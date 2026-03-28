Απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις της Scuderia Ferrari μετά το αποτέλεσμα των κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 στη Σουζούκα.

Έπειτα από τις δυσκολίες της Παρασκευής, η Scuderia Ferrari δεν έκανε το βήμα που θα περίμενε το Σάββατο στο Grand Prix Ιαπωνίας. Η ιταλική ομάδα, παρά τα θετικά σημάδια που έδειξε μέχρι το Q2, απογοήτευσε στο Q3, μιας και δεν κατάφερε να βελτιωθεί.

Ως αποτέλεσμα όχι μόνο δεν απείλησε τη Mercedes-AMG που έκανε το 1-2, αλλά έχασε και από τη McLaren Racing.

Στόχος το βάθρο στον αγώνα

Ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος πήρε την 6η θέση στο Q3 εμφανίστηκε απογοητευμένος στη συνέντευξη Τύπου. Ο Βρετανός αναφέρθηκε τόσο στη διαφορά από τη Mercedes όσο και στην επίδοση της McLaren.

«Φαίνεται ότι η McLaren έχει κάνει ένα βήμα μπροστά. Προφανώς έχουν τον κινητήρα της Mercedes, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πολύ μπροστά από εμάς, και έχουμε τεράστια δουλειά να κάνουμε. Όταν είσαι επτά ή οκτώ δέκατα πίσω, ακόμα κι αν φέρεις αναβάθμιση δύο, τριών ή τεσσάρων δεκάτων, παραμένει μεγάλη απόσταση. Για να καλυφθεί αυτό το χάσμα, θα χρειαστεί τεράστια προσπάθεια από όλους».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για έναν ανταγωνιστικό αγώνα, βάζοντας στην εξίσωση το βάθρο: «Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε στο βάθρο, αλλά ο ρυθμός μας στον αγώνα ήταν αρκετά καλός».

Η Ferrari μέχρι στιγμής στο 2026 έχει τις καλύτερες εκκινήσεις του grid, κάτι που πιθανότατα θα βοηθήσει τους Λεκλέρ και Χάμιλτον.

Έλλειψη ισχύος

Η Ferrari για έναν ακόμη αγώνα χάνει αρκετό έδαφος στις ευθείες, με τον Χάμιλτον να είναι ξεκάθαρος:

«Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά στο στήσιμο. Το μονοθέσιο είχε καλή αίσθηση, απλώς μας έλειπε αρκετή ταχύτητα στο δεύτερο κομμάτι της πίστας και λίγο στο τελευταίο. Ένα μέρος αυτού οφείλεται στην ισχύ και στη διαχείριση ενέργειας, παράγοντες που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε αυτή την πίστα».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, και το «χάσμα» που έχουν προκαλέσει οι νέοι κανονισμοί.