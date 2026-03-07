Σαν Σήμερα: H πρώτη νίκη του Ιρβάιν στην F1 (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Μία νέα ημέρα ξημέρωσε και είναι ευκαιρία ώστε να κάνουμε το καθιερωμένο ταξίδι μας στο παρελθόν της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στη σημερινή μας αναδρομή, θα μάθουμε για τρεις πρεμιέρες του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ. Επιπλέον μαθαίνουμε έναν κορυφαίο οδηγό ράλλυ και κάνουμε αναδρομή σε ένα κλασσικό αγώνα της Πορτογαλίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού

Σαν σήμερα το 1947, γεννήθηκε ο θρύλος των ράλλυ, Βάλτερ Ρερλ. Ο ψηλόλιγνος Γερμανός κέρδισε σε 15 αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), στο διάστημα 1975-1985. Οδήγησε για τις ομάδες των Opel, Fiat, Lancia και Audi, και κατέκτησε δύο τίτλους: το 1980 με τη Fiat και το 1982 με την Opel. Επίσης, στέφθηκε νικητής του Ράλλυ Μόντε Κάρλο συνολικά τέσσερις φορές, με τέσσερις διαφορετικούς κατασκευαστές.

Σαν σήμερα το 1970, ο Τζακ Μπράμπαμ επικράτησε στο GP Νότιας Αφρικής, κατακτώντας τη 14η και τελευταία του νίκη στη Formula 1. Ο 44χρονος τρεις-φορές πρωταθλητής εκκίνησε τρίτος και άφησε πίσω του τη McLaren του Ντένι Χιουλμ και την March του Τζάκι Στιούαρτ. Την έκπληξη του αγώνα την έκανε ο Γκρέιαμ Χιλ, ο οποίος ελάχιστους μήνες μετά το ατύχημά του στο GP Η.Π.Α. όπου έσπασε τα πόδια του, τερμάτισε στην 6η θέση με τη Lotus. Πονούσε πλέον τόσο πολύ μετά το πέσιμο της καρό σημαίας που χρειάστηκε να τον σηκώσουν από το μονοθέσιο ώστε να βγει.

Σαν σήμερα το 1981, ολοκληρώθηκε το Ράλλυ Πορτογαλίας για το WRC, με τον Μάρκου Άλεν να παίρνει τη νίκη με Fiat 131 Abarth. Αυτή ήταν η 21η και τελευταία νίκη της Fiat στο πρωτάθλημα, καθώς και η 9η του Άλεν με την ιταλική φίρμα. Ο Φινλανδός επικράτησε έναντι του συμπατριώτη Χένρι Τόιβονεν για περισσότερα από 9 λεπτά.

Σαν σήμερα το 1999, ο Έντι Ιρβάιν κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη Formula 1, κερδίζοντας το Grand Prix Αυστραλίας με τη Scuderia Ferrari. Ο Ιρλανδός επωφελήθηκε από τη διπλή εγκατάλειψη των οδηγών της McLaren, καθώς και από την ατυχία του teammate του, Μίκαελ Σουμάχερ, που κόλλησε στην εκκίνηση και αναγκάστηκε να ξεκινήσει τελευταίος. Παρά την πίεση που δέχτηκε από τη Jordan του Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν, ο Ιρβάιν κατάφερε να βάλει τέλος σε ένα σερί 14 βάθρων χωρίς νίκη.

Σαν σήμερα το 2004, το άνοιγμα της αυλαίας στη σεζόν της Formula 1 σήμανε άλλη μια χρονιά κυριαρχίας για τη Ferrari. Το GP Αυστραλίας μονοπωλήθηκε από τα κόκκινα μονοθέσια των Μίκαελ Σουμάχερ και Ρούμπενς Μπαρικέλο, οι οποίοι άφησαν πάνω από 30 δευτερόλεπτα πίσω τους τη Renault του Φερνάντο Αλόνσο.

Φωτογραφίες: Formula_Stats/Χ