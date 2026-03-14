O Κίμι Αντονέλι της Mercedes-AMG έγινε στις κατατακτήριες δοκιμές της Σαγκάης ο νεότερος poleman στην ιστορία της Formula 1.

Ιστορικές αποδείχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 για το Grand Prix Κίνας, με τον Κίμι Αντονέλι να κατακτά την παρθενική του pole position. O Ιταλός ήταν εξαιρετικός στην τελευταία περίοδο δοκιμών και εκμεταλλεύτηκε το πρόβλημα στο μονοθέσιο του Τζορτζ Ράσελ για να πάρει την pole στον δεύτερο αγώνα της σεζόν.

Με τον τρόπο αυτό η Mercedes συνέχισε το απόλυτο στο 2026, καθώς ο Ράσελ είχε πάρει την pole για τον Αγώνα Σπριντ που αποδείχθηκε συναρπαστικός.

Ο Κίμι των ρεκόρ

Με την pole position o Αντονέλι έγινε ο νεότερος poleman στην ιστορία της Formula 1 σε ηλικία 19 ετών. Ο Ιταλός έσπασε το ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος το κρατούσε από το 2008 και το Grand Prix Ιταλίας.

Ερωτώμενος σχετικά με την επίτευξη της pole position στην Κίνα και την κατάρριψη του ρεκόρ του Φέτελ, ο Αντονέλι είπε:

«Ήταν πολύ καλές κατατακτήριες δοκιμές. Είμαι πολύ χαρούμενος με την pole. Δυστυχώς ο Τζορτζ είχε πρόβλημα στο Q3 οπότε δεν τον είδαμε με δύο σετ ελαστικών. Δεν έκανα κανένα λάθος, όλα πήγαν καλά και ανυπομονώ για τον αυριανό αγώνα».

Σχετικά με το πώς αντιμετώπισε το Q3 βλέποντας τον Ράσελ να έχει πρόβλημα, ο Αντονέλι είπε: «Είδα πως είχε πρόβλημα, αλλά προσπάθησα να μείνω ψύχραιμος και να κάνω έναν καλό γύρο. Αυτό έγινε τελικά».

Και τώρα αγώνας

Η δράση συνεχίζεται το πρωί της Κυριακής στις 09:00 ώρα Ελλάδος με το Grand Prix στη Σαγκάη.

