Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε την πρώτη νίκη της χρονιάς της Formula 1 στη Μελβούρνη, με τον Κίμι Αντονέλι στη 2η θέση και τον Σαρλ Λεκλέρ να συμπληρώνει το βάθρο.

Η νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε με το Grand Prix Αυστραλίας του 2026, ο οποίος πέρα από τα -αρκετά- συμβάντα κατά τη διάρκειά του, μας έδωσε το στίγμα της χρονιάς: πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, οι αγώνες πλέον είναι διαφορετικοί.

Ωστόσο, το φαβορί είναι φαβορί και ο Τζορτζ Ράσελ επιβεβαίωσε -αν και με λιγότερη εμφατικότητα- ότι η Mercedes έχει το πιο δυνατό πακέτο, παίρνοντας με άνεση, όπως εξελίχθηκε τελικά τη νίκη στον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Για να φτάσει στη νίκη, όμως, ο Βρετανός εκτός από την αδιαμφισβήτητη ταχύτητα, χρειάστηκε και τη βοήθεια της στρατηγικής, με τη μορφή ενός Pit stop πολύ νωρίς στον αγώνα, κατά τη διάρκεια του VSC.

GEORGE RUSSELL WINS IN MELBOURNE!



An incredibly strong drive from the Mercedes driver to lead home a 1-2 for the team

Το εξαιρετικό ξεκίνημα της σεζόν της Mercedes για τη Mercedes επιβεβαίωσε η 2η θέση του Κίμι Αντονέλι. Ο νεαρός Ιταλός έκανε πολύ κακή εκκίνηση και έχασε αρκετές θέσεις, ωστόσο είχε την ταχύτητα να τις πάρει όλες πίσω και να τερματίσει πίσω από τον ομόσταβλό του, δίνοντας στην ομάδα του το πολυπόθητο 1-2.

Ferrari: Καλά, αλλά όχι αρκετά

Η μόνη ομάδα που έδειξε να έχει κάποιες -όχι πολλές- απαντήσεις στο ρυθμό της Mercedes ήταν η Ferrari. Αυτό που σίγουρα είχε ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν μια εκπληκτική εκκίνηση, που τον «εκτόξευσε» από την 4η θέση στην πρωτοπορία του αγώνα, την οποί κράτησε για περίπου το πρώτο μισό του, που περιλάμβανε πολλές αλληλοπροσπεράσεις με τον Ράσελ. Ο Μονεγάσκος ωστόσο τερμάτισε στην 3η θέση και ξεκινά τη χρονιά με μια θέση στο βάθο. Ο Λούις Χάμιλτον ακολούθησε στην 4η θέση και μάλιστα στο τέλος πίεσε λίγο τον ομόσταβλό του.

Ήταν γενικά ενθαρρυντικός αγώνας για τη Scuderia, παρότι δεν βρέθηκε στη διεκδίκηση της νίκης. Αυτό που παραμένει ερωτηματικό είναι -και πάλι- οι στρατηγικές αποφάσεις κατά τη διάρκειά του. Προτού τα μονοθέσια της ιταλικής ομάδας μπουν στα pit για το μοναδικό τους Pit stop, πέρασαν δύο περίοδοι VSC (Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας) που έμειναν ανεκμετάλλευτες.

This is how the frantic race start unfolded in Albert Park!

Η μάχη των πρωταθλητών

Για την 5η θέση δόθηκε μάχη ανάμεσα σε δύο οδηγούς που τα προηγούμενα δύο χρόνια είχαν συνηθίσει να παλεύουν πολύ ψηλότερα. Μιλάμε φυσικά για τον 4 φορές πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν και τον περσινό τροπαιούχο Λάντο Νόρις.

Ο Νόρις ήταν ο μοναδικός οδηγός της McLaren που ξεκίνησε τον αγώνα, αφού ο Όσκαρ Πιάστρι διέλυσε το μονοθέσιό του πολύ πριν από την εκκίνηση, καθοδόν από τα pit για το grid. Τεράστια απογοήτευση για τον Αυστραλό και τους χιλιάδες συμπατριώτες του στις εξέδρες.

Όσο για τον Νόρις, φάνηκε να μην έχει την περσινή ανωτερότητα και αρκέστηκε να τερματίσει στην 5η θέση, έπειτα από μια σύντομη μάχη με τον Φερστάπεν, τον οποίο κατάφερε να κρατήσει πίσω του στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

LAP 49/58



Verstappen is getting closer and closer to Norris!



The battle for P5 is incoming...

Ο Φερστάπεν είχε μια πολύ δύσκολη ημέρα στις κατατακτήριες του Σαββάτου και αναγκάστηκε να εκκινήσει τον αγώνα από την 20ή θέση ου grid. Αυτό δεν τον εμπόδισε να κάνει άλλη μία από τις γνωστές του ανακάμψεις, για να τερματίσει τελικά στην 6η θέση και να διεκδικήσει ακόμα και την 5η. H Red Bull έχει την ταχύτητα αλλά η αξιοπιστία παραμένει ερωτηματικό, αφού ο Ισάκ Χατζάρ, που εκκίνησε από την εντυπωσιακή 3η θέση, εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.

Ντεμπούτα που γράφουν ιστορία

Η βαθμολογούμενη 10άδα συμπληρώθηκε με μερικούς ιστορικούς τερματισμούς. Ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas πήρε την 7η θέση, πίσω από τους «μεγάλους», αλλά οι τίτλοι ανήκουν στον Άρβιν Λίντμπλαντ, ο οποίος στο ντεμπούτο του στη Formula 1 με τη Racing Bulls -σε ηλικία 18 ετών- τερμάτισε στην 8η θέση και βαθμολογήθηκε.

Ιδανικό ντεμπούτο και για τη νεοσύστατη ομάδα της Audi, που είδε τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο να παίρνει την 9η θέση και να φέρνει τους πρώτους βαθμούς στην ομάδα. Ο Χούλκενμπεργκ αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα πριν από την εκκίνηση και δεν έτρεξε καν στον αγώνα. Ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine πήρε τον τελευταίο βαθμό της 10ης θέσης.

Όπως αναμενόταν, το ξεκίνημα της χρονιάς δεν ήταν εύκολο για όλους. Από τα 22 μονοθέσια μόνο 20 κατάφεραν να πάρουν τις θέσεις τους στο grid και από αυτά τα 16 είδαν τη σημαία του τερματισμού. Εκτός από τους Πιάστρι, Χούλκενμπεργκ και Χατζάρ που αναφέραμε ήδη, εγκατέλειψαν οι δύο Aston Martin (όπως ξέραμε και περιμέναμε) αλλά και ο Βάλτερι Μπότας, στον παρθενικό αγώνα της Cadillac στη Formula 1.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται χωρίς διακοπή με το Grand Prix Κίνας την επόμενη εβδομάδα, το 3ήμερο 13-15 Μαρτίου.

Αποτελέσματα



