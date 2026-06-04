Αν και η μεγάλη αναβάθμιση του κινητήρα αναμένεται το καλοκαίρι, οι Ιάπωνες της Honda βρήκαν τον τρόπο να βελτιώσουν σημαντικά την οδηγισιμότητα του κινητήρα.

Η Aston Martin και η Honda μπορεί να είχαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο ξεκίνημα στη φετινή σεζόν του 2026, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας που προκλήθηκαν από έντονους κραδασμούς στην ολοκαίνουργια μονάδα ισχύος, όμως η κατάσταση φαίνεται πως αλλάζει ριζικά. Η ιαπωνική εταιρεία κατάφερε να ξεπεράσει τα αρχικά εμπόδια και πλέον στρέφει την προσοχή της αποκλειστικά στην αναζήτηση της μέγιστης δυνατής απόδοσης.

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Αν και η πρώτη ολοκληρωμένη και μεγάλη αναβάθμιση του κινητήρα δεν αναμένεται να είναι έτοιμη πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα του πρωταθλήματος, οι μηχανικοί της Honda στο κέντρο έρευνας και εξέλιξης στη Σακούρα της Ιαπωνίας έκαναν την έκπληξη. Κατάφεραν να ξεκλειδώσουν άμεσες βελτιώσεις στο κομμάτι της οδηγισιμότητας και της απόκρισης του συνόλου (driveability), οι οποίες θα είναι διαθέσιμες από αυτό κιόλας το σαββατοκύριακο στο απαιτητικό Γκραν Πρι του Μονακό.

Η σημασία της οδηγισιμότητας στους στενούς δρόμους του Μονακό

Όπως εξήγησε ο γενικός διευθυντής πίστας της Honda, Σιντάρο Οριχάρα, η σωστή και προοδευτική απόκριση του κινητήρα στο πάτημα του γκαζιού είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για να μπορέσει ένας οδηγός να κινηθεί γρήγορα στους στενούς δρόμους του Μονακό. Το γεγονός ότι η HRC κατάφερε να βρει λύση σε αυτόν τον τομέα νωρίτερα από το αναμενόμενο, δίνει ένα σημαντικό αβαντάζ στην Aston Martin.

Η βελτίωση αυτή δεν προήλθε από κάποια αλλαγή στα μηχανικά μέρη, αλλά από την εξονυχιστική ανάλυση των δεδομένων και τη νέα χαρτογράφηση. Οι τεχνικοί της Honda ρύθμισαν εκ νέου μια σειρά από κρίσιμες παραμέτρους, όπως ο χρονισμός της ανάφλεξης, η αναλογία αέρα-καυσίμου (τιμές λάμδα) και ο χρονισμός του ψεκασμού, ενώ πραγματοποιήθηκαν ειδικές δοκιμές στον προσομοιωτή της Aston Martin για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Shintaro Orihara's thoughts in the lead up to the #MonacoGP:



“Circuit de Monaco is very unique, and our power units require dedicated preparation to adapt to the conditions... pic.twitter.com/bitPfqcT8R June 2, 2026

Η μεγάλη αναβάθμιση του καλοκαιριού

Παράλληλα με τις άμεσες διορθώσεις για το Μονακό, η Honda συνεχίζει να εργάζεται πάνω στο μεγάλο πακέτο αναβάθμισης που στοχεύει στην καρδιά του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Οι προσπάθειες των Ιαπώνων επικεντρώνονται στη βελτίωση της διαδικασίας της καύσης και στη μείωση των εσωτερικών τριβών του μοτέρ, με τα πρώτα στοιχεία από τις δοκιμές στα δυναμόμετρα να δείχνουν ήδη ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σημάδια.

Στο βάθος του ορίζοντα, η Honda ξεκαθαρίζει ότι τα μακροπρόθεσμα σχέδιά της για το 2027 δεν πρόκειται να επηρεαστούν από τις τρέχουσες συζητήσεις της FIA για την αλλαγή της αναλογίας ισχύος. Η πρόταση της Ομοσπονδίας να μετατοπιστεί η σχέση θερμικού κινητήρα και μπαταρίας από το αρχικό 50-50 πιο κοντά στο 60-40 δεν αλλάζει τη βασική φιλοσοφία της Honda, η οποία εστιάζει στην εξέλιξη της καύσης, αν και η πιθανή αύξηση της ροής καυσίμου την επόμενη χρονιά θα αποτελέσει μια επιπλέον πρόκληση στο κομμάτι της αξιοπιστίας.

