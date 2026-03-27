Ο Ντάνιελ Κρεγκ γίνεται το πρόσωπο της DENZA

Η premium μάρκα του Ομίλου BYD επιστρατεύει τον Βρετανό σούπερσταρ για την παγκόσμια επέκτασή της, με το εντυπωσιακό DENZA Z9GT να κάνει ντεμπούτο στο Παρίσι.

Η DENZA, η premium μάρκα του Ομίλου BYD που είναι αποκλειστικά αφιερωμένη σε οχήματα νέας ενέργειας, κάνει ένα αποφασιστικό βήμα για τη διεθνή της αναγνώριση. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας επέκτασής της για το 2026, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον παγκοσμίου φήμης ηθοποιό Ντάνιελ Κρεγκ. Ο Βρετανός star, ταυτισμένος με την κομψότητα και τη δύναμη, θα είναι ο πρωταγωνιστής της νέας καμπάνιας της μάρκας, ενισχύοντας το προφίλ της σε αγορές όπως η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική και η Μέση Ανατολή.

Η επιλογή του Κρεγκ δεν είναι τυχαία, καθώς η DENZA στοχεύει σε ένα κοινό που αναζητά τον συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας και σύγχρονου σχεδιασμού με έντονες ευρωπαϊκές επιρροές. Η εικόνα του ηθοποιού θα πλαισιώσει τα βασικά μοντέλα που παρουσιάζονται φέτος, μέσα από τηλεοπτικές καμπάνιες και ολοκληρωμένο υλικό επικοινωνίας, δανείζοντας το κύρος του στη νέα φάση ανάπτυξης της κινεζικής εταιρείας.

Παγκόσμια πρεμιέρα στο Παρίσι με το Z9GT

Το μεγάλο ορόσημο αυτής της συνεργασίας θα είναι η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου στην εμβληματική Όπερα Palais Garnier στο Παρίσι. Εκεί, το κορυφαίο μοντέλο της μάρκας, το DENZA Z9GT, θα κάνει την πρώτη του επίσημη εμφάνιση επί ευρωπαϊκού εδάφους. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό shooting brake μοντέλο που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην premium ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας επιδόσεις και υψηλή αισθητική.

Σύμφωνα με την Στέλα Λι, εκτελεστική αντιπρόεδρο της BYD, ο Ντάνιελ Κρεγκ εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία της μάρκας, η οποία βασίζεται στον συνδυασμό δύναμης και αυθεντικότητας. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να αναδείξει πώς η τεχνολογία και το συναίσθημα μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο όραμα για την premium κινητικότητα, τοποθετώντας την DENZA δίπλα στους παραδοσιακούς κατασκευαστές πολυτελών αυτοκινήτων.

Το όραμα της DENZA για το 2026

Η DENZA ιδρύθηκε με στόχο να ηγηθεί στον τομέα των οχημάτων νέας ενέργειας, εκμεταλλευόμενη την τεχνολογική υπεροχή του Ομίλου BYD στις μπαταρίες και τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Με την παγκόσμια επέκτασή της να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η μάρκα επιδιώκει να προσφέρει λύσεις βιώσιμης κινητικότητας χωρίς συμβιβασμούς στην πολυτέλεια και την άνεση, απευθυνόμενη στις πλέον απαιτητικές αγορές του πλανήτη.

Η είσοδος στην Ευρώπη αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο, και η επιλογή του Παρισιού για την πρεμιέρα του Z9GT υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η εταιρεία στη σχεδιαστική κληρονομιά και το στυλ. Με τον "007" στο πλευρό της, η DENZA δεν επιδιώκει απλώς να πουλήσει αυτοκίνητα, αλλά να καθιερωθεί ως ένα σύμβολο σύγχρονου status και τεχνολογικής αιχμής.