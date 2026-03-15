Ο Τζορτζ Ράσελ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά ο Κίμι Αντονέλι τον έχει πλησιάσει πολύ - Η Mercedes παραμένει κυρίαρχη.

Το Grand Prix Κίνας επιβεβαίωσε το πρώτο δείγμα που πήραμε στην Αυστραλία, με τη Mercedes να κάνει για δεύτερη φορά στη σειρά το 1-2. Αυτήν τη φορά όμως ήταν ο Κίμι Αντονέλι εκείνος που νίκησε και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά στην καριέρα του. Αυτό σημαίνει ότι παρότι ο Τζορτζ Ράσελ παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, ο νεαρός Ιταλός τον έχει πλέον πλησιάσει στους 4 βαθμούς. Οι οδηγοί της Ferrari ακολουθούν, με τον Σαρλ Λεκλέρ μόλις ένα βαθμό μπροστά από τον Λούις Χάμιλτον.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 George Russell Mercedes 51 2 Kimi Antonelli Mercedes 47 3 Charles Leclerc Ferrari 34 4 Lewis Hamilton Ferrari 33 5 Oliver Bearman Haas F1 Team 17 6 Lando Norris McLaren 15 7 Pierre Gasly Alpine 9 8 Max Verstappen Red Bull Racing 8 9 Liam Lawson Racing Bulls 8 10 Arvid Lindblad Racing Bulls 4 11 Isack Hadjar Red Bull Racing 4 12 Oscar Piastri McLaren 3 13 Carlos Sainz Williams 2 14 Gabriel Bortoleto Audi 2 15 Franco Colapinto Alpine 1 16 Esteban Ocon Haas F1 Team 0 17 Nico Hulkenberg Audi 0 18 Alexander Albon Williams 0 19 Valtteri Bottas Cadillac 0 20 Sergio Perez Cadillac 0 21 Fernando Alonso Aston Martin 0 22 Lance Stroll Aston Martin 0

Στους κατασκευαστές, η Mercedes έχει πάρει σχεδόν το μέγιστο από τους δύο αγώνες και το ένα Σπριντ που έχουν γίνει μέχρι τώρα και προηγείται σαφώς στη βαθμολογία από τη δεύτερη Scuderia Ferrari.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών