Ενόψει του Grand Prix Ιαπωνίας η Honda μιλάει για πρόοδο στην κατανόηση της μονάδας ισχύος της, όχι όμως για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων της.

Το καταστροφικό ξεκίνημα της συνεργασίας Aston Martin και Honda φαίνεται πως θα συνεχιστεί και στην Ιαπωνία. Ο εντός έδρας αγώνας των Ιαπώνων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πρώτος στόχος είναι ο τερματισμός με τουλάχιστον ένα μονοθέσιο.

Στα δύο πρώτα Grand Prix οι Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο δεν πήραν κατάταξη, παρότι στην Αυστραλία ο Στρολ πήρε καρό σημαία 15 γύρους πίσω από τον νικητή, Τζορτζ Ράσελ. Το μόνο θετικό του 2026 έως τώρα είναι το γεγονός πως η Aston Martin τερμάτισε στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας.

Πρόοδος αλλά όχι λύσεις από τη Honda

To μεγαλύτερο πρόβλημα στην παρούσα φάση δεν είναι άλλο από τη μονάδα ισχύος της Honda. Πέρα από την έλλειψη ισχύος και αξιοπιστίας υπάρχουν κραδασμοί οι οποίοι δημιουργούν τεράστια προβλήματα στο κινητήριο σύνολο και έντονη δυσφορία στους οδηγούς.

Από πλευράς Honda, οι κραδασμοί εμφανίστηκαν όταν το μονοθέσιο πάτησε πίστα, ενώ από πλευράς Aston Martin, η ευθύνη καταλογίζεται αποκλειστικά στην ιαπωνική μάρκα.

Ενόψει του Grand Prix Ιαπωνίας ο γενικός διευθυντής και διευθυντής μηχανολογίας της Honda, Σιντάρο Οριχάρα, μίλησε για βελτίωση της αξιοπιστίας, όχι όμως για εύρεση λύσεων:

«Στην Κίνα κάναμε κάποια πρόοδο στην αξιοπιστία της μπαταρίας, χάρη στη μείωση των κραδασμών που επηρεάζουν τα συστήματα. Πρέπει να βρούμε περισσότερες λύσεις για να εντοπίσουμε την αιτία των κραδασμών που επηρεάζουν τους οδηγούς».

Το πρόβλημα με την μπαταρία

Ο Οριχάρα παραδέχθηκε ευθέως πως υπάρχει έλλειψη στην ισχύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ παράλληλα μίλησε και για ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά το υβριδικό σύστημα.

«Έχουμε επικεντρωθεί στο διάστημα μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας για να βελτιώσουμε την αξιοπιστία, αλλά η απόδοσή μας δεν είναι ακόμη εκεί που θέλουμε, ειδικά στη διαχείριση ενέργειας. Η Σουζούκα είναι μια απαιτητική πίστα σε αυτόν τον τομέα, γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα από Αυστραλία και Κίνα για να προετοιμαστούμε καλύτερα. Δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλαμε να είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το πακέτο μας», ανέφερε.

Η Aston Martin οδεύει στην Ιαπωνία δίχως επικεφαλής, καθώς ο Άντριαν Νιούι απομακρύνθηκε από το πόστο που ανέλαβε πριν από μερικούς μήνες. Τη θέση του θα πάρει ο Τζόναθαν Γουίτλι, ο οποίος είναι άγνωστο πότε θα αναλάβει καθήκοντα.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, και το «χάσμα» που έχουν προκαλέσει οι νέοι κανονισμοί.