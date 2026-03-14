H Scuderia Ferrari επέλεξε να πάρει μέρος στη συνέχεια του Grand Prix Κίνας με την πίσω αεροτομή που αγωνίστηκε στον αγώνα της Αυστραλίας.

Στο Grand Prix Κίνας η Ferrari αποφάσισε να πάρει μέρος στο FP1 με την περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή. Πρόκειται για την πρωτοποριακή πτέρυγα που παρουσίασε στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν και κέρδισε τα βλέμματα όλων.

Στο 2026 η ομάδα του Μαρανέλο έχει προκαλέσει θετικές εντυπώσεις με τις αεροδυναμικές λύσεις. Πέρα από την πίσω αεροτομή, στη Σαγκάη είχε και μια νέα πρωτότυπη αεροδυναμική λύση στο halo.

Τα προβλήματα στις ελεύθερες δοκιμές

Η Ferrari είδε αρχικά τον Λιούις Χάμιλτον να χάνει τον έλεγχο κατά το φρενάρισμα στη στροφή 4 κατά τη διάρκεια του FP1. H έξοδος αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με τη λειτουργία της περιστρεφόμενης πίσω αεροτομής. Επιπρόσθετα ο Σαρλ Λεκλέρ είχε στιγμές στις οποίες το πίσω μέρος της SF-26 «ξεκολλούσε» κατά το φρενάρισμα.

Μετά το τέλος της μοναδικής περιόδου ελεύθερων η Ferrari επέλεξε να επιστρέψει στην πίσω αεροτομή που είχε στην Αυστραλία για τη συνέχεια του τριημέρου. Αυτό οδήγησε τους μηχανικούς της Ferrari να κάνουν τροποποιήσεις στο στήσιμο της SF-26 και ως αποτέλεσμα δεν είχε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τις κατατακτήριες σπριντ.

Μπερδεμένος με την κατάσταση ο Χάμιλτον

Μετά το τέλος των κατατακτήριων σπριντ, ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε για την περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή και είπε: «Δεν ξέρω ακριβώς γιατί επιστρέψαμε στην παλιά πτέρυγα. Τη φέραμε εδώ πολύ γρήγορα και αρχικά δεν ήταν προγραμματισμένο να χρησιμοποιηθεί πριν από τον τέταρτο ή τον πέμπτο αγώνα. Η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά για να την ετοιμάσει τόσο γρήγορα, αλλά είχαμε μόνο δύο κομμάτια και ίσως το ντεμπούτο της έγινε λίγο πρόωρα. Γι’ αυτό την αφαιρέσαμε. Το μονοθέσιο ήταν και πάλι πολύ καλό. Θα δουλέψουμε για να την επαναφέρουμε όταν θα είναι πραγματικά έτοιμη».

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ανέφερε πως η χρήση της πίσω αεροτομής στο FP1 της Κίνας είχε ως στόχο η ομάδα του να συλλέξει δεδομένα. Επιπλέον επιβεβαίωσε πως η πίσω αεροτομή θα χρησιμοποιηθεί και στο FP1 του GP Ιαπωνίας.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix Αυστραλίας, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο 2026 και για το έντονο παρασκήνιο γύρω από την πρεμιέρα της σεζόν.