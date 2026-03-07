Αναπάντεχα προβλήματα επηρέασαν σημαντικά τις κατατακτήριες δοκιμές της Scuderia Ferrari στο Grand Prix Αυστραλίας.

Παρά τη θετική εμφάνιση την Παρασκευή στο Άλμπερτ Παρκ, η Scuderia Ferrari Περίμενε πολύ διαφορετική τη μάχη για την pole position. H ιταλική ομάδα περιορίστηκε στις θέσεις 4 και 7, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι μπροστά από τον Λιούις Χάμιλτον.

Η βελτίωση της Ferrari από το Q1 στο Q3 ήταν μηδαμινή. Ο Χάμιλτον με τη μεσαία γόμα στον 5ο του γύρο στην πρώτη περίοδο κατατακτήριων ήταν μόλις 0,4 δλ πιο αργός από τον καλύτερο χρόνο του Λεκλέρ στο τέλος του Q3 με φρέσκο σετ μαλακής γόμας ελαστικών. Για την εμφάνιση αυτή φαίνεται πως υπάρχει σοβαρός λόγος

Η εξήγηση του Χάμιλτον

Μετά το τέλος του Q3, o Χάμιλτον εξήγησε πως υπήρξαν προβλήματα με το μονοθέσιο της Ferrari,τα οποία δεν του επέτρεψαν να κάνει το γύρο που ήθελε.

«Δεν ήταν οι καλύτερες κατατακτήριες που μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά ένιωθα καλά όλο το Σαββατοκύριακο. Ήμουν πραγματικά πολύ χαρούμενος μέσα στο μονοθέσιο και είχα μεγάλο κίνητρο. Μέχρι το τέλος του Q1, με τη μεσαία γόμα ελαστικών, ένιωθα εξαιρετικά. Και μετά από τη στιγμή που μπήκαμε στο Q2 είχαμε κάποια προβλήματα με τον κινητήρα και την ανάπτυξη ισχύος, κάτι που ουσιαστικά μπέρδεψε όλη τη διαδικασία και από εκεί και πέρα δυσκολευτήκαμε πολύ να εκτελέσουμε σωστά και να πάρουμε το μέγιστο από το μονοθέσιο. Οπότε νομίζω ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, πιθανότατα θα παλεύαμε για την τρίτη ή την τέταρτη θέση. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τη Mercedes ή να πλησιάσουμε κάπου κοντά της, αλλά παρ’ όλα αυτά υπάρχει μεγάλη πρόοδος να γίνει», είπε στο Sky Sports.

Μετά το τέλος του Q3 ο Λεκλέρ ανέφερε επίσης πως είχε προβλήματα με την ισχύ του κινητήρα. Σύμφωνα με την τηλεμετρία, οι δύο οδηγοί της Ferrari ήταν κατά 10 χλμ/ώρα στο σημείο μέτρησης πιο αργοί σε σύγκριση με προηγούμενες προσπάθειές τους. Αυτό ενισχύει περεταίρω τους ισχυρισμούς του Χάμιλτον.

Απογοητευμένος ο Λεκλέρ

Μετά το πέρας των κατατακτήριων δοκιμών, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, απέφυγε να μιλήσει για τα προβλήματα στον κινητήρα. Αυτό που ανέφερε ήταν πως διαχειρίστηκαν λάθος το Q3 του Χάμιλτον και ο Βρετανός είχε λάθος θερμοκρασίες στα ελαστικά του για την τελευταία προσπάθεια.

Ο Σαρλ Λεκλέρ από την άλλη, έμεινε άναυδος με τη διαφορά της Ferrari από τη Mercedes που πήρε την pole position: «Όταν μιλήσαμε χθες είπα ότι η διαφορά με τη Mercedes ήταν μισό δευτερόλεπτο, αλλά τώρα είναι 0,8 δευτερόλεπτα. Οπότε είναι σίγουρα μεγαλύτερη απ’ ό,τι περίμενα. H απόδοση που έβγαλε ο George στον τελευταίο του γύρο ήταν, με μία λέξη, απίστευτη. Την πρώτη φορά που κοίταξα τα δεδομένα νόμιζα ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα. Έπρεπε να ανανεώσω τη σελίδα, αλλά τελικά φαίνεται πως δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πιθανότατα σόκαραν ολόκληρο το paddock. Δεν νομίζω ότι το περίμενε κανείς».

Παρά την απογοήτευση, αυτός που παραμένει αισιόδοξος στο ιταλικό στρατόπεδο είναι ο Χάμιλτον: «Το μονοθέσιο είναι πολύ καλύτερο από αυτό που δείξαμε και προφανώς η διαφορά μεταξύ όλων μας είναι μικρή, εκτός από τη Mercedes, αλλά είμαι ενθουσιασμένος για όσα έρχονται».

