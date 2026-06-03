Αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς τη Formula 1 από το 2027 ετοιμάζει η FIA, η οποία σκοπεύει να απαγορεύσει μια καινοτομία που εισήγαγε η Ferrari.

Παρότι η Formula 1 βρίσκεται μόλις στην πρώτη χρονιά του νέου τεχνικού κύκλου, οι συζητήσεις για τους κανονισμούς του 2027 έχουν ήδη ξεκινήσει. Μετά τη διαμάχη γύρω από τους κινητήρες και την πιθανή επιστροφή των V8 στο μέλλον, η FIA στρέφει πλέον την προσοχή της στην αεροδυναμική εξέλιξη των μονοθεσίων, καθώς η απόδοσή τους αυξάνεται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις.

H παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού βρίσκεται σε διαρκείς συζητήσεις με τις ομάδες προκειμένου να περιοριστεί η αεροδυναμική απόδοση των μονοθεσίων του 2027. Στόχος είναι να μην επαναληφθούν τα λάθη που έγιναν στο σετ κανονισμών των ground effect μονοθεσίων, καθώς η έλλειψη παρεμβάσεων οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση του ακάθαρτου αέρα.

Τα μονοθέσια εξελίσσονται ταχύτερα από το αναμενόμενο

Όταν σχεδιάστηκαν οι κανονισμοί του 2026, οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για μονοθέσια περίπου τρία δευτερόλεπτα πιο αργά ανά γύρο σε σχέση με εκείνα του 2025.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Οι ομάδες έχουν ήδη ανακτήσει σημαντικό μέρος της χαμένης απόδοσης, με αποτέλεσμα η διαφορά να έχει περιοριστεί περίπου στο ένα δευτερόλεπτο σε αρκετές πίστες. Η εξέλιξη των νέων μονοθεσίων αποδεικνύεται πολύ πιο γρήγορη από τις αρχικές προβλέψεις της FIA. Για τον λόγο αυτό εξετάζονται ήδη νέα μέτρα που θα περιορίσουν το επίπεδο παραγόμενης κάθετης δύναμης στα μονοθέσια της επόμενης γενιάς.

Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνονται μικρότερες αεροτομές, λιγότερα αεροδυναμικά βοηθήματα, απλούστερο πάτωμα και diffuser, καθώς και επιπλέον περιορισμοί σε ορισμένες περιοχές του μονοθεσίου.

Ο στόχος που έχει τεθεί στις ομάδες είναι η μείωση περίπου 20 μονάδων αεροδυναμικού φορτίου, κάτι που αντιστοιχεί ουσιαστικά στην απώλεια αρκετών πακέτων εξέλιξης.

H καινοτομία της Ferrari στο «μικροσκόπιο»

Ένα από τα σημεία που απασχολούν περισσότερο τη FIA αφορά τη διαχείριση της ροής των καυσαερίων. Η Ferrari παρουσίασε στο Μαϊάμι την τελευταία έκδοση του συστήματος που έγινε γνωστό ως «Flick Tail». Πρόκειται για μία λύση που αξιοποιεί τη ροή του αέρα και των καυσαερίων γύρω από την εξάτμιση για την παραγωγή πρόσθετης κάθετης δύναμης χωρίς σημαντική αύξηση της αεροδυναμικής αντίστασης.

Η αποτελεσματικότητα της λύσης ήταν τέτοια ώστε αρκετές ομάδες άρχισαν να αναπτύσσουν δικές τους εκδοχές του συστήματος, με αντίστοιχες εφαρμογές να εμφανίζονται ήδη στο grid.

🚨FERRARI’DEN RAKİPLERİ ŞAŞIRTAN YENİLİK!!



💥 Maranello takımı kopyalanamayacak önemli bir aerodinamik yenilik sunuyor. SF-26, egzoz gazlarını enerji geri kazanımı için kullanan ve artık düşük motor hızlarında bile aktif olan FTM adı verilen bir kanatçıkla donatılmıştır.



➡️… pic.twitter.com/UjekFGhpBc February 18, 2026

Ωστόσο, η FIA φαίνεται αποφασισμένη να βάλει τέλος σε αυτή την τεχνική κατεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι να αυστηροποιήσει τους κανονισμούς που αφορούν την περιοχή της εξάτμισης, περιορίζοντας ή ακόμη και απαγορεύοντας τη χρήση τέτοιων αεροδυναμικών λύσεων από το 2027.

Παρότι οι συζητήσεις για το 2027 βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, η Ferrari δεν αναμένεται να επηρεαστεί άμεσα. Η ιταλική ομάδα ήταν η πρώτη που παρουσίασε αυτή την καινοτόμα αεροδυναμική διαμόρφωση, στην οποία βάσισε όλο τον πίσω άξονα. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλισε πως όσες λύσεις κι αν παρουσιάσουν οι αντίπαλοί της, δεν θα μπορέσουν μέχρι το τέλος του 2026 να ξεπεράσουν την απόδοση της ομάδας του Μαρανέλο.

Ως αποτέλεσμα η Ferrari θα διατηρήσει το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνολογίας μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

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