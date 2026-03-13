O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Σαγκάη.

To Grand Prix Κίνας, ο δεύτερος αγώνας της Formula 1 στο 2026 ξεκίνησε με τη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών, το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μόλις μία ώρα ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Λόγω των νέων κανονισμών η εκμετάλλευση του χρόνου στην πίστα είναι άκρως σημαντική, καθώς κάθε χαμένος γύρος σημαίνει έλλειψη δεδομένων. Στα πρώτα λεπτά υπήρξε δύο φορές η παρέμβαση του Virtual Safety Car, το οποίο εμπόδισε κάποιους οδηγούς να κάνουν χρονομετρημένη προσπάθεια.

H Mercedes δείχνει ασταμάτητη

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών έγραψε το 1:32,741 και πήρε την 1η θέση δείχνοντας έτσι τις διαθέσεις του για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου. Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη 2η θέση τον teammate του, Κίμι Αντονέλι για 0,120 δλ.

Η Mercedes δείχνει να έχει το πάνω χέρι για την ώρα στη Σαγκάη, με το ρυθμό αγώνα της να είναι πολύ δυνατός σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

🟢 GREEN LIGHT FOR FP1 🟢



The one and ONLY hour of practice here in Shanghai is underway! 😮‍💨#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/uv9GlVFBL6 — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Ο ανταγωνισμός… ψάχνεται

Στην 3η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing με ταχύτερη επίδοση στο τέλος της διαδικασίας. Ο Βρετανός ωστόσο ήταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Ράσελ, μια διαφορά που θέλει να μειωθεί. Ακολούθησε ο Όσκαρ Πιάστρι, με τον Αυστραλό να είναι δύο δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του.

Ακολούθησαν οι οδηγοί της Scuderia Ferrari, με τον Σαρλ Λεκλέρ μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον. Η ιταλική ομάδα είχε μια κακή διαδικασία, καθώς ο Μονεγάσκος έκανε λάθη στους γρήγορους γύρους του, ενώ ένα τετ-α-κε του Χάμιλτον στο ξεκίνημα της διαδικασίας του κατέστρεψε ένα σετ ελαστικών και αναγκάστηκε να βγει με τη μαλακή γόμα στην πίστα πολύ νωρίς.

A snap of oversteer for Charles Leclerc 👉💨



The Ferrari driver kicks up the gravel at the final corner!#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/kS7c7Rd1dO — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Ο Όλιβερ Μπέρμαν ήταν στην 7η θέση για λογαριασμό της Haas, ενώ 8ος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Η Red Bull Racing ήταν πολύ μακριά από τον ταχύτερο χρόνο, με τον Ολλανδό να υπολείπεται του Ράσελ κατά 1,8 δευτερόλεπτα. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi και Πιέρ Γκασλί με Alpine.

O Άρβιντ Λίντμπλαντ της RB είχε μηχανικό πρόβλημα και σταμάτησε αρκετά νωρίς στη διαδικασία χάνοντας πολύτιμο χρόνο στην πίστα.

Around goes Lewis Hamilton! 🤯



A sizeable spin for the Ferrari early-on in FP1, heading into the run-off area at Turn 6 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/9WT1sAuiKy — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 09:30 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες σπριντ. Από αυτή τη διαδικασία θα οριστεί η σειρά εκκίνησης του αγώνα 19 γύρων του Σαββάτου.

Αποτελέσματα FP1 GP Κίνας

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix Αυστραλίας, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο 2026 και για το έντονο παρασκήνιο γύρω από την πρεμιέρα της σεζόν.