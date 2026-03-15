Κώστας Παστρίμας
F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP Κίνας
Ο Τζορτζ Ράσελ παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά ο Κίμι Αντονέλι τον έχει πλησιάσει πολύ - Η Mercedes παραμένει κυρίαρχη.

Το Grand Prix Κίνας επιβεβαίωσε το πρώτο δείγμα που πήραμε στην Αυστραλία, με τη Mercedes να κάνει για δεύτερη φορά στη σειρά το 1-2. Αυτήν τη φορά όμως ήταν ο Κίμι Αντονέλι εκείνος που νίκησε και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά στην καριέρα του. Αυτό σημαίνει ότι παρότι ο Τζορτζ Ράσελ παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας των οδηγών, ο νεαρός Ιταλός τον έχει πλέον πλησιάσει στους 4 βαθμούς. Οι οδηγοί της Ferrari ακολουθούν, με τον Σαρλ Λεκλέρ μόλις ένα βαθμό μπροστά από τον Λούις Χάμιλτον.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1George RussellMercedes51
2Kimi AntonelliMercedes47
3Charles LeclercFerrari34
4Lewis HamiltonFerrari33
5Oliver BearmanHaas F1 Team17
6Lando NorrisMcLaren15
7Pierre GaslyAlpine9
8Max VerstappenRed Bull Racing8
9Liam LawsonRacing Bulls8
10Arvid LindbladRacing Bulls4
11Isack HadjarRed Bull Racing4
12Oscar PiastriMcLaren3
13Carlos SainzWilliams2
14Gabriel BortoletoAudi2
15Franco ColapintoAlpine1
16Esteban OconHaas F1 Team0
17Nico HulkenbergAudi0
18Alexander AlbonWilliams0
19Valtteri BottasCadillac0
20Sergio PerezCadillac0
21Fernando AlonsoAston Martin0
22Lance StrollAston Martin0

Στους κατασκευαστές, η Mercedes έχει πάρει σχεδόν το μέγιστο από τους δύο αγώνες και το ένα Σπριντ που έχουν γίνει μέχρι τώρα και προηγείται σαφώς στη βαθμολογία από τη δεύτερη Scuderia Ferrari.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Mercedes98
2Ferrari67
3McLaren18
4Haas F1 Team17
5Red Bull Racing12
6Racing Bulls12
7Alpine10
8Audi2
9Williams2
10Cadillac0
11Aston Martin0

@Photo credits: Mercedes F1

