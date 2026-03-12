Η Scuderia Ferrari θα αγωνιστεί στο δεύτερο αγώνα της Formula 1 στο 2026 έχοντας μαζί της την αεροτομή που εξέπληξε τους πάντες στις χειμερινές δοκιμές.

Στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν η Ferrari εξέπληξε τους πάντες με την περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή που παρουσίασε. Με πολλούς να την ονομάζουν αεροτομή «μακαρένα», η ιταλική ομάδα έδειξε σε όλους πως η φαντασία και η σωστή μηχανική μπορούν να δημιουργήσουν λύσεις που δεν βλέπαμε στο προηγούμενο σετ κανονισμών.

Στο Μπαχρέιν στο σύστημα που είχε ήταν σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης και η πίσω αεροτομή δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα της Αυστραλίας.

Αλλαγή σχεδίων

Παρότι ήταν προγραμματισμένο να δούμε τη νέα πίσω αεροτομή αργότερα μέσα στη σεζόν, η Ferrari έκανε την έκπληξη. Μετά τον αγώνα της Αυστραλίας έστειλε στην Κίνα για το Grand Prix στη Σαγκάη τρεις περιστροφικές πίσω αεροτομές.

Αυτό το επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Λιούις Χάμιλτον στο περιθώριο του GP Κίνας: «Νομίζω ότι είχαμε περίπου μία ολόκληρη ημέρα δοκιμών με αυτή την πτέρυγα. Κάναμε όσα χιλιόμετρα χρειαζόταν και είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα γιατί αρχικά επρόκειτο να έρθει αργότερα μέσα στη σεζόν». Δούλεψαν πολύ σκληρά για να την εξελίξουν και να την φέρουν εδώ. Για μένα αυτό δείχνει ότι η ομάδα παλεύει, πιέζει και δουλεύει υπερωρίες στο εργοστάσιο για να φέρει αναβαθμίσεις. Αυτό είναι το παιχνίδι στη Formula 1».

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής παραδέχθηκε επίσης ότι από πλευράς Ferrari το πρωτοποριακό σύστημα δεν έχει ακόμη κάποια επίσημη ονομασία.

«Δεν ξέρω αν έχει κάποιο επίσημο όνομα. Κάποιος είπε “Macarena”, αλλά δεν έχω ιδέα γιατί», είπε.

Lewis Hamilton: "I don’t know if it has an official name… Someone said Macarena. I have know idea why… It’s the flip-flop wing."pic.twitter.com/hba47uSvux — sim | 沈 (@simscircuit) March 12, 2026

Πώς λειτουργεί η αεροτομή της Ferrari

Όταν το σύστημα ενεργοποιείται, το άνω στοιχείο περιστρέφεται με τέτοιο τρόπο ώστε το προφίλ της πτέρυγας να δημιουργεί άντωση – αντί για κάθετη δύναμη – μειώνοντας περαιτέρω την οπισθέλκουσα (drag). Η λογική στο σχεδιασμό είναι σαφής: μικρότερη αντίσταση στον αέρα σημαίνει υψηλότερη τελική ταχύτητα και καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε μια χρονιά όπου η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι κρίσιμη.

Τέλος, κατά το φρενάρισμα η αντίθετη φορά που έχει η περιστροφή για να «κλείσει» η αεροτομή δημιουργεί έστω και για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου αντίσταση αέρα ανάλογη ενός αερόφρενου που συναντάμε στα αεροπλάνα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην εύρεση χρόνου κατά το φρενάρισμα, με τους Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ να έχουν ως χαρακτηριστικό της οδήγησής τους να πατάνε αργά το φρένο.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix Αυστραλίας, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο 2026 και για το έντονο παρασκήνιο γύρω από την πρεμιέρα της σεζόν.