Η ιστορική ιταλική ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις για να αφήσει την Ducati, κάτι που θα πυροδοτήσει ένα νέο ντόμινο στο MotoGP.

Η Gresini Racing φαίνεται πως ετοιμάζει μια από τις πιο ηχηρές κινήσεις των τελευταίων ετών στο MotoGP. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα paddock της Βραζιλίας, η ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τη Honda για να επιστρέψει στο ιαπωνικό εργοστάσιο από το 2027. Η κίνηση αυτή θα σημάνει το τέλος μιας εξαιρετικά επιτυχημένης συνεργασίας με τη Ducati, η οποία χάρισε στην ομάδα νίκες με αναβάτες όπως οι Μαρκ και Άλεξ Μάρκεθ και ο Ενέα Μπαστιανίνι.

Η σχέση της ομάδας με τη Honda έχει βαθιές ρίζες, καθώς ιδρύθηκε από τον Φάουστο Γκρεσίνι το 1997 ως δορυφορική της ιαπωνικής εταιρείας. Μαζί έζησαν χρυσές εποχές, με τους Σέτε Ζιμπερνάου και Μάρκο Μελάντρι να τερματίζουν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος πίσω από τον Βαλεντίνο Ρόσι την τριετία 2003-2005. Η επιστροφή αυτή το 2027 συμπίπτει με την εισαγωγή των νέων τεχνικών κανονισμών και την είσοδο της Pirelli ως αποκλειστικού προμηθευτή ελαστικών.

Το μεγάλο «ντόμινο» των αναβατών στο grid

Η διαφαινόμενη συμφωνία φέρνει ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας, καθώς τόσο ο Φερμίν Αλντεγκέρ όσο και ο Άλεξ Μάρκεθ αναμένεται να αποχωρήσουν. Ο Φερμίν Αλντεγκέρ, ο οποίος έχει απευθείας συμβόλαιο με τη Ducati, φέρεται να οδεύει προς την ομάδα VR46, παίρνοντας πιθανότατα τη θέση του Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Ο τελευταίος βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με την εργοστασιακή Yamaha για τη θέση του Άλεξ Ρινς.

First time back since the injury and @aldeguer54 will start from 7th 🤏#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/Ue89QGkkT0 March 21, 2026

Από την άλλη, ο Άλεξ Μάρκεθ φαίνεται πως θα ακολουθήσει μια νέα κατεύθυνση, οδεύοντας προς την εργοστασιακή ομάδα της KTM. Εκεί αναμένεται να αντικαταστήσει τον Πέδρο Ακόστα, ο οποίος έχει ήδη συμφωνήσει να κάνει το μεγάλο άλμα προς την εργοστασιακή ομάδα της Ducati. Αυτή η αλυσίδα μετακινήσεων δείχνει ότι οι κατασκευαστές προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη νέα εποχή που θα ξεκινήσει το 2027.

Το στρατηγικό στοίχημα της Honda

Εάν οριστικοποιηθεί η συνεργασία, η Honda θα αποκτήσει δύο επιπλέον μοτοσικλέτες στο grid, κάτι που αναζητούσε για να επιταχύνει την επιστροφή της στην κορυφή. Αυτός ο επιπλέον χώρος θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για τον 19χρονο πρωταθλητή της Moto3, Νταβίντ Αλόνσο, τον οποίο η Honda πολιορκεί στενά. Επίσης, το όνομα του Ενέα Μπαστιανίνι ακούγεται έντονα για μια μεγάλη επιστροφή στην παλιά του ομάδα.

Η Honda αυτή τη στιγμή διαθέτει μόνο μία δορυφορική ομάδα, την LCR, όπου οι Ζοάν Ζαρκό και Ντιόγκο Μορέιρα έχουν μακροχρόνια συμβόλαια. Η προσθήκη της Gresini Racing θα δώσει στην ιαπωνική εταιρεία τα δεδομένα και την ευελιξία που χρειάζεται για να αναπτύξει τη νέα μοτοσικλέτα του 2027. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μεταγραφικό παζάρι του MotoGP πήρε άλλη μία φωτιά και ο καπνός πυκνώνει όλο και περισσότερο.

