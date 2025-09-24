Ποιοτικό, πλούσια εξοπλισμένο, τετρακίνητο και με μπαταρία 82,5 kWh, το Sealion 7 δεν φοβάται τον ανταγωνισμό.

Η εμπορική επιτυχία της BYD στην ελληνική αγορά καταγράφεται με τα μικρά της ηλεκτρικά μοντέλα - όπως το Dolphin και το Atto 3 - όμως με το Sealion 7 δείχνει ότι μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε κατηγορίες που παλαιότερα αποτελούσαν «άβατο» για μάρκες από την Κίνα.

Το Sealion 7 είναι ένα μεγάλο, αμιγώς ηλεκτρικό, SUV μήκους 4,83 μέτρων. Τοποθετείται από πλευράς μεγέθους πάνω από το Seal U και διατίθεται σε τρεις συνδυασμούς ηλεκτροκινητήρα, μπαταρίας και εξοπλισμού. Όπως τα υπόλοιπα μοντέλα BYD, συνοδεύεται από εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.

Κλασσικά BYD στο... μάτι

Το Sealion 7 δεν φέρνει κάτι διαφορετικό αισθητικά, καθώς εντάσσεται πλήρως στη σχεδιαστική ταυτότητα Ocean Series της BYD, που συναντάμε σε μοντέλα όπως το Dolphin και το Seal. Το εμπρός μέρος ενσωματώνει ένα μοτίβο σε σχήμα «X», στο πλάι ξεχωρίζει το χαμηλό μπροστινό μέρος, η κεκλιμένη οροφή και το τύπου fastback πίσω μέρος, που φέρει μία λεπτή αεροτομή.

Το συνολικό μήκος του αυτοκινήτου είναι κατά 10 χιλιοστά μεγαλύτερο από αυτό του Seal, αλλά η διαφορετική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται αντικατοπτρίζεται καλύτερα στο ύψος του αμαξώματος, καθώς η γραμμή οροφής του Sealion 7 είναι κατά 16 εκατοστά υψηλότερη από αυτή του σεντάν μοντέλου. Το μακρύ μεταξόνιο των 2,93 μέτρων, καθώς και το εντελώς επίπεδο δάπεδο της πλατφόρμας e-Platform 3.0 στο πίσω μέρος, δημιουργούν άνετο χώρο στο θάλαμο των επιβατών για πέντε ενήλικες. Η δομή Cell-to-Body και η συμπαγής Blade Battery εξασφαλίζουν ένα σχετικά λεπτό δάπεδο για ένα EV τόσο μεγάλης αυτονομίας, επιτρέποντας γενναιόδωρο χώρο για το κεφάλι των επιβατών, παρά την επικλινή γραμμή της οροφής.

Το τιμόνι έχει ρύθμιση τεσσάρων κατευθύνσεων και το κάθισμα του οδηγού είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο σε οκτώ κατευθύνσεις, ενώ συγχρόνως προσφέρει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή στήριξη τεσσάρων κατευθύνσεων. Τα μπροστινά καθίσματα διαθέτουν επίσης αερισμό και θέρμανση στον βασικό εξοπλισμό. Στο πίσω μέρος, οι πλάτες και οι βάσεις των καθισμάτων έχουν βελτιστοποιηθεί, μαζί με τη γωνία της πλάτης τους, ώστε να ελαχιστοποιείται η κόπωση σε μακρινά ταξίδια.

Ο χώρος αποσκευών του Sealion 7 παρέχει ωφέλιμη χωρητικότητα 520 λίτρων με τα πίσω καθίσματα σε όρθια θέση, ενώ όταν είναι αναδιπλωμένα επεκτείνεται στα 1.789 λίτρα. Υπάρχει επίσης ένας αποθηκευτικός χώρος στο εμπρός μέρος (frunk) χωρητικότητας 58 λίτρων, ο οποίος είναι ιδανικός για την αποθήκευση καλωδίων φόρτισης ή ακόμη και μιας βαλίτσας ταξιδίου. Ταυτόχρονα, η καμπίνα διαθέτει περισσότερες από 20 θήκες για τη φύλαξη μικρότερων αντικειμένων και την εύκολη πρόσβαση σε αυτά, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου για smartphones στη βάση του ταμπλό, που περιλαμβάνει μια βάση ασύρματης φόρτισης. Οι μπροστινοί επιβάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα αποθηκευτικό χώρο στο κεντρικό υποβραχιόνιο, καθώς και σε έναν ημιανοιχτό χώρο.

Στο κέντρο του ταμπλό του νέου μοντέλου φιλοξενείται μια οθόνη 15,6 ιντσών, η οποία, ως ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της BYD, μπορεί να περιστρέφεται αποκτώντας κατακόρυφη ή οριζόντιο διάταξη. Υιοθετεί το πιο πρόσφατο λογισμικό της BYD, το οποίο περιλαμβάνει μια αναθεωρημένη διεπαφή που μπορεί να προβάλλει μια πλήρη τρισδιάστατη απεικόνιση του αυτοκινήτου. Αυτό, με τη σειρά του, επιτρέπει στους χρήστες να ενεργούν μέσω οπτικών ενδείξεων προκειμένου να ενεργοποιούν λειτουργίες, όπως το άνοιγμα των παραθύρων ή το ξεκλείδωμα των θυρών, αντί να κάνουν αναζήτηση σε λίστες.

Στις υπόλοιπες βελτιώσεις περιλαμβάνονται η καλύτερη υποστήριξη τόσο για το Android Auto όσο και για το Apple CarPlay, τα οποία είναι πλέον πλήρως ενσωματωμένα στο σύστημα και τη διεπαφή της BYD, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στη ροή μουσικής μέσω smartphone απευθείας από τα μενού της BYD. Περιεχόμενο όπως οδηγίες πλοήγησης και πληροφορίες για μουσικά κομμάτια μπορούν να εμφανίζονται στον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25” του SEALION 7 - καθώς και στο Head-Up Display (HUD) που διαθέτουν οι εκδόσεις Excellence AWD. Το HUD μπορεί επίσης να προβάλλει την ταχύτητα, το όριο ταχύτητας, τα δεδομένα του προσαρμοζόμενου cruise control και τις προειδοποιήσεις για λειτουργίες υποβοήθησης, όπως τα συστήματα παρακολούθησης απομάκρυνσης από τη λωρίδα κυκλοφορίας και ειδοποίησης τυφλού σημείου.

Η τελευταία έκδοση του συστήματος φωνητικού ελέγχου της BYD αυξάνει την ευκολία χρήσης. Στο Sealion 7, το λογισμικό λειτουργεί στην πραγματικότητα σύμφωνα με μια βάση τεσσάρων ζωνών, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται ποιος μέσα στο όχημα δίνει εντολές. Με αυτό το σύστημα και οι δύο μπροστινοί επιβάτες δύνανται να δίνουν εντολές για την αύξηση και μείωση της θερμοκρασίας της καμπίνας, καθώς και να αλληλεπιδρούν με τα συστήματα ψυχαγωγίας και πλοήγησης του αυτοκινήτου. Επίσης, όσοι κάθονται στα πίσω καθίσματα, μπορούν να έχουν την ίδια πρόσβαση.

Η κεντρική οθόνη infotainment διαθέτει επίσης νέες δυνατότητες εξατομίκευσης. Υπάρχει μια ευρύτερη γκάμα φόντων, συμπεριλαμβανομένου ενός δυναμικού wallpaper που αλλάζει κατά τη διάρκεια κάθε 24ώρου. Η εμπειρία της μουσικής ενισχύεται από ένα ηχοσύστημα 12 ηχείων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη διάσημη στον τομέα εταιρεία Dynaudio από τη Δανία.

Εκδόσεις και επιδόσεις

Διαθέσιμο σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, το Sealion 7 προσφέρει αυτονομία έως 502 χλμ. στον κύκλο WLTP. Ο πίσω ηλεκτροκινητήρας του Sealion 7 αποδίδει ισχύ 313 ίππων και ροπή 380 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 6,7 δευτερόλεπτα και μέγιστη ταχύτητα 215 χλμ/ώρα για το βασικό μοντέλο Comfort.

Στις τετρακίνητες εκδόσεις Design AWD και Excellence AWD, συνδυάζεται με επιπλέον μοτέρ στον εμπρός άξονα, απόδοσης 218 ίππων, εξασφαλίζοντας συνδυαστική ισχύ 532 ίππων και ροπή 690 Nm. Η μέγιστη ταχύτητα αυτών των εκδόσεων παραμένει στα 215 χλμ/ώρα, όμως ο χρόνος για το 0-100 περιορίζεται σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα.

Η πισωκίνητη έκδοση Comfort και τα τετρακίνητα μοντέλα Design AWD διαθέτουν μπαταρία τύπου Blade Battery με χωρητικότητα 82,5 kWh. Αυτή είναι αρκετή για να εξασφαλίσει στην έκδοση με έναν κινητήρα συνδυασμένη αυτονομία 482 χλμ. (WLTP), και στην έκδοση Design AWD με τους δύο κινητήρες, 456 χλμ. (WLTP). Η κορυφαία έκδοση Excellence AWD εφοδιάζεται με μεγαλύτερη μπαταρία χωρητικότητας 91,3 kWh. Αυτό σημαίνει ότι εκτός του ότι προσφέρει επιδόσεις εφάμιλλες της ισχυρής έκδοσης Design AWD, η έκδοση Excellence AWD έχει τη μεγαλύτερη αυτονομία από οποιοδήποτε Sealion 7, η οποία ανέρχεται στα 502 χλμ.

Όλες οι εκδόσεις του Sealion 7 διαθέτουν στάνταρ τριφασικό σύστημα φόρτισης AC 11 kW, ενώ διαφορετικές για κάθε μια είναι οι ταχύτητες φόρτισης DC. Οι εκδόσεις Comfort και Design μπορούν να υποστηρίξουν φόρτιση έως και 150 kW, εξασφαλίζοντας φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% σε 32 λεπτά. Η έκδοση Excellence AWD με τη μεγαλύτερη μπαταρία μπορεί να φτάσει σε ταχύτητες φόρτισης έως και 230 kW όταν συνδεθεί σε σταθμό υπερταχείας φόρτισης DC. Με αυτή τη δυνατότητα, η μεγαλύτερη μπαταρία της έκδοσης Excellence AWD μπορεί να επαναφορτιστεί από το 10% στο 80% της χωρητικότητάς της σε μόλις 24 λεπτά.

Άνεση και ασφάλεια στο μέγιστο

Το Sealion 7 είναι το πιο πρόσφατο μοντέλο της BYD στην Ευρώπη που εξοπλίζεται με αμορτισέρ τεχνολογίας Frequency Variable Damping. Αυτό το σύστημα μεταβλητής απόκρισης ελέγχει τη ροή λαδιού στους κυλίνδρους των αμορτισέρ, εξασφαλίζοντας μια σχετικά σφικτή ρύθμιση σε πιο ομαλές επιφάνειες για βελτίωση της σταθερότητας και του χειρισμού, και μια πιο μαλακή όταν το Sealion 7 περνά πάνω από λακκούβες ή δρόμους με πολλές ανωμαλίες. Η οδηγική συμπεριφορά ενισχύεται περαιτέρω από το νέο σύστημα Intelligent Torque Adaption Control (iTAC), το οποίο προσφέρεται στις εκδόσεις με τετρακίνηση. Λειτουργεί κατανέμοντας έξυπνα τη ροπή, χρησιμοποιώντας torque shift, μειώνοντας τη ροπή και εφαρμόζοντας ακόμη και αρνητική ροπή για να ελαχιστοποιηθεί η ολίσθηση. Αυτό βελτιώνει την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία με το Sealion 7.

Το αυτοκίνητο διαθέτει τέσσερα προγράμματα λειτουργίας, για ποικίλες οδηγικές προτιμήσεις και καταστάσεις:

ECO, που εστιάζει στην αποδοτικότητα και στη μεγαλύτερη δυνατή επέκταση της αυτονομίας.

Normal, που εξασφαλίζει μια ισορροπημένη απόδοση για καθημερινή χρήση

Sport, το οποίο προσφέρει ισχυρότερη απόκριση στην επιτάχυνση

Snow, το οποίο μεγιστοποιεί την πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες

Το Sealion 7 είναι εξοπλισμένο με άφθονες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού και ασφάλειας. Η σουίτα DiPilot 10 της BYD ενσωματώνει έναν συνδυασμό αισθητήρων ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος και ένα πολυλειτουργικό σύστημα βίντεο για να προσφέρει έξυπνη υποστήριξη οδηγού με συστήματα όπως το Adaptive Cruise Control και το Traffic Jam Assist, που λειτουργεί με πιο φυσικό τρόπο.

Άνεση στο ταξίδι, αλλά από κατανάλωση;

Μπορεί στους στενούς δρόμους της πόλης το Sealion 7 να... ασφυκτιά λόγω του μεγάλου του όγκου, όμως στο ταξίδι ξεδιπλώνει τις αρετές του. Ταξιδεύοντας στον αυτοκινητόδρομο δεν μπορείς παρά να εκτιμήσεις την ποιότητα κύλισης και την ηχομόνωση που προσφέρει. Η ανάρτηση καταφέρνει να σβήνει τις ανωμαλίες του οδοστρώματος, παρά τους μεγάλους τροχούς των 20 ιντσών. Στοιχεία που παραπέμπουν σε premium μοντέλα από τις κορυφαίες μάρκες, στα οποία άλλωστε στοχεύει η BYD με το Sealion 7.

Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας έφερε το μεσαίο επίπεδο εξοπλισμού Design, με τετρακίνηση και την μπαταρία των 82,5 kWh που φορτίζει έως 150 kW. Καθώς η θεωρητική αυτονομία σε μεικτό κύκλο είναι έως 456 χλμ., τα όρια στην εθνική οδό είναι σαφώς χαμηλότερα. Η κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο κυμαίνεται από 22 έως 24 kWh ανά 100 χλμ., οδηγώντας με... προσοχή στο γκάζι. Κάτι που σημαίνει ότι στο ταξίδι μπορείς να διανύσεις περίπου 350 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση.

Για όσους λοιπόν ταξιδεύουν συχνά, πιο ορθή επιλογή είναι το κορυφαίο Sealion 7 Excellence AWD με την μπαταρία των 91,3 kWh, που προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία και υποστηρίζει μάλιστα ταχύτητες φόρτισης έως 230 kW (φόρτιση 10-80% σε μόλις 24 λεπτά). Οι τιμές του Sealion 7 είναι άκρως ανταγωνιστικές, αν αναλογιστούμε την κατηγορία του, τις επιδόσεις και τον εξοπλισμό του. Ο τιμοκατάλογος αρχίζει από τις 46.990 ευρώ για το Comfort, περιλαμβανομένης της επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3». Το τετρακίνητο Design κοστίζει 49.990 ευρώ, ενώ το κορυφαίο Excellence 53.490 ευρώ.