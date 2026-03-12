H δημοφιλία και η ανάπτυξη της Formula 1 τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κατασκευαστών από την Κίνα ώστε να ενταχθούν.

Οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί της Formula 1 για το 2026, οι οποίοι εξισορροπούν την ισχύ της μονάδας ισχύος στο 50-50 μεταξύ του θερμικού κινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα. Αυτό το concept οδήγησε στην επιστροφή της Honda στο σπορ, ενώ η Audi έγινε νέος κατασκευαστής αγοράζοντας τη Sauber.

Παράλληλα η Cadillac εισήλθε στο σπορ ως η 11η ομάδα ενώ από το 2028 θα αγωνίζεται με δικές της μονάδες ισχύος, αυξάνοντας τον αριθμό των κατασκευαστών κινητήρων. Παράλληλα, η Ford συνεργάζεται με τη Red Bull Racing στην ανάπτυξη των μονάδων ισχύος που κατασκευάζονται στο Μίλτον Κινς.

Το ενδιαφέρον από την Κίνα είναι μεγάλο

Με τη δημοφιλία της Formula 1 να είναι σε πρωτόγνωρα επίπεδα, αρκετοί νέοι ενδιαφερόμενοι ψάχνουν τρόπο να αναμειχθούν με το σπορ. Εδώ και χρόνια τόσο η FIA όσο και η Formula 1 θέλουν να ανοιχτούν στην αγορά της Κίνας, με την προσθήκη μιας ομάδας από τη χώρα να είναι ένα άκρος ελκυστικό σενάριο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η BYD, την οποία γνωρίζουμε καλά στην Ελλάδα, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εισέλθει μελλοντικά στη Formula 1. H κινεζική μάρκα επιθυμεί να κάνει άνοιγμα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και σκέφτεται σοβαρά την εμπλοκή της στο σπορ, ενώ παράλληλα υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή και στο WEC.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον της BYD, ωστόσο βρίσκεται σε αξιολόγηση των πιθανών αγωνιστικών προγραμμάτων.

Για την FIA η είσοδος κινεζικών εταιρειών στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη Formula 1 είναι το καλύτερο δυνατό σενάριο σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες ομάδες από ό,τι αγώνες. Οι οδηγοί έρχονται σε εμένα και μου λένε: “Παρακαλώ, όχι περισσότερους αγώνες”. Όταν ανοίξαμε τη διαδικασία Expression of Interest το 2023, η αξιολόγηση βασίστηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες, χωρίς να εξετάζουμε ποια εταιρεία ήταν, αρκεί να πληρούσε τις προϋποθέσεις της FIA. Τώρα έχουμε μια 11η ομάδα. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πρώτα την απόδοσή της και στη συνέχεια, αν υπάρξει μια κινεζική υποψηφιότητα, είμαι βέβαιος ότι και η FOM θα συμφωνήσει, γιατί πρόκειται για τη βιωσιμότητα του ίδιου του επιχειρηματικού μοντέλου», είχε πει πίσω στο 2024.

Οι Κινέζοι έρχονται

Το ενδιαφέρον της BYD να εισέλθει είτε στη Formula 1 είτε στο WEC δεν είναι κάτι που προξενεί εντύπωση. Τους τελευταίους 24 μήνες το ενδιαφέρον κινεζικών κολοσσών για το μηχανοκίνητο αθλητισμό έχει ενταθεί σημαντικά.

Πέρα από την BYD υπάρχει ενδιαφέρον και από την Chery Automobile, η οποία διαθέτει στην ομπρέλα της άλλες οκτώ μάρκες. Δεν είναι όμως η μόνη, καθώς και η Geely εξετάζει σοβαρά την εμπλοκή της στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μία από τις μάρκες που έχει στην ιδιοκτησία της είναι η Lotus, η οποία έχει τεράστια ιστορία στους αγώνες.

Πέρα από την εδραίωσή τους στις παγκόσμιες αγορές αυτοκινήτου, φαίνεται πως οι κινεζικές μάρκες θέλουν να ανοίξουν τα… φτερά τους δοκιμάζοντας την τύχη τους σε κορυφαίο επίπεδο αγώνων ταχύτητας.

