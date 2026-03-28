Προειδοποιητικό μήνυμα προς τη Mercedes-AMG έστειλε ο Σαρλ Λεκλέρ, καθώς η Ferrari στοχεύει να κάνει τη ζωή των Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι δύσκολη στο GP Ιαπωνίας.

Η πίστα της Σουζούκα θα φιλοξενήσει τον τρίτο αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1, με την εκκίνηση του αγώνα να είναι την Κυριακή στις 08:00 ώρα Ελλάδος. Για μία ακόμη φορά φαβορί είναι η Mercedes-AMG, η οποία στις κατατακτήριες δοκιμές έκανε το 1-2, με τον Κίμι Αντονέλι να παίρνει και πάλι την pole position.

Η μόνη ομάδα που της έχει γίνει προς ώρας εμπόδιο είναι η Scuderia Ferrari. Τόσο στην Αυστραλία όσο και στην Κίνα, οι δύο SF-26 έχουν δώσει μάχη με τις W17, ωστόσο σε καθαρό ρυθμό υστερούν αρκετά και αύριο εκκινούν από τις θέσεις 4 και 6.

Μία νέα ευκαιρία

Στο περιθώριο του αγώνα στην Ιαπωνία, ο Σαρλ Λεκλέρ εξέφρασε την άποψή του πως η Ferrari δεν μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη στα ίσα από τη Mercedes.

«Δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο κοντά όσο ίσως πιστεύει ο κόσμος. Προφανώς στους πρώτους αγώνες βλέπουμε πολλές μάχες μεταξύ των μονοθεσίων, κάτι που είναι αρκετά ωραίο, αλλά μόλις είσαι λίγο εκτός ιδανικής κατάστασης με αυτά τα μονοθέσια, χάνεις πολύ χρόνο στον γύρο».

O Μονεγάσκος, ο οποίος ξεκινά 4ος στη Σουζούκα εξήγησε γιατί η Ferrari δεν μπορεί να ακολουθήσει σε βάθος αγώνα: «Η μοναδική μας ευκαιρία να μείνουμε μαζί τους είναι να τους ενοχλήσουμε στους πρώτους γύρους, αλλά μόλις βρουν καθαρό αέρα, τότε έχουν δείξει τον πραγματικό τους ρυθμό στον τελευταίο αγώνα, και νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η διαφορά των τεσσάρων ή πέντε δεκάτων του δευτερολέπτου που έχουμε δει σε αυτούς τους δύο πρώτους αγώνες».

Η Ferrari δεν αποθαρρύνεται

Ο Λεκλέρ ανέφερε πως η ομάδα του θα επικεντρωθεί αυστηρά στον εαυτό της, ωστόσο αυτό δεν την εμποδίζει από το να καταστρώσει σχέδια ώστε να επηρεάσει τον αγώνα της Mercedes.

«H Mercedes ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Αλλά ναι, αυτό δεν με αποθαρρύνει και έχουμε κάποια πράγματα στα σκαριά. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας, χωρίς να το παρακάνουμε, γιατί αυτό δεν είναι ποτέ καλό σε τέτοιες καταστάσεις, και μετά θα δούμε πού θα μας οδηγήσει αυτό».

H Ferrari έχει κάνει ειδική προετοιμασία για τον αγώνα της Ιαπωνίας, με τις αναβαθμίσεις που δεν «έτρεξαν» στην Κίνα να επιστρέφουν στην SF-26.

Και τώρα αγώνας

