Μήνυμα προς τη Mercedes-AMG έστειλε ο Όσκαρ Πιάστρι μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 στη Σουζούκα.

Για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν της Formula 1 η McLaren Racing είχε τη δυνατότητα να πλησιάσει στα τρία δέκατα του δευτερολέπτου τη Mercedes-AMG. O Όσκαρ Πιάστρι κατετάγη τρίτος στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ιαπωνίας, και λίγο έλλειψε να ξεπεράσει και τον Τζορτζ Ράσελ.

Τα προβλήματα αξιοπιστίας που αντιμετώπισε για μία ακόμη φορά ο Λάντο Νόρις δεν του επέτρεψαν να κάνει σωστή προετοιμασία. Έτσι, η McLaren πήρε το μέγιστο από το ένα της μονοθέσιο.

Αμφίρροπες καταστάσεις

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών ο Πιάστρι μίλησε για την απρόβλεπτη φύση της διαδικασίας. Μάλιστα ο Αυστραλός νόμιζε πως κάποια στιγμή θα ήταν στην pole position η Ferrari, ενώ επαίνεσε τη δουλειά που έκανε η McLaren.

«Νομίζω ότι οι κατατακτήριες φέτος είναι εντάξει, αλλά είναι ωραίο να μπαίνουμε στην πρώτη τριάδα. Κάναμε καλή εκτέλεση της διαδικασίας. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε ακόμη τον ρυθμό ή την πρόσφυση για να φτάσουμε τη Mercedes, αλλά πλησιάζουμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλοι έμοιαζαν να αλλάζουν συνεχώς ρυθμό στις κατατακτήριες. Δεν δείχναμε πολύ καλοί στο Q1, αλλά στο Q2 ζωντανέψαμε και καταφέραμε να κρατήσουμε αυτόν τον ρυθμό. Σε κάποια φάση νόμιζα ότι οι Ferrari θα ήταν στην pole, οπότε ήταν λίγο… μπερδεμένη κατάσταση», είπε ο Αυστραλός.

Η ψαλίδα κλείνει

Ο Πιάστρι έμεινε ευχαριστημένος με την επίδοσή του. Μάλιστα τόνισε πως η McLaren έχει μειώσει πλέον τη διαφορά από τη Mercedes παρότι δεν είναι αρκετή η βελτίωση για να την κερδίσει.

«Ίσως υπήρχε λίγο ακόμη, αλλά είναι πάντα δύσκολο να το ξέρεις. Με αυτά τα μονοθέσια είναι πολύ εύκολο να νομίζεις ότι πηγαίνεις πιο γρήγορα και να κάνεις το σωστό, αλλά τελικά να είσαι πιο αργός γιατί ο κινητήρας δεν το “θέλει”. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά κοντά στο καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι ωραίο που πλησιάζουμε, αλλά μαθαίνουμε συνεχώς για το μονοθέσιο και τη μονάδα ισχύος κάθε Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε αυταπάτες, έχουμε ακόμη αρκετή διαφορά να καλύψουμε», είπε ο Αυστραλός.

Στόχος της McLaren είναι τώρα να πάρουν εκκίνηση και τα δύο της μονοθέσια στον αγώνα, σε αντίθεση με τα GP σε Αυστραλία και Κίνα.

Και τώρα αγώνας

Η δράση συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής με το μεγάλο Grand Prix. Τα κόκκινα φώτα για την εκκίνηση να «σβήνουν» στις 08:00 ώρα Ελλάδος.

