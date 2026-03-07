Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Formula 1 ασκεί δριμεία κριτική στους νέους κανονισμούς του 2026 και στη φιλοσοφία της ανάκτησης ενέργειας.

Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1 για το 2026 συνεχίζουν να προκαλούν έντονο προβληματισμό στους οδηγούς, με τον Λάντο Νόρις να ενώνει τη φωνή του με τους κατακριτές. Μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών στην Αυστραλία, ο Βρετανός πιλότος της McLaren ήταν καταπέλτης για την οδηγική αίσθηση των νέων μονοθεσίων.

«Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν ποια είναι τα ζητήματα. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός 50-50 στην ισχύ απλώς δεν λειτουργεί. Ερχόμαστε από τα καλύτερα μονοθέσια που φτιάχτηκαν ποτέ στη Formula 1, τα πιο απολαυστικά στην οδήγηση, και πήγαμε πιθανότατα στα χειρότερα. Είναι χάλια, αλλά πρέπει να ζήσουμε με αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νόρις.

Η πρόκληση της διαχείρισης ενέργειας

Το κεντρικό σημείο της κριτικής του Νόρις αφορά την ανάγκη για διαρκή ανάκτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αναγκάζει τους οδηγούς να αλλάξουν πλήρως τον τρόπο που προσεγγίζουν τις στροφές. Η ανάγκη να παραμένει η μπαταρία σε υψηλά επίπεδα φόρτισης φαίνεται να αφαιρεί την καθαρή ταχύτητα από την εξίσωση του αγώνα.

«Επιβραδύνεις τόσο πολύ πριν από τις στροφές, πρέπει να αφήνεις το γκάζι παντού για να βεβαιωθείς ότι η μπαταρία είναι γεμάτη. Αν το φορτίο είναι πολύ υψηλό, πάλι έχεις πρόβλημα. Είναι απλώς πολύ δύσκολο. Δεν αισθάνεσαι καλά ως οδηγός, αλλά πρέπει να μεγιστοποιήσεις αυτό που έχεις στα χέρια σου», εξήγησε ο πιλότος της McLaren.

Η απόσπαση της προσοχής και η ασφάλεια

Πέρα από την οδηγική συμπεριφορά, ο Νόρις έθιξε και το ζήτημα της ασφάλειας, καθώς ο φόρτος εργασίας μέσα στο κόκπιτ έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Η ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση των δεδομένων στο τιμόνι φαίνεται πως αφαιρεί πολύτιμη προσοχή από την ίδια την πίστα και τα όσα συμβαίνουν γύρω από το μονοθέσιο.

«Κοιτάζω το τιμόνι μου κάθε τρία δευτερόλεπτα. Γι' αυτό δεν είδα τα θραύσματα (σ.σ. από το μονοθέσιο του Αντονέλι), επειδή έπρεπε να κοιτάζω την ταχύτητα που θα πιάσω στο τέλος της ευθείας και να γνωρίζω αν πρέπει να φρενάρω 30 μέτρα νωρίτερα ή 10 μέτρα αργότερα. Πρέπει να κοιτάζεις την οθόνη συνέχεια, αλλιώς θα βρεθείς εκτός πίστας», κατέληξε ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής.

