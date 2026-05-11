Η νέα επένδυση του Σαρλ Λεκλέρ θα κοσμεί από εδώ και πέρα το λιμάνι του Μονακό, με τον Μονεγάσκο της Scuderia Ferrari να βάζει «βαθιά» το χέρι στην τσέπη.

Λίγες ημέρες πριν το Grand Prix Μαϊάμι, ο Σαρλ Λεκλέρ παρέλαβε το νέο υπερπολυτελές γιοτ του. Ο Μονεγάσκος βρέθηκε στη βάση της Riva στη Σπέτσια της Ιταλίας με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα, για να δουν από κοντά το νέου του «κόσμημα», με το οποίο θα κάνει από εδώ και πέρα τα ταξίδια του στις θάλασσες.

Στη Σπέτσια πραγματοποιήθηκε επίσης επίσημη τελετή παρουσίασης του custom-made Riva 102’ Corsaro Super, με το ζευγάρι να πραγματοποιεί την επίσημη καθέλκυση της θαλαμηγού στις 7 Μαΐου.

Η τελετή που έγινε viral

Η στιγμή που τράβηξε περισσότερο τα βλέμματα ήταν το παραδοσιακό “βάπτισμα” του σκάφους, όταν η Αλεξάνδρα Λεκλέρ έσπασε ένα μπουκάλι σαμπάνιας στην πλώρη της θαλαμηγού. Το βίντεο που δημοσίευσε η Riva στα social media έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες likes και εκατοντάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Ο CEO του Ferretti Group, Αλμπέρτο Γκαλάσι, αποθέωσε δημόσια τον οδηγό της Ferrari κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

«Το πάθος του Σαρλ για τη Riva – που φυσικά είναι αμοιβαίο – αποτελεί απόδειξη ποιότητας και ομορφιάς. Αν ένας τόσο σπουδαίος οδηγός και σύμβολο κομψότητας επιλέγει ξανά ένα δικό μας σκάφος, σημαίνει πως η Riva προσφέρει κορυφαία επίπεδα σχεδιασμού, τεχνολογίας και άνεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The Leclerc family and their new yacht 🛥️ pic.twitter.com/6WWPxdRKrT — F1 Wallpaper That Goes Hard🏎🏁 (@F1HardWalls4k) May 10, 2026

Οι εντυπωσιακές λεπτομέρειες της θαλαμηγού

Το νέα Riva 102’ Corsaro Super του Λεκλέρ διαθέτει δύο κινητήρες MTU ισχύος 2.638 ίππων ο καθένας, επιτρέποντας στο σκάφος να φτάνει τελική ταχύτητα 28 κόμβων και ταχύτητα ταξιδιού 24 κόμβων. Παράλληλα, η θαλαμηγός εξοπλίζεται με προηγμένο σύστημα σταθεροποίησης για μεγαλύτερη άνεση εν πλω.

Στο εσωτερικό, το σούπερ γιοτ έχει διαμορφωθεί πλήρως σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Μονεγάσκου οδηγού, με πολυτελή υλικά και custom λεπτομέρειες υψηλής αισθητικής. Οι χώροι φιλοξενίας περιλαμβάνουν έπιπλα της Poliform, πολυτελή λευκά είδη της Frette και ειδικά διαμορφωμένο multimedia σύστημα της Bang & Olufsen.

Η κύρια σουίτα ξεχωρίζει για τις επιφάνειες από γυαλισμένο μάρμαρο Calacatta Vagli Oro, ενώ στο εξωτερικό μέρος του flybridge υπάρχει πλήρως εξοπλισμένη open-air κουζίνα με μεγάλη ψησταριά, επαγωγικές εστίες και παγομηχανή. Ένα ακόμη εντυπωσιακό στοιχείο είναι το beach club 35 τετραγωνικών μέτρων στο πίσω μέρος του σκάφους, το οποίο προσφέρει άμεση πρόσβαση στη θάλασσα.

charles with alexandra & leo getting his new yacht today!! pic.twitter.com/7C5S0hMQWl May 7, 2026

Η τιμή του νέου γιοτ του Λεκλέρ

Η αξία του συγκεκριμένου Riva 102’ Corsaro Super εκτιμάται περίπου στα 20 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή κοντά στα 18 εκατομμύρια ευρώ με τις σημερινές ισοτιμίες.

Το τελικό κόστος πάντως θεωρείται πως είναι ακόμη υψηλότερο λόγω των εκτεταμένων εξατομικευμένων παρεμβάσεων που ζήτησε προσωπικά ο Σαρλ Λεκλέρ για το εσωτερικό και τον εξοπλισμό της θαλαμηγού, καθώς πολλά από τα στοιχεία του γιοτ κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για τις ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του.

