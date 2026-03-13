Μετά τη μάχη της sprint pole στην Κίνα ο Λιούις Χάμιλτον έχει μία σημαντική επιθυμία από τη Scuderia Ferrari για να κερδίσει τη Mercedes.

Στις κατατακτήριες σπριντ του Grand Prix Κίνας η Scuderia Ferrari δεν είχε τη δυνατότητα ώστε να κερδίσει τη Mercedes-AMG. O Λιούις Χάμιλτον μπορεί να κέρδισε τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, όμως κατετάγη 4ος χάνοντας και από τον Λάντο Νόρις της McLaren.

Η διαφορά ωστόσο από τον poleman Τζορτζ Ράσελ, ήταν στα έξι δέκατα του δευτερολέπτου, με τη μεγαλύτερη διαφορά να δημιουργείται στη μεγάλη ευθεία του τρίτου τομέα.

Ο Χάμιλτον επαινεί τη Ferrari

Παρά το γεγονός πως δεν μπόρεσε να συναγωνιστεί τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος με την επίδοσή του, ειδικά μετά το δύσκολο FP1.

«Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος από τη διαδικασία. Η ομάδα μου έκανε εξαιρετική δουλειά, οι μηχανικοί μου έκαναν φανταστική δουλειά για να επαναφέρουν το μονοθέσιο, γιατί το FP1 ήταν μια δύσκολη περίοδος μετά από εκείνη την έξοδο που είχα. Γενικά το μονοθέσιο ήταν πολύ καλό. Απλώς νομίζω ότι χάνουμε χρόνο – κυρίως στις ευθείες. Είναι πολύς χρόνος για να τον χάνουμε εκεί».

Ο Βρετανός αναγνώρισε πως η SF-26 έχει ένα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό: «Από πλευράς μονοθεσίου νιώθω ότι είναι πολύ καλό και πιστεύω ότι μπορούμε να κοντράρουμε στα ίσα τις Mercedes στις στροφές. Αλλά όταν υστερείς σε ισχύ, έτσι είναι τα πράγματα».

H επιθυμία του Χάμιλτον

Με τη Ferrari να χάνει κυρίως στις ευθείες, ο Χάμιλτον έστειλε μήνυμα στο εργοστάσιο του Μαρανέλο σχετικά με το που πρέπει να βελτιωθεί η Ferrari.

«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Πρέπει να πιέσουμε πολύ στο εργοστάσιο, πίσω στο Μαρανέλο, για να βελτιώσουμε την ισχύ. Ήταν κάτι που είχαμε ήδη συνειδητοποιήσει από πέρυσι. Πιστεύαμε ότι η Mercedes είχε ξεκινήσει νωρίτερα από εμάς ή από τους υπόλοιπους, κάτι που είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά. Έχουν κάνει φανταστική δουλειά και εμείς πρέπει να ανεβάσουμε ρυθμό για να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή τη διαφορά», ανέφερε ο Βρετανός.

