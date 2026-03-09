Μετά τον εναρκτήριο αγώνα της Formula 1 για το 2026 η Mercedes-AMG πιστεύει πως βρίσκεται σε μάχη με τη Ferrari για τον τίτλο.

Στο Grand Prix Αυστραλίας η Mercedes έκανε το τέλειο ξεκίνημα στη χρονιά, με τον Τζορτζ Ράσελ να παίρνει τη νίκη και τον Κίμι Αντονέλι να ολοκληρώνει ένα ονειρικό 1-2. Η γερμανική ομάδα έδειξε πως έχει το πάνω χέρι για το πρώτο κομμάτι της σεζόν, με τους αντιπάλους της για την ώρα να… ψάχνονται.

Έπειτα από έναν χειμώνα γεμάτο ερωτηματικά, η Mercedes επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στο Άλμπερτ Παρκ, ωστόσο η απόδοσή της, ειδικά το Σάββατο, θύμισε εποχές της πρώτης υβριδικής εποχής.

Καθαρή μάχη με τη Ferrari

Μετά το τέλος του αγώνα στην Αυστραλία, ο Τότο Βολφ κλήθηκε να σχολιάσει τη μάχη της ομάδας του με τη Ferrari. O Αυστριακός θέλησε αρχικά να σχολιάσει τις φήμες πως η W17 είναι μακράν το καλύτερο μονοθέσιο στη Formula 1.

«Όσον αφορά τη Ferrari, πριν από τον αγώνα πολλοί έλεγαν: “Θα χαθείτε στον ορίζοντα, κοιτάζοντας τον ρυθμό σας στις μεγάλες προσομοιώσεις”. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Ξέραμε ότι ήταν δυνατοί στις εκκινήσεις και αυτό ακριβώς έγινε. Στην αρχή ήταν μια καθαρή μάχη ανάμεσα στον Σαρλ και τον Τζορτζ. Ο Κίμι ήταν λίγο άτυχος, γιατί η μπαταρία δεν ήταν στο επίπεδο που θα έπρεπε – και στα δύο μονοθέσια σε κάποιο βαθμό».

YESSSSS TEAM 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/QoMHI0YAqJ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 8, 2026

Βασικός αντίπαλος της Mercedes είναι η Ferrari

Έχοντας πλέον εμπειρία από ένα Grand Prix, ο Βολφ αναγνωρίζει τη Ferrari ως τον κύριο αντίπαλο της Mercedes στην πρώτη φάση της φετινής χρονιάς:

«Ο ρυθμός μας στο τέλος ήταν πολύ ενθαρρυντικός, αλλά στην αρχή δεν υπήρχε καμία διαφορά ανάμεσα σε Ferrari και Mercedes. Για μένα το κυρίαρχο συναίσθημα τώρα είναι ότι έχουμε μπροστά μας μια πραγματική μάχη με τη Ferrari».

Όσο για το πλεονέκτημα που φαίνεται να έχει η ιταλική ομάδα στις εκκινήσεις, ο επικεφαλής της Mercedes είπε: «Δεν είμαι σίγουρος αν εξαρτάται αποκλειστικά από το τούρμπο. Νομίζω ότι εξαρτάται από το hardware. Από μια συγκεκριμένη διαμόρφωση του κινητήρα και το μέγεθος του turbo που επιτρέπει ίσως να το περιστρέψεις πιο εύκολα, να έχεις καλύτερη εκκίνηση, ίσως όμως συμβιβάζοντας άλλους τομείς της πίστας ή του αγώνα».