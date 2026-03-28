Mercedes-Benz GLC: Επετειακές εκδόσεις «140 edition»

Η ελληνική αντιπροσωπεία γιορτάζει τα 140 χρόνια της μάρκας με ειδικά εξοπλισμένες GLC που προσφέρουν πλούσια τεχνολογία και πλήρη φορολογική απαλλαγή.

Η Mercedes-Benz συμπληρώνει 140 χρόνια από την ιστορική ευρεσιτεχνία του Carl Benz και το γιορτάζει στην Ελλάδα με τη διάθεση των ειδικών εκδόσεων «140 edition» για τη δημοφιλή GLC. Η κίνηση αυτή επικεντρώνεται στα Plug-in Hybrid σύνολα (300 e και 300 de 4MATIC), προσφέροντας ένα πακέτο που συνδυάζει την επετειακή πολυτέλεια με εξαιρετικά ελκυστική εμπορική πολιτική.

Το «κλειδί» της νέας πρότασης βρίσκεται στην τιμολόγηση της GLC 300 e 4MATIC. Με νέα μειωμένη τιμή που ξεκινά από τα 78.800€, η Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) διαμορφώνεται στα 59.990€. Το νούμερο αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς βρίσκεται οριακά κάτω από το θεσμοθετημένο όριο των 60.000€, εξασφαλίζοντας μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης για τους οδηγούς, γεγονός που την καθιστά την ιδανική επιλογή για premium εταιρικά στόλους.

Αυτονομία 100 χλμ. και πλούσιος εξοπλισμός

Οι εκδόσεις «140 edition» δεν κάνουν συμβιβασμούς στην τεχνολογία. Το υβριδικό σύστημα προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα, επιτρέποντας στον οδηγό να καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες χωρίς κατανάλωση καυσίμου. Με εκπομπές CO2 κάτω από 50 g/km και στάνταρ το σύστημα τετρακίνησης 4MATIC, η GLC παραμένει ένα ολοκληρωμένο SUV για κάθε έδαφος.

Στο εσωτερικό, ο εξοπλισμός είναι προκαθορισμένος για μέγιστη ευκολία, περιλαμβάνοντας τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής 11,9 ιντσών του συστήματος MBUX. Η Mercedes-Benz προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μόνο του εξωτερικού χρώματος, απλοποιώντας τη διαδικασία παραγγελίας για τις συνολικά τέσσερις διαθέσιμες εκδόσεις (SUV και Coupé).

Οι τιμές των εκδόσεων 140 edition: