφιο αγοραστή ηλεκτρικού οχήματος στην Ελλάδα.

Οδική συμπεριφορά και οδηγική αίσθηση στον δρόμο

Η μεταφορά αυτών των τεχνικών δεδομένων στην άσφαλτο αποκαλύπτει δύο ξεχωριστές αλλά απόλυτα συγκροτημένες οδηγικές προσωπικότητες. Το Geely EX5 παρουσιάζεται στον δρόμο ως μια εξαιρετικά ώριμη, άνετη και συγκροτημένη πρόταση. Η ρύθμιση της ανάρτησης, με γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, είναι προσανατολισμένη στην κορυφαία ποιότητα κύλισης. Οι κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων φιλτράρονται με υποδειγματικό τρόπο, οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές είναι απόλυτα ελεγχόμενες και η σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο θυμίζει μεγαλύτερα premium SUV. Το τιμόνι του είναι ελαφρύ και ξεκούραστο, η απόκριση του γκαζιού είναι προοδευτική και η λειτουργία της ανάκτησης ενέργειας γίνεται με τρόπο που δεν ξενίζει τον οδηγό, δημιουργώντας μια συνολική αίσθηση απόλυτης ηρεμίας και ασφάλειας.

Το Leapmotor B10, έχοντας δεχθεί περιποιήσεις για το τελικό fine-tuning του πλαισίου, ξεδιπλώνει έναν χαρακτήρα με περισσότερο οδηγικό ενδιαφέρον και ζωντάνια. Η επιλογή της πίσω κίνησης, σε συνδυασμό με την ισορροπημένη κατανομή βάρους, χαρίζει στο αυτοκίνητο μια εξαιρετική ευελιξία και μια πιο άμεση, δυναμική συμπεριφορά στις στροφές. Το τιμόνι παρέχει πολύ καλή πληροφόρηση, η ανάρτηση είναι οριακά πιο σφιχτή χωρίς να στερείται άνεσης, και η απόκριση στο πάτημα του γκαζιού είναι άμεση. Μέσα στο αστικό περιβάλλον κινείται με απίστευτη ευκολία χάρη στο μικρό κύκλο στροφής που του εξασφαλίζει η απουσία κίνησης στους εμπρός τροχούς, ενώ στο ταξίδι παραμένει ακλόνητο και σταθερό. Το B10 προσφέρει αυτή τη μικρή, επιπλέον σπιρτάδα που θα εκτιμήσει ο οδηγός που θέλει να νιώθει περισσότερο συνδεδεμένος με το αυτοκίνητο.

Διαχείριση ενέργειας και η πραγματικότητα της φόρτισης

Στην καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού οχήματος, η διαχείριση της ενέργειας και οι χρόνοι φόρτισης αποτελούν κομβικά σημεία αξιολόγησης. Το Geely EX5 αποδεικνύεται ένας εξαιρετικά αποδοτικός σύντροφος. Η μπαταρία Short-Blade διακρίνεται για τη θερμική της σταθερότητα, επιτρέποντας σταθερούς ρυθμούς φόρτισης ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες. Σε ταχυφορτιστή DC, το EX5 μπορεί να δεχθεί ισχύ έως και 130 kW, πράγμα που σημαίνει ότι η αναπλήρωση από το 10% στο 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 28 λεπτά. Επιπλέον, οι ενσωματωμένες λειτουργίες Vehicle-to-Load επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να λειτουργεί ως μια μεγάλη κινητή πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές, αυξάνοντας την πρακτική του αξία.

Το Leapmotor B10 εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη μεγαλύτερη χωρητικότητα της δικής του μπαταρίας των 67,1 kWh. Στην πράξη, αυτό το πλεονέκτημα μεταφράζεται σε μερικές δεκάδες επιπλέον χιλιομέτρων πραγματικής αυτονομίας, γεγονός που κάνει τη διαφορά όταν πρόκειται για τον προγραμματισμό ενός ταξιδιού χωρίς συχνές στάσεις. Η αρχιτεκτονική του επιτρέπει DC φόρτιση με ισχύ που φτάνει έως τα 168 kW, μειώνοντας τον χρόνο παραμονής στους σταθμούς φόρτισης σε λιγότερο από 20 λεπτά για το κρίσιμο φάσμα 30-80%. Το Geely EX5 αντιπαραθέτει μια ελαφρώς πιο εδραιωμένη παρουσία της μάρκας στην ευρύτερη αγορά, προσφέροντας ένα επιπλέον αίσθημα σιγουριάς, ωστόσο το Leapmotor B10 στέκεται με απόλυτη επάρκεια και αξιοπιστία απέναντι σε κάθε πρόκληση.

Εξοπλισμός ασφάλειας και η σχέση αξίας προς τιμή

Ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας αποτελεί ένα ακόμη πεδίο όπου και οι δύο κατασκευαστές δείχνουν να μην έχουν κάνει οικονομία, προσφέροντας υπερπλήρη πακέτα από τη βασική κιόλας έκδοση. Το Geely EX5 έρχεται εξοπλισμένο με μια σουίτα συστημάτων υποβοήθησης που εξασφαλίζουν κορυφαία προστασία, ενώ οι ανέσεις στην καμπίνα, η ποιότητα του ηχοσυστήματος και οι ηλεκτρικές ευκολίες δημιουργούν μια εξαιρετικά ελκυστική σχέση αξίας προς τιμή. Είναι μια πρόταση που νιώθεις ότι σου επιστρέφει στο μέγιστο κάθε ευρώ που έχεις επενδύσει για την αγορά της.

Η Leapmotor απαντά με εξίσου επιθετική τοποθέτηση, εξοπλίζοντας το B10 με το προηγμένο σύστημα Leap Pilot 3.0. Αυτό περιλαμβάνει 17 ενεργές λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης επιπέδου 2, καθώς και μια ενσωματωμένη κάμερα dashcam 360 μοιρών που καταγράφει τα πάντα για μέγιστη ασφάλεια. Η τιμολογιακή πολιτική της μάρκας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υποστήριξη του δικτύου της Stellantis, καθιστά το B10 μια εξαιρετικά υπολογίσιμη δύναμη που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία σε απόλυτα λογικό κόστος. Η σύγκριση των δύο μοντέλων δεν αναδεικνύει ελλείψεις, αλλά μια κοινή επιθυμία να προσφέρουν το μέγιστο δυνατό value for money στον Έλληνα αγοραστή.

Σε επίπεδο τιμής, το Geely EX5 Pro ξεκινά πλέον από 26.990 ευρώ με το τρέχον προωθητικό πακέτο. Από την άλλη πλευρά, το Leapmotor B10 Life με τη μικρή μπαταρία των 56,2 kWh ξεκινά από 25.900 ευρώ, το Life Max με τη μεγάλη μπαταρία των 67,1 kWh από 27.400 ευρώ και το Design Max από 28.900 ευρώ, όλα με προωθητική ενέργεια και κρατική επιδότηση.

Πραγματικός νικητής είναι ο αγοραστής

Η ολοκλήρωση της συγκριτικής δοκιμής φέρνει την ώρα της τελικής αποτίμησης, η οποία αποδεικνύεται μια εξαιρετικά δύσκολη και οριακή διαδικασία. Το Geely EX5 είναι μια απολύτως σοβαρή, ώριμη και ολοκληρωμένη πρόταση. Με όπλα του την απαράμιλλη άνεση της ανάρτησης, τους εξαιρετικούς χώρους για τους πίσω επιβάτες και μια καμπίνα που αποπνέει ποιότητα και ηρεμία, αποτελεί το ιδανικό οικογενειακό SUV για όσους αναζητούν ένα ασφαλές, ευρύχωρο και premium σε αίσθηση αυτοκίνητο για την καθημερινότητά τους. Το EX5 δεν χάνει σε κανέναν κομβικό τομέα, παραμένοντας μια από τις πιο ισχυρές επιλογές της κατηγορίας.

Αν, ωστόσο, έπρεπε να μιλήσουμε για έναν οριακό νικητή, αυτός είναι το Leapmotor B10 Design Long Range. Η επικράτησή του κρίνεται στις λεπτομέρειες και προκύπτει από έναν συνδυασμό παραγόντων που αγγίζουν την ουσία της ηλεκτρικής μετακίνησης. Η ελαφρώς μεγαλύτερη πραγματική αυτονομία που του χαρίζει η μπαταρία των 67,1 kWh, η αρχιτεκτονική της πίσω κίνησης που εξασφαλίζει ιδανικό ζύγισμα, και η συνολικά πιο ζωντανή, οδηγοκεντρική και άμεση αίσθηση που προσφέρει στον δρόμο, του δίνουν ένα πολύ μικρό προβάδισμα. Το Leapmotor B10 καταφέρνει να είναι οριακά πιο ολοκληρωμένο ως οδηγικό σύνολο, χωρίς όμως να μειώνει στο ελάχιστο την εξαιρετική και εξίσου δελεαστική παρουσία του Geely EX5.