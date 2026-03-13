Θέμα ωρών θεωρείται η ακύρωση των δύο Grand Prix της Formula 1 που ήταν προγραμματισμένα για τον Απρίλιο.

Με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να μην ομαλοποιείται, η Formula 1 είναι αντιμέτωπη με το χειρότερο δυνατό σενάριο. Τα Grand Prix Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας που ήταν προγραμματισμένα για τις 12 και 19 Απριλίου αναμένεται να ακυρωθούν.

Η απόφαση σύμφωνα με πληροφορίες έχει παρθεί και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες ενώ η Formula1 αγωνίζεται στην Κίνα.

Μονόδρομος η ακύρωση των Grand Prix

Η διεξαγωγή των αγώνων ήταν ένα μεγάλο ερωτηματικό, όμως ακόμη κι αν η κατάσταση σταθεροποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, δεν θα πάψει η περιοχή να… βράζει. Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί με γνώμονα την «ασφάλεια και την ευημερία» όλων των εμπλεκομένων.

Το WEC είχε προγραμματίσει αγώνα στο Κατάρ στις 19 Απριλίου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Τι σημαίνει η ακύρωση των δύο αγώνων

Η ακύρωση των δύο Grand Prix αναμένεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο στη Formula 1, καθώς η FOM δεν θα τους αντικαταστήσει. Αυτό μειώνει τον αριθμό αγώνων από 24 σε 22 στη φετινή χρονιά, κάτι το οποίο κάνει κάθε βαθμό ακόμη πιο σημαντικό στη μάχη του τίτλου.

Με τους δύο αγώνες τον Απρίλιο να ακυρώνονται, η Formula 1 θα κάνει μία διακοπή άνω του ενός μήνα. Το Grand Prix Ιαπωνίας, ο τρίτος αγώνας της σεζόν είναι προγραμματισμένος για τις 29 Μαρτίου, ενώ το GP Μαϊάμι που θα γίνει ο επόμενος σταθμός, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου. Αυτό σημαίνει πως το ανοιξιάτικο διάλειμμα θα είναι μεγαλύτερο από την καλοκαιρινή διακοπή μετά τον αγώνα της Ουγγαρίας.

