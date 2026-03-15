Η Ferrari ανοίγει ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στο Μαρανέλο

Το νέο «project» της Ferrari δεν έχει σχέση με την F1 ή με τα supercar, αλλά με την υγεία των εργαζομένων της και της τοπικής κοινότητας.

Όταν ακούς το όνομα Ferrari, το μυαλό σου πάει αυτόματα στον ήχο των κινητήρων και στα κόκκινα μονοθέσια της Formula 1. Ωστόσο, η τελευταία επένδυση της εταιρείας στην ιστορική της έδρα δεν αφορά την αεροδυναμική ή τους ηλεκτροκινητήρες, αλλά κάτι πολύ πιο ζωτικό: την ιατρική πρόληψη.

Σε συνεργασία με τη Philips και τη Med-Ex, η Ferrari εγκαινίασε ένα υπερσύγχρονο κέντρο ιατρικών διαγνώσεων στο Μαρανέλο. Πρόκειται για μια κίνηση που ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας αυτοκινητοβιομηχανίας, στοχεύοντας στην παροχή κορυφαίων υπηρεσιών υγείας τόσο στους εργαζόμενούς της όσο και στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Τεχνολογία αιχμής

Το κέντρο είναι εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, θυμίζοντας σε επίπεδο αρτιότητας το τεχνικό τμήμα της Scuderia. Μεταξύ άλλων, διαθέτει μαγνητικό τομογράφο (MRI), φασματική υπολογιστική τομογραφία (Spectral CT), ψηφιακές ακτινογραφίες και εξοπλισμό για μαστογραφίες.

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) στα λογισμικά του κέντρου επιτρέπει την ταχύτερη και ακριβέστερη επεξεργασία των εικόνων, βοηθώντας τους γιατρούς να βγάζουν ασφαλή συμπεράσματα σε ελάχιστο χρόνο – μια «pole position» στη μάχη για την έγκαιρη διάγνωση.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο κοινωνικός της χαρακτήρας. Η Ferrari ξεκαθάρισε ότι το κέντρο δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. Οποιοδήποτε πλεόνασμα προκύπτει από τα έσοδα του κέντρου, θα επανεπενδύεται στην εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού και σε υποτροφίες για νέους γιατρούς της περιοχής.

Πρόληψη για όλους

Επιπλέον, το κέντρο ξεκινά ένα τριετές πρόγραμμα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές υγείας της Μόντενα, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες σε περίπου 8.300 γυναίκες από το Μαρανέλο, το Φιοράνο και το Φορμιτζίνε.

Η νέα αυτή δομή έρχεται να ενισχύσει το ήδη επιτυχημένο πρόγραμμα «Formula Benessere» της Ferrari. Μέσω αυτού, περισσότεροι από 4.000 εργαζόμενοι περνούν από ιατρικές εξετάσεις τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ενώ το πρόγραμμα «Junior» καλύπτει τις ανάγκες περισσότερων από 1.000 παιδιών των υπαλλήλων της εταιρείας.

