Ενώ πολλοί σπεύδουν να κατηγορήσουν τον «νέο» κινητήρα Red Bull-Ford, τα δεδομένα και οι δηλώσεις των οδηγών δείχνουν ότι η RB22 πάσχει από άλλου είδους προβλήματα.

Η απόδοση της Red Bull Racing στη Σουζούκα, όπου ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να περάσει στο Q3, πυροδότησε συζητήσεις για την απόδοση του νέου κινητήρα, όμως η τηλεμετρία και τα δεδομένα της πίστας «δείχνουν» προς μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση.

Στη Formula 1, η αναζήτηση αποδιοπομπαίων τράγων είναι συχνά μια βιαστική διαδικασία. Με την είσοδο της Ford ως τεχνικού εταίρου της Red Bull Powertrains το 2026, πολλοί έσπευσαν να αποδώσουν την πρόσφατη έλλειψη ανταγωνιστικότητας στη νέα μονάδα ισχύος DM01. Ωστόσο, μια ψύχραιμη ανάλυση των δεδομένων αποδεικνύει ότι η «καρδιά» του μονοθεσίου λειτουργεί εντός των προσδοκώμενων παραμέτρων, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται στη δομική ισορροπία του σασί.

Τι λέει η τηλεμετρία

Τα στοιχεία από τις κατατακτήριες της Ιαπωνίας είναι αποκαλυπτικά. Στις μετρήσεις τελικής ταχύτητας (speed trap), ο Μαξ Φερστάπεν κατέγραψε ταχύτητες που τον έφεραν μέσα στην πρώτη πεντάδα, σε απόσταση αναπνοής από τις Mercedes και Ferrari. Αυτό το δεδομένο καταρρίπτει το επιχείρημα περί αδύναμου κινητήρα. Αν η μονάδα ισχύος της Red Bull Ford υστερούσε σε ιπποδύναμη ή σε ηλεκτρική ανάκτηση, η RB22 θα «αιμορραγούσε» χρόνο στις μεγάλες ευθείες της Σουζούκα, κάτι που δεν συνέβη.

Αντιθέτως, η απώλεια χρόνου για τον παγκόσμιο πρωταθλητή εντοπίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στο πρώτο sector και στις γρήγορες στροφές «S». Εκεί, η τηλεμετρία έδειξε αστάθεια στο πίσω μέρος και αδυναμία διατήρησης της κάθετης δύναμης, επιβεβαιώνοντας τα παράπονα του Φερστάπεν για «αναπηδήσεις» και ένα αυτοκίνητο που ήταν «εντελώς μη οδηγήσιμο». Αυτά τα συμπτώματα αφορούν καθαρά την αεροδυναμική και τη γεωμετρία της ανάρτησης, τομείς που είναι ανεξάρτητοι από τη λειτουργία του κινητήρα.

Η απόδειξη της Racing Bulls

Ίσως η πιο ισχυρή απόδειξη υπέρ της ανταγωνιστικότητας του κινητήρα ήρθε από τη «μικρή» ομάδα του ομίλου. Η Racing Bulls, χρησιμοποιώντας την ίδια ακριβώς μονάδα ισχύος DM01, κατάφερε να φέρει τον rookie Άρβιντ Λίντμπλαντ στη 10η θέση του Q2, αφήνοντας εκτός τον ίδιο τον Φερστάπεν.

Το γεγονός ότι ένα μονοθέσιο με διαφορετική αεροδυναμική φιλοσοφία αλλά με τον ίδιο κινητήρα κατάφερε να κινηθεί ταχύτερα από την RB22, υπογραμμίζει ότι η μονάδα ισχύος διαθέτει το απαιτούμενο «νεύρο». Η διαφορά στην απόδοση των δύο ομάδων εντοπίζεται στο πώς το κάθε σασί διαχειρίζεται τα ελαστικά και τη ροή του αέρα, απαλλάσσοντας τη μονάδα ισχύος από την ευθύνη του αποκλεισμού.

Αξιοπιστία και διαχείριση ενέργειας

Στους πρώτους αγώνες της σεζόν, η μονάδα ισχύος της Red Bull Ford έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αξιοπιστία. Ενώ άλλοι κατασκευαστές αντιμετώπισαν προβλήματα με την υπερθέρμανση των ηλεκτρικών συστημάτων (MGU-K και MGU-H) υπό το νέο καθεστώς κανονισμών, η DM01 παρουσιάζει σταθερή καμπύλη απόδοσης. Η συνεισφορά της Ford στη διαχείριση του λογισμικού και της μπαταρίας φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που δεν υπολείπεται του ανταγωνισμού, το οποίο είναι το κρίσιμο ζητούμενο της φετινής χρονιάς.

Συμπερασματικά, η Red Bull Racing βρίσκεται πράγματι σε κρίση, αλλά η πηγή της δεν βρίσκεται στον κινητήρα. Η RB22 είναι ένα μονοθέσιο που έχει χάσει το αεροδυναμικό του πλεονέκτημα, εμφανίζοντας συμπτώματα αστάθειας που ο Μαξ Φερστάπεν αδυνατεί πλέον να καλύψει με το οδηγικό του ταλέντο. Η Red Bull Powertrains μαζί με τη Ford έχουν παραδώσει μια ανταγωνιστική μονάδα ισχύος. Το ερώτημα τώρα είναι αν το σασί μπορεί να φανεί αντάξιο της «καρδιάς» που το κινεί.

