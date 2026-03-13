Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι 22 οδηγοί της Formula 1 στον πρώτο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Λίγες ώρες απέμεινε για την έναρξη του Αγώνα Σπριντ στη Σαγκάη για το Grand Prix Κίνας. Οι κατατακτήριες σπριντ που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και μας χάρισαν ένα συναρπαστικό grid για τη μάχη που θα πραγματοποιηθεί σε πολύ πρωινές ώρες Ελλάδος.

Η διάρκεια του Αγώνα Σπριντ θα είναι 19 γύροι, με την πλειονότητα των ομάδων να κινείται στο άγνωστο όσον αφορά τη φθορά των ελαστικών. Η επικρατέστερη επιλογή γόμας ελαστικών αναμένεται να είναι η μεσαία.

Η Mercedes θέλει ένα ήσυχο σπριντ

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει o Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός έκανε μια εξαιρετική επίδοση και πήρε την πρώτη sprint pole της καριέρας του ξεπερνώντας τον teammate του, Κίμι Αντονέλι.

Πέρα από τη μεταξύ τους μάχη θα έχουν το μυαλό τους ακριβώς πίσω τους. Ο πρωταθλητής Λάντο Νόρις εκκινεί από την 3η θέση, ενώ 4ος θα είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε αν η Ferrari θα έχει και στην Κίνα πλεονέκτημα στις εκκινήσεις.

Στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε τους Όσκαρ Πιάστρι και Σαρλ Λεκλέρ, οι οποίοι έχουν στόχο να σκαρφαλώσουν στην κατάταξη. Ο Πιέρ Γκασλί έκανε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε την 7η θέση μπροστά από τον απογοητευμένο Μαξ Φερστάπεν. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν οι Όλιβερ Μπέρμαν και Ίσακ Χατζάρ.

