Γιατί ο Άιρτον Σένα παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς σε έναν κόσμο που μεγάλο μέρος του δεν τον πρόλαβε καν.

Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 1η Μαΐου, η Formula 1 μπαίνει σε μια ιδιότυπη κατάσταση. Είναι η μέρα που η ταχύτητα υποκλίνεται στη σιωπή και η τεχνολογία στην ανάμνηση. Πέρυσι, τέτοια μέρα, επιχείρησα να εξηγήσω πώς η τραγωδία έχει την ιδιότητα να λειτουργεί ως ένας συμπαντικός «διακόπτης» που παγώνει τον χρόνο, προστατεύοντας τον ήρωα από τη φθορά της καθημερινότητας, της αποτυχίας ή των γηρατειών. Σήμερα, 32 χρόνια πια μετά από εκείνο το μεσημέρι στην Ίμολα, η ανάγκη μας να επιστρέφουμε στον Άιρτον Σένα απαιτεί μια ίσως ακόμα πιο διεισδυτική ματιά. Δεν αρκεί πλέον να λέμε ότι ο χρόνος πάγωσε. Πρέπει να αναρωτηθούμε τι συμβαίνει μέσα σε αυτό το πάγωμα και πώς μια εικόνα που θα μπορούσε -ή θα έπρεπε- να έχει ξεθωριάσει, καταφέρνει να παραμένει πιο ζωντανή από ποτέ.

Η επιβίωση του μύθου του Σένα στο 2026 δεν είναι μια τυχαία πράξη συλλογικής νοσταλγίας, αλλά το αποτέλεσμα μιας καλοκουρδισμένης βιομηχανίας αναπαραγωγής. Κι αυτό συμβαίνει γιατί για τη νέα γενιά των φίλων του σπορ, τη «γενιά του Netflix» που δεν άκουσε ποτέ ζωντανά τον ουρλιαχτό ενός V10 κινητήρα, ο Βραζιλιάνος δεν είναι μια βιωματική ανάμνηση, αλλά ένα ψηφιακό asset υψηλής αισθητικής. Ο μύθος του καταναλώνεται μέσα από μια αδιάκοπη ροή περιεχομένου στα social media, μετατρέποντας την τραγωδία σε ένα διαρκές παρόν. Είναι εντυπωσιακό πώς το «Brand Senna» καταφέρνει να παράγει υπεραξία τρεις δεκαετίες μετά, αποδεικνύοντας ότι η υστεροφημία του είναι ίσως το πιο ισχυρό προϊόν που παρήγαγε ποτέ η Formula 1.

Αν όμως απογυμνώσουμε την ιστορία από το λυρικό της περίβλημα, θα βρούμε τον Σένα ως το αρχέτυπο του απόλυτου, σχεδόν αδίστακτου επαγγελματία. Ήταν εκείνος που πρώτος δίδαξε ότι η επικράτηση δεν κρίνεται μόνο στο apex της στροφής, αλλά στον ψυχολογικό πόλεμο, στις πολιτικές ισορροπίες και στον κυνισμό της στιγμής. Αυτή η πλευρά του είναι που αναπαράγεται σήμερα από τους σύγχρονους πρωταθλητές. Όταν ο Λιούις Χάμιλτον ή ο Μαξ Φερστάπεν αναφέρονται στον Σένα, δεν αναζητούν την πνευματικότητα ενός «αγίου», αλλά τη νομιμοποίηση της δικής τους «σκληρότητας». Ο μύθος του χρησιμοποιείται ως η ηθική ομπρέλα για κάθε οδηγό που επιλέγει να κινηθεί στις γκρίζες ζώνες, καθιστώντας τον Σένα τον «ακούσιο δάσκαλο» μιας γενιάς που έμαθε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Η μνήμη δεν είναι στατική

Τελικά, η μνήμη του Άιρτον Σένα δεν είναι ένα στατικό αρχείο που ανασύρουμε από το συρτάρι κάθε Πρωτομαγιά. Είναι μια δυναμική πράξη επανερμηνείας που αλλάζει σχήμα ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εποχής. Στην πρώτη δεκαετία μετά την Ίμολα θρηνούσαμε την απώλεια, στη δεύτερη αναλύαμε τον ηρωισμό και σήμερα, 32 χρόνια μετά, ερμηνεύουμε τον Σένα ως τον άνθρωπο που έγινε ο καταλύτης για τη θωράκιση του σπορ και τη μετάβασή του στην απόλυτη ασφάλεια.

Δεν θυμόμαστε τον ίδιο άνθρωπο κάθε χρόνο, γιατί ούτε εμείς παραμένουμε οι ίδιοι. Η αληθινή του δύναμη έγκειται στο ότι παραμένει ένα ζωντανό σημείο αναφοράς, όχι επειδή δεν τον ξεχνάμε, αλλά επειδή κάθε φορά βρίσκουμε έναν νέο, επίκαιρο λόγο για να τον χρειαζόμαστε. Ο Σένα θα παραμένει «εκεί», ως ένας καθρέφτης στον οποίο η Formula 1 θα κοιτάζει πάντα για να θυμάται πώς ξεκίνησαν όλα, πριν οι αλγόριθμοι και η τηλεμετρία αντικαταστήσουν οριστικά το ένστικτο.