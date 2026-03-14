Tο πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό C-HR έχει ισχύ έως 343 ίππους, αυτονομία έως 607 χιλιόμετρα και όλη την αυτοπεποίθηση ενός ηγέτη – Αποστολή στο Αλγκάρβε: Κώστας Παστρίμας.

Όταν το πρώτο Toyota C-HR παρουσιάστηκε το 2016, πολλοί πίστεψαν ότι πρόκειται για μια σχεδιαστική άσκηση που δύσκολα θα έβρισκε εμπορικό αντίκρισμα. Η ιστορία τους διέψευσε, καθώς το ιαπωνικό crossover έγινε το απόλυτο style icon της κατηγορίας. Η δεύτερη γενιά του μοντέλου, που παρουσιάστηκε πρόσφατα, ήρθε για να εδραιώσει αυτή την κυριαρχία, φέρνοντας ακόμα πιο ώριμη σχεδίαση και τεχνολογία. Σήμερα, η Toyota κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής οδηγικής παρουσίασης, γνωρίσαμε λίγο καλύτερα και οδηγήσαμε για πρώτη φορά το Toyota C-HR+.

Δεν πρόκειται απλώς για μια «ηλεκτρική» προσθήκη στην γκάμα του μοντέλου, αλλά για ένα ολοκληρωμένο προϊόν που βασίζεται στην πλατφόρμα e-TNGA και έρχεται να συμπληρώσει τη στρατηγική «πολλαπλών μονοπατιών» (multi path) της μάρκας. Καθώς το υβριδικό C-HR θα συνεχίσει να αποτελεί την αιχμή του δόρατος, το C-HR+ τοποθετείται ίσως ακόμα πιο ψηλά μέσα σε αυτήν τη στρατηγική. Η Toyota το έφτιαξε ως ένα «παγκόσμιο» μοντέλο Made in Japan (κατασκευάζεται αποκλειστικά στην Ιαπωνία), που προσφέρει τεχνολογία αιχμής, επιδόσεις που συγκρίνονται με sport κατασκευές και μια οδηγική εμπειρία που στοχεύει απευθείας στο συναίσθημα του οδηγού.

Μεγαλύτερο, επιβλητικότερο και πιο ώριμο

Η σχεδιαστική ταυτότητα του C-HR+ παραμένει πιστή στη φιλοσοφία του «concept car για το δρόμο», όμως εδώ συναντάμε μια σαφή εξέλιξη προς το επιβλητικότερο. Η Toyota επέλεξε να αυξήσει τις εξωτερικές διαστάσεις, δίνοντας στο αυτοκίνητο μια πιο στιβαρή παρουσία. Με μήκος 4.590 χλστ. και πλάτος 1.830 χλστ., το C-HR+ δείχνει -και είναι- μεγαλύτερο από τις υβριδικές εκδόσεις. Η πιο σημαντική αλλαγή όμως βρίσκεται στο μεταξόνιο, το οποίο έχει μεγαλώσει στα 2.750 χλστ. (από τα 2.640 χλστ. του υβριδικού μοντέλου). Αυτή η αύξηση δεν έγινε τυχαία, καθώς επιτρέπει την καλύτερη φιλοξενία της μπαταρίας στο δάπεδο και προσφέρει ουσιαστικά μεγαλύτερους χώρους για τους πίσω επιβάτες, λύνοντας ένα από τα παραδοσιακά «παράπονα» της προηγούμενης γενιάς.

Η σχεδίαση «Hammerhead» στο εμπρός μέρος είναι πιο αιχμηρή από ποτέ, ενώ οι λείες επιφάνειες του αμαξώματος και οι αναδυόμενες χειρολαβές στις πόρτες υπογραμμίζουν τον προηγμένο χαρακτήρα του. Η αεροδυναμική έπαιξε καθοριστικό ρόλο, με κάθε λεπτομέρεια -από την αεροτομή οροφής μέχρι τη διαμόρφωση του πατώματος- να έχει μελετηθεί για τη μείωση της αντίστασης και την αύξηση της αυτονομίας, χωρίς να θυσιάζεται η φουτουριστική εμφάνιση.

Ψηφιακό εσωτερικό με DNA από το bZ4X

Μπαίνοντας στην καμπίνα του C-HR+, η αίσθηση της αλλαγής είναι άμεση. Η Toyota Hellas και οι άνθρωποι του εργοστασίου έχουν δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υλικών, επιλέγοντας έναν συνδυασμό από ανακυκλωμένα πλαστικά και vegan δέρμα που αποπνέει ταυτόχρονα premium και οικολογική αύρα. Η σχεδιαστική συγγένεια με το bZ4X είναι εμφανής, ειδικά στον τρόπο που ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών τοποθετείται στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Το κέντρο ελέγχου είναι η νέα οθόνη αφής 14 ιντσών (στην έκδοση Style Plus) με το σύστημα Toyota Smart Connect+. Το λογισμικό είναι ταχύτατο και περιλαμβάνει εξειδικευμένες λειτουργίες για την ηλεκτροκίνηση, όπως η έξυπνη πλοήγηση που υπολογίζει τους σταθμούς φόρτισης στη διαδρομή και το pre-conditioning της μπαταρίας. Το εξελιγμένο Head-Up Display συμπληρώνει ένα περιβάλλον που σε κάνει να νιώθεις ότι οδηγείς ένα σύγχρονο «ψηφιοποιημένο» αυτοκίνητο, που διατηρεί αναλλοίωτη τη χαρακτηριστική εργονομία της Toyota.

Κινητήρες, μπαταρίες και φόρτιση

Η Toyota δεν περιορίστηκε σε μία μόνο έκδοση, αλλά δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο «οπλοστάσιο». Στη βάση έχουμε την προσθιοκίνητη έκδοση (FWD) με απόδοση 167 ίππων και την μπαταρία των 57,7 kWh (54 kWh ωφέλιμη), που προσφέρει 458 χλμ. αυτονομίας. Η επόμενη επιλογή FWD ανεβάζει την ισχύ στους 224 ίππους και χρησιμοποιεί τη μεγάλη μπαταρία των 77 kWh (72 kWh ωφέλιμη), «εκτοξεύοντας» την αυτονομία στα 607 χλμ.

Η κορυφή όμως ανήκει στην έκδοση AWD-i. Με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνδυαστική ισχύ 343 ίππων, το C-HR+ μετατρέπεται σε έναν «πύραυλο» εδάφους-εδάφους. Η ροπή είναι καταιγιστική (269 Nm εμπρός και 170 Nm πίσω) με το 0-100 χλμ./ώρα να έρχεται σε μόλις 5,2 δευτερόλεπτα. Όπως είναι φυσιολογικό, στην έκδοση αυτή η αυτονομία πέφτει λίγο και φτάνει στα 548 χιλιόμετρα, πάντα κατά WLTP.

Στο κομμάτι της φόρτισης, η Toyota εξοπλίζει τις κορυφαίες εκδόσεις του μοντέλου με on-board φορτιστή AC 22kW, κάτι που μειώνει σημαντικά το χρόνο φόρτισης σε δίκτυα εναλλασσόμενου ρεύματος. Οι χαμηλότερες εκδόσεις έχουν φορτιστή AC 11 kW. Σε ταχυφορτιστή DC 150kW, η μπαταρία μπορεί να αναπληρώσει το 10-80% της ενέργειάς της σε 30 λεπτά, χάρη σε ένα εξελιγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης (pre-conditioning) που λειτουργεί ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στο δρόμο

Οδηγώντας στις απαιτητικές διαδρομές γύρω από το Portimão, το πρώτο πράγμα που εντυπωσιάζει είναι ο τρόπος που το C-HR+ διαχειρίζεται το βάρος του. Παρά το γεγονός ότι συνολικά ξεπερνά τους 2 τόνους, το αυτοκίνητο συμπεριφέρεται με μια ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη ελαφρότητα. Το «κλειδί» είναι η πλατφόρμα e-TNGA και η τοποθέτηση της μπαταρίας χαμηλά στο πάτωμα, κάτι που έχει ρίξει το κέντρο βάρους (βρίσκεται 2 εκατοστά χαμηλότερα από το bZ4X) και έχει αυξήσει τη στρεπτική ακαμψία.

Η ανάρτηση, με γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, έχει ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει πολύ καλό έλεγχο χωρίς να θυσιάζει την άνεση. Στο στροφιλίκι του Αλγκάρβε, το C-HR+ «πατάει» με σιγουριά, το τιμόνι παρέχει σωστή πληροφόρηση (ο χάρτης της ηλεκτρικής υποβοήθησης έχει ανασχεδιαστεί) και οι κλίσεις του αμαξώματος είναι ελάχιστες. Η ποιότητα κύλισης είναι κορυφαία, με την ηχομόνωση να κάνει εξαιρετική δουλειά. Μόνο σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου και στα αυτοκίνητα με την πανοραμική ηλιοροφή, γίνεται αισθητός ένας ανεπαίσθητος αεροδυναμικός θόρυβος, ο οποίος όμως δεν ενοχλεί.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε και τις δύο εκδόσεις με τη μεγάλη μπαταρία των 77 kWh (FWD 224 hp και AWD 343 hp). Η προσθιοκίνητη έκδοση (FWD) διακρίνεται για μια αίσθηση «πληρότητας» και ηρεμίας, αποτελώντας μια ισορροπημένη επιλογή για τις καθημερινές μετακινήσεις. Από την άλλη πλευρά, η τετρακίνητη έκδοση (AWD) παρουσιάζει έναν σαφώς πιο δυναμικό χαρακτήρα, με την πρόσθετη ισχύ και την τετρακίνηση να προσδίδουν μεγαλύτερη ζωντάνια και αυτοπεποίθηση στις εξόδους των στροφών, παρά το σημαντικό βάρος της κατασκευής.

Το σύστημα πέδησης είναι γραμμικό και αποτελεσματικό. Η Toyota κατάφερε να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην ανακτητική και τη μηχανική πέδηση, με ένα πολύ μικρό και σχεδόν ανεπαίσθητο «σκαλοπάτι» να εμφανίζεται μόνο σε πολύ ειδικές συνθήκες απότομης επιβράδυνσης. Όσο για την κατανάλωση, η αποδοτικότητα (efficiency, όπως λέμε στην Ελλάδα) παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Παρόλο που στις ανηφορικές διαδρομές με πίεση είδαμε νούμερα υψηλότερα από τα εργοστασιακά 13,4 kWh/100km, το C-HR+ δείχνει να είναι ένα από τα πιο οικονομικά ηλεκτρικά SUV της αγοράς.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Η Toyota Hellas φέρνει το C-HR+ με μια στρατηγική που στοχεύει στην καρδιά του ανταγωνισμού. Η έκδοση Style (57,7 kWh) ξεκινά από τα 36.990 ευρώ, ενώ η έκδοση Style Plus (77 kWh) με την κορυφαία αυτονομία -που λογικά είναι η πιο ενδιαφέρουσα για την ελληνική αγορά- ξεκινά από τα 39.990 ευρώ. Οι τιμές αυτές δεν περιλαμβάνουν πιθανές επιδοτήσεις από το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» και σε καμία περίπτωση δεν «τρομάζουν», ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο εξοπλισμού και τεχνολογίας.

Επιπλέον, η Toyota προσφέρει το πρόγραμμα «Battery Care», το οποίο αποτελεί την απόλυτη δήλωση αυτοπεποίθησης: εγγύηση μπαταρίας για 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα ή 11 χρόνια. Αυτό το «δίχτυ ασφαλείας» λύνει τα χέρια του υποψήφιου αγοραστή, προσφέροντας μια σιγουριά που δύσκολα συναντάς αλλού. Το αυτοκίνητο αναμένεται στις ελληνικές εκθέσεις τον Μάιο του 2026.

Η αυτοπεποίθηση ενός γίγαντα

Το ταξίδι στην Πορτογαλία μας άφησε με μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα: όλα όσα μας περιέγραψαν οι άνθρωποι της Toyota στην τεχνική παρουσίαση προτού πιάσουμε το τιμόνι, τα είδαμε να συμβαίνουν στο δρόμο με σχεδόν απόλυτη ακρίβεια. Αυτό δείχνει την αυτοπεποίθηση ενός παγκόσμιου γίγαντα της αυτοκίνησης που δεν βιάστηκε να μπει στην ηλεκτροκίνηση, αλλά όταν το έκανε, το έπραξε με όρους κυριαρχίας. Το C-HR+ είναι ένα αυτοκίνητο που τιμά το όνομά του, προσφέροντας και ξεχωριστό στιλ αλλά και οδηγική εμπειρία που σε κάνει να ξεχνάς ότι οδηγείς ένα SUV δύο τόνων. Αυτή είναι η (ηλεκτρική) ενηλικίωση του C-HR που θέλαμε - και τελικά πήραμε.

