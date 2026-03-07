O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing θα ξεκινήσει τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο 2026 από τη δέκατη σειρά της εκκίνησης.

Καθόλου ιδανικό το ξεκίνημα του Μαξ Φερστάπεν στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1. O Ολλανδός οδηγός έμεινε εκτός από το Q1 στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αυστραλίας λόγω εξόδου που είχε στο Q1.

O Ολλανδός πολυπρωταθλητής βγήκε στην πίστα με 9 λεπτά για το τέλος της διαδικασίας. Ξεκινώντας ωστόσο τον πρώτο του γύρο, ο Φερστάπεν φρέναρε για τη στροφή 1. Κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, ο πίσω άξονας «ξεκόλλησε», με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του μονοθεσίου του.

Το ατύχημα του Φερστάπεν

Η ακυβέρνητη RB22 με πολλά χιλιόμετρα κατέληξε στον προστατευτικό τοίχο, με το εμπρός της μέρος να έχει σημαντικές ζημιές. Ο Φερστάπεν, ο οποίος δεν άφησε τα χέρια του από το τιμόνι δεν τραυματίστηκε ευτυχώς.

Η πρώτη αντίδραση του Φερστάπεν

Μιλώντας μετά την έξοδό του στο Q1, ο οδηγός της Red Bull Racing ξεκαθάρισε πως δεν υπέστη κάποιον τραυματισμό.

«Έπρεπε απλώς να κάνω μερικές ακτινογραφίες για να δούμε αν τα χέρια μου ήταν εντάξει, αλλά δεν υπήρχε κάποιο κάταγμα», είπε αρχικά ο Ολλανδός.

Εν συνεχεία ο Φερστάπεν μίλησε για το συμβάν λέγοντας πως δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε: «Απλώς πάτησα το πεντάλ και όλος ο πίσω άξονας κλείδωσε εντελώς, κάτι που με αυτά τα μονοθέσια Formula 1 είναι πολύ περίεργο. Δεν μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου».

Η συνέχεια του τριημέρου

Ο αγώνας της Κυριακής είναι προγραμματισμένος για τις 06:00 πμ ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 05:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.