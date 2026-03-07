O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές παίρνοντας την pole position για τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο 2026, το GP Αυστραλίας.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αυστραλίας, του πρώτου αγώνα της Formula 1 στο 2026 αποδείχθηκαν επεισοδιακές και συναρπαστικές. Παρά τις εκπλήξεις και τις κόκκινες σημαίες, η μάχη για την pole position είχε έναν πρωταγωνιστή.

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG με έναν εντυπωσιακό χρόνο στο 1:18,518 πήρε την pole position με μία εντυπωσιακή προσπάθεια και άφησε τον teammate του, Κίμι Αντονέλι στη 2η θέση για σχεδόν τρία δέκατα του δευτερολέπτου.

Η διαφορά από τον ανταγωνισμό αποδείχθηκε χαοτική, με τον Ίσακ Χατζάρ να εντυπωσιάζει στο ντεμπούτο του με τη Red Bull Racing παίρνοντας την 3η θέση όντας 0,785 δλ μακριά από την κορυφή. Ο teammate του, Μαξ Φερστάπεν από την άλλη, είχε έξοδο στο Q1 και αύριο θα εκκινήσει από την 20η θέση.

Q1

Η πρώτη μάχη της χρονιάς ξεκίνησε με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα. Λόγω αύξησης του αριθμού των μονοθεσίων από 20 σε 22, από το Q1 αποκλείονται φέτος 6 οδηγοί. O μόνος σίγουρος ήταν ο Λανς Στρολ, ο οποίος δεν πήρε μέρος στις κατατακτήριες δοκιμές, λόγω μηχανικού προβλήματος.

Ο πρώτος οδηγός που έγραψε χρόνο ήταν ο Άλμπον της Williams, όμως η μάχη του ήταν να περάσει στο Q2 και όχι η 10άδα. Η κατάταξη άλλαξε με γοργό ρυθμό μέχρι να ανέβει πρώτος ο Ράσελ. Η Ferrari επέλεξε στο Q1 να βγάλει τους οδηγούς της στην πίστα με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

H έκπληξη ήρθε με 7 λεπτά και 29 δλ για το τέλος του Q1. O Φερστάπεν έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στη στροφή 1 και κατέληξε στον τοίχο. Ο Ολλανδός δεν μπόρεσε να συνεχίσει και η κόκκινη σημαία διέκοψε τη δράση.

Όταν συνεχίστηκε το Q1 είδαμε τον Αντονέλι να βγαίνει στην πίστα μετά το ατύχημα που είχε στο FP3, με τον Ιταλό να γράφει έναν πολύ γρήγορο χρόνο. Η μάχη για την πρόκριση στο Q2 ήταν ανάμεσα στους Κολαπίντο και Αλόνσο, με τον οδηγό της Alpine να κερδίζει εν τέλει άνετα τον Ισπανό.

Μαζί με τον Αλόνσο από το Q1 αποκλείστηκαν οι: Αλόνσο, Πέρεζ, Μπότας, Φερστάπεν, Σάινθ και Στρολ.

Q2

Η δεύτερη μάχη κατατακτηρίων ξεκίνησε με τους δύο οδηγούς της Ferrari να βγαίνουν πρώτοι στην πίστα. Από τη διαδικασία θα έμεναν εκτός Q3 οι 6 πιο αργοί οδηγοί.

Ο Ράσελ έριξε αμέσως τα χρονόμετρα με τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου στο 1:18,934. Δεύτερος ήταν ο Πιάστρι, με τη μεταξύ τους διαφορά σε εκείνο το σημείο να είναι 0,6 δλ. Οι οδηγοί της Ferrari αντιμετώπιζαν προβλήματα, με τον Χάμιλτον να μην έχει χρονομετρημένη προσπάθεια, ενώ ο Λεκλέρ ήταν 7ος με 6 λεπτά για το τέλος της διαδικασίας.

Οι Λεκλέρ και Χάμιλτον έβαλαν φρέσκο σετ μαλακής γόμας και σκαρφάλωσαν στην κατάταξη. Η μάχη για την πρόκριση ήταν εν τέλει ανάμεσα στους οδηγούς του midfield.

Από το Q2 αποκλείστηκαν οι: Χούλκενμπεργκ, Μπέρμαν, Οκόν, Γκασλί, Άλμπον και Κολαπίντο.

Q3

Στη μάχη για την πρώτη pole του 2026 πήραν μέρος 9 οδηγοί μιας και ο Μπορτολέτο της Audi είχε πρόβλημα στο τέλος του Q2 και σταμάτησε στην είσοδο του pit-lane. Όμως η διαδικασία διεκόπη άμεσα λόγω θραυσμάτων στην πίστα. Ο Νόρις πάτησε ένα πλαστικό εξάρτημα της Mercedes, το οποίο χρησιμοποιείται για την ψύξη του κινητήρα.

Μετά τα πρώτα περάσματα πρώτος ήταν ο Ράσελ και πίσω του οι Νόρις και Χατζάρ, με τις Ferrari και τον Πιάστρι να είναι πάνω από δευτερόλεπτο πίσω. Ωστόσο όλα κρίθηκαν στο τέλος του Q3.

O Αντονέλι ανέβηκε προσωρινά στην 1η θέση, ωστόσο Ράσελ είχε τον τελευταίο λόγο και με το 1:18,518 πήρε την pole position με επιβλητικό τρόπο. Στην 3η θέση ήταν ο Ίσακ Χατζάρ της Red Bull Racing.

Ακολούθησαν οι Λεκλέρ, Πιάστρι, Νόρις, Χάμιλτον, Λόσον, Λίντμπλαντ και Μπορτολέτο.

Η συνέχεια του τριημέρου

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 06:00 πμ ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 05:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα QP GP Αυστραλίας

Δείτε την προεπισκόπηση της νέας σεζόν της Formula 1 από την ομάδα του gmotion με ένα κλικ στο παρακάτω βίντεο