Lexus: Χειροκίνητες αλλαγές ταχυτήτων χωρίς… γρανάζια (vid)

Η ιαπωνική μάρκα παρουσιάζει το Interactive Manual Drive, ένα εικονικό σύστημα μετάδοσης για το ηλεκτρικό RZ, το οποίο προσομοιώνει την αίσθηση ενός κιβωτίου ταχυτήτων.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έχει φέρει επανάσταση στις επιδόσεις, αλλά πολλοί λάτρεις της οδήγησης παραπονιούνται για την απώλεια της άμεσης αλληλεπίδρασης με το αυτοκίνητο. Η Lexus, θέλοντας να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, παρουσιάζει το σύστημα Interactive Manual Drive. Πρόκειται για μια ψηφιακή προσομοίωση χειροκίνητων αλλαγών ταχυτήτων, η οποία κάνει το ντεμπούτο της στο νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Lexus RZ στην έκδοση F SPORT, στοχεύοντας σε όσους αναζητούν κάτι παραπάνω από μια απλή, γραμμική επιτάχυνση.

Το σύστημα δεν χρησιμοποιεί πραγματικά γρανάζια, καθώς τα ηλεκτρικά μοτέρ δεν έχουν καν κιβώτιο ταχυτήτων. Αντίθετα, βασίζεται σε ένα εξελιγμένο λογισμικό στην κεντρική μονάδα ελέγχου (ECU) του οχήματος. Αυτό το εικονικό κιβώτιο οκτώ σχέσεων «μεταφράζει» την πίεση στο γκάζι και την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε αυξομειώσεις της ροπής, δίνοντας στον οδηγό την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο «ανεβάζει» ή «κατεβάζει» ταχύτητες, ακριβώς όπως θα συνέβαινε σε έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η τεχνολογία πίσω από την εικονική εμπειρία

Ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία μέσω ενός διακόπτη στην κεντρική κονσόλα και να πάρει τον έλεγχο στα χέρια του χρησιμοποιώντας τα paddles πίσω από το τιμόνι. Η Lexus έχει δουλέψει ώστε η ανατροφοδότηση να είναι συνολική: δεν είναι μόνο η αυξομείωση της δύναμης, αλλά και η απόκριση του γκαζιού, οι δυνάμεις G που γίνονται αισθητές στο σώμα, ακόμα και η ένδειξη ενός εικονικού στροφόμετρου στον ψηφιακό πίνακα οργάνων που καθοδηγεί τον οδηγό για το πότε πρέπει να αλλάξει σχέση.

Το Interactive Manual Drive υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο την εικονική ροπή ανάλογα με τη σχέση που έχει επιλεγεί. Για παράδειγμα, σε μια ανηφόρα ή σε έναν δρόμο με στροφές, το «κατέβασμα» μιας εικονικής σχέσης αυξάνει τη διαθέσιμη δύναμη, προσφέροντας την οδηγική αίσθηση που θυμίζει έντονα κιβώτιο ταχυτήτων. Αυτή η παραμετροποίηση επιτρέπει στο RZ να αλλάζει χαρακτήρα, από ένα ήσυχο και άνετο premium SUV σε ένα πιο συμμετοχικό όχημα που απαιτεί την προσοχή του οδηγού.

O ήχος και η αίσθηση μέσα στην καμπίνα

Ένα κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία μιας τέτοιας προσομοίωσης είναι ο ήχος. Η Lexus έχει αναπτύξει ψηφιακούς ήχους κινητήρα που μεταδίδονται μέσω των ηχείων και είναι απόλυτα συγχρονισμένοι με την ταχύτητα και τη ροπή. Ο οδηγός έχει μάλιστα τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα έντασης και χροιάς, προσαρμόζοντας το ακουστικό περιβάλλον ανάλογα με τη διάθεσή του ή το στυλ οδήγησης που ακολουθεί εκείνη τη στιγμή.

Η πρώτη εφαρμογή του συστήματος γίνεται στην τετρακίνητη έκδοση RZ 550e F SPORT, η οποία διαθέτει την απαραίτητη ισχύ για να υποστηρίξει αυτόν τον σπορ χαρακτήρα. Με την κίνηση αυτή, η Lexus δείχνει ότι ο εξηλεκτρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα την κατάργηση των παραδοσιακών οδηγικών συνηθειών, αλλά τη μετεξέλιξή τους μέσα από το λογισμικό, προσφέροντας «διπλή» προσωπικότητα σε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να είναι ταυτόχρονα ένα ήσυχο ηλεκτρικό και ένα συμμετοχικό εργαλείο οδήγησης.

