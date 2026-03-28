Δείτε πώς θα παραταχθούν οι 22 μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης της Σουζούκα για το δεύτερο αγώνα στην αγωνιστική σεζόν του 2026.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του κρίσιμου Grand Prix Ιαπωνίας. Ο τρίτος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το πρωί του Σαββάτου μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η αυριανή μάχη στη Σουζούκα, που είναι ιδιοκτησία της Honda, αναμένεται συναρπαστική και θα έχει διάρκεια 53 γύρους.

Το grid του Grand Prix

Από την 1η θέση θα εκκινήσει ο Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Mercedes-AMG κατέκτησε τη δεύτερη σερί του pole position και θέλει να γίνει νεότερος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 με τουλάχιστον δύο νίκες πριν γίνει 20 ετών. Δίπλα του θα είναι ο teammate του, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Pole in Shanghai and now pole at Suzuka 👏👏



No one can catch Kimi at the moment 👊#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/k7WRIAPLGi March 28, 2026

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συναντάμε αρχικά τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O Αυστραλός πήρε το καλύτερο αποτέλεσμά του σε κατατακτήριες δοκιμές στο 2026 και ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari δίπλα του με τις εξαιρετικές εκκινήσεις της Ferrari ευελπιστεί να βρεθεί στις μάχες με τις Mercedes.

Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκονται οι teammate τους, Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον, οι οποίοι θέλουν να ανέβουν στην κατάταξη. Για έναν ακόμη αγώνα ο Πιέρ Γκασλί της Alpine εκκινεί μπροστά από οδηγούς της Red Bull Racing, με τον Ίσακ Χατζάρ να είναι 8ος στην εκκίνηση. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi και Άρβιντ Λίντμπλαντ της Racing Bulls.

Και τώρα αγώνας

Η δράση συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής με το μεγάλο Grand Prix. Συντονιστείτε στο LIVE μας από τις 07:30 ώρα Ελλάδος για να ακολουθήσετε όλη τη δράση, με τα κόκκινα φώτα για την εκκίνηση να «σβήνουν» στις 08:00 ώρα Ελλάδος.

