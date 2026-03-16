Ο διάδοχος του ID.3 φέρνει τη μεγάλη επιστροφή των φυσικών κουμπιών, νέα ονομασία και την τεχνολογική αντεπίθεση της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση.

Η Volkswagen αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στο κεφάλαιο του πιο δημοφιλούς ηλεκτρικού της μοντέλου, δίνοντάς του όχι μόνο μια εκτενή αναβάθμιση αλλά και ένα νέο όνομα. Ο διάδοχος του ID.3 είναι πλέον το ID.3 Neo, το οποίο αναμένεται να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στα μέσα Απριλίου, φέροντας μαζί του λύσεις σε ζητήματα που απασχολούσαν τους κατόχους της πρώτης γενιάς.

Η σημαντικότερη ίσως είδηση για τους λάτρεις της εργονομίας είναι η «παραδοχή» της γερμανικής εταιρείας όσον αφορά το εσωτερικό. Το ID.3 Neo εγκαταλείπει τις επιφάνειες αφής στο τιμόνι και επιστρέφει στα κλασικά, φυσικά κουμπιά, προσφέροντας μια πιο άμεση και ασφαλή οδηγική εμπειρία, ακούγοντας τις επιθυμίες χιλιάδων οδηγών παγκοσμίως.

Έξυπνη οδήγηση και «One Pedal»

Το ID.3 Neo δεν μένει μόνο στην αισθητική και την εργονομία. Εξοπλίζεται με την τελευταία λέξη του λογισμικού της Volkswagen, το οποίο ξεκλειδώνει λειτουργίες που μέχρι πρότινος βλέπαμε σε ακριβότερες κατηγορίες. Το αναβαθμισμένο Travel Assist μπορεί πλέον να αναγνωρίζει τα φανάρια, προσαρμόζοντας την ταχύτητα του αυτοκινήτου αυτόματα.

Παράλληλα, εισάγεται η λειτουργία One Pedal Driving. Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να επιταχύνει και να επιβραδύνει μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ του γκαζιού, καθώς το σύστημα ανάκτησης ενέργειας αναλαμβάνει το ρόλο του φρένου, αυξάνοντας ταυτόχρονα την απόδοση της μπαταρίας.

Ψηφιακό άλμα για όλη την οικογένεια ID.

Η «επανάσταση» της Volkswagen δεν περιορίζεται μόνο στο Neo. Τα ID.4, ID.5 και ID.7 είναι ήδη διαθέσιμα για παραγγελία με τη νέα γενιά λογισμικού και το σύστημα infotainment Innovision. Μία από τις πιο πρακτικές προσθήκες είναι η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), η οποία επιτρέπει στα αυτοκίνητα να λειτουργούν ως μεγάλα «power banks», τροφοδοτώντας εξωτερικές συσκευές (όπως ηλεκτρικές ψησταριές ή e-bikes) με ισχύ έως 3,6 kW.

Επιπλέον, η εισαγωγή του Digital Key επιτρέπει στους κατόχους να ξεκλειδώνουν και να εκκινούν το όχημα μέσω του smartphone τους, ενώ το νέο App Store προσφέρει εφαρμογές streaming και παιχνιδιών απευθείας στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου, κάνοντας τις στάσεις για φόρτιση πολύ πιο ευχάριστες.

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα ID.4 Pure και ID.5 Pure αποκτούν νέο κινητήρα 190 ίππων, με το ID.4 να κερδίζει έως και 40 επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας. Η Volkswagen όμως δεν σταματά εκεί, καθώς προανήγγειλε ότι η ηλεκτρική της γκάμα θα εμπλουτιστεί σύντομα με το ID. Polo (και σε έκδοση GTI), καθώς και το ID. Cross, δείχνοντας ότι η στρατηγική «BOOST 2030» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

