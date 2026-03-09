To 2025 αποδείχθηκε άκρως επιτυχημένο για τη Skoda, η οποία πέρασε στην παραγωγή πάνω από ένα εκατομμύριο αυτοκίνητα, ενώ εδραιώθηκε ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη.

Η Skoda Auto ολοκλήρωσε το 2025 με μια επίδοση-ορόσημο. H μάρκα του Ομίλου Volkswagen πέρασε στην παραγωγή 1.065.000 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2024. Πρόκειται για το καλύτερο παραγωγικό αποτέλεσμα των τελευταίων έξι ετών, το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνολική εμπορική δυναμική της μάρκας, η οποία την ίδια χρονιά κατέκτησε την 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Η ισχυρή αυτή εμπορική πορεία αποτυπώνεται και σε επίπεδο βιομηχανικής απόδοσης. Παράλληλα με τα οχήματα, η Skoda Auto παρήγαγε περισσότερα από 329.000 συστήματα μπαταριών για αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα, πάνω από 1.030.000 κιβώτια ταχυτήτων και περισσότερους από 500.000 κινητήρες, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της δικής της γκάμας όσο και άλλων brands του Ομίλου Volkswagen.

Ο εξηλεκτρισμός ως στρατηγική της Skoda

Η ηλεκτρική στρατηγική της Skoda ενισχύεται σταθερά και σε απόλυτους αριθμούς. Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV Elroq έφτασε τις 112.500 μονάδες από την έναρξη της παραγωγής του τον Ιανουάριο του 2025, ενώ το Enyaq ακολούθησε με περίπου 77.000 οχήματα.

Mε τον τρόπο αυτό η η ανταγωνιστική θέση της Skoda ενισχύθηκε σημαντικά στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το 2025.

Πετυχημένες συνεργασίες

Η ισχυρή παραγωγική επίδοση της Skoda το 2025 δεν αποτυπώνει μόνο αριθμούς, αλλά υποστηρίζει μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η ανοδική πορεία της μάρκας ενισχύεται και διεθνώς, με την έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου στο Βιετνάμ, σε συνεργασία με τον όμιλο Thanh Cong, καθώς και με τη σημαντική αύξηση της παραγωγής στην Ινδία. Με την Ευρώπη να παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς για τη στρατηγική, την παραγωγή και την εμπορική της κατεύθυνση, η Skoda αξιοποιεί παράλληλα τη δυναμική αναπτυσσόμενων αγορών, διαμορφώνοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές της αποτύπωμα.

Όταν μια μάρκα κατακτά την 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη, η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται σε επίπεδο στατιστικών. Αντανακλάται σε εμπιστοσύνη, σταθερή παρουσία και ουσιαστική ενίσχυση της σχέσης με τις επιμέρους αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Skoda ακολουθεί και στην Ελλάδα τη συνεπή, ευρωπαϊκή της πορεία, προσφέροντας μοντέλα με ουσία, τεχνολογική ωριμότητα και ξεκάθαρη αξία χρήσης για τον οδηγό, στοιχεία που διαχρονικά στηρίζουν την αναπτυξιακή της πορεία.

