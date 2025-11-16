Η Ford επεκτείνει τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας BlueCruise

Το σύστημα hands-free οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο έρχεται στα μοντέλα Puma, Puma Gen-E, Kuga και Ranger PHEV από την άνοιξη του 2026.

Η Ford ανακοίνωσε την επέκταση της διαθεσιμότητας του προηγμένου συστήματος υποβοήθησης οδηγού BlueCruise. Το σύστημα, το οποίο επιτρέπει την «hands-free, eyes on» οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους, εισάγεται στα μοντέλα Puma , Puma Gen-E , Kuga και Ranger PHEV από την άνοιξη του 2026. Η τεχνολογία ήταν αρχικά διαθέσιμη στην Ευρώπη μόνο στη Mustang Mach-E.

Βασικά χαρακτηριστικά και διαθεσιμότητα

Το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα hands-free οδήγησης που έλαβε έγκριση από τις κανονιστικές αρχές στην Ευρώπη το 2023, με την κυκλοφορία του στη Μ. Βρετανία. Πλέον, έχει λάβει έγκριση για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές , συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας , καθιστώντας το το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην Ευρώπη.

Το σύστημα εξασφαλίζει πρόσβαση σε περισσότερα από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων , που ονομάζονται Blue Zones. Σε όλο τον κόσμο, οι οδηγοί μοντέλων Ford και Lincoln έχουν διανύσει πάνω από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BlueCruise. Πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα εξοπλισμένα με BlueCruise κυκλοφορούν ήδη παγκοσμίως.

Λειτουργία του συστήματος

Το BlueCruise βασίζεται στο σύστημα Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) της Ford. Όταν ενεργοποιείται σε εγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους (Blue Zones):

Βοηθά στον έλεγχο του τιμονιού, της επιτάχυνσης, της πέδησης, της θέσης στη λωρίδα και της απόστασης ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.

Επιτρέπει στον οδηγό να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί στραμμένη την προσοχή του στον δρόμο. Το σύστημα δεν υποκαθιστά την ασφαλή οδήγηση.

Χρησιμοποιεί συνδυασμό ραντάρ και καμερών για την παρακολούθηση της θέσης και της ταχύτητας των οχημάτων, καθώς και για την ανίχνευση των διαγραμμίσεων των λωρίδων και των ορίων ταχύτητας.

Μία κάμερα στραμμένη στον οδηγό ελέγχει το βλέμμα και τη θέση του κεφαλιού του, ακόμη και με γυαλιά ηλίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι η προσοχή παραμένει στον δρόμο.

Το BlueCruise θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα οχήματα Puma, Puma Gen-E, Kuga και Ranger PHEV που είναι εξοπλισμένα με το προαιρετικό πακέτο Driver Assistance Pack. Οι επιλογές συνδρομής και οι τιμές θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Torsten Wey, manager ADAS Features & Software της Ford In Europe, δήλωσε σχετικά: «Δεσμευόμαστε να φέρουμε τεχνολογίες αιχμής στα χέρια ακόμα περισσότερων οδηγών. Με το BlueCruise να είναι διαθέσιμο σε πέντε μοντέλα μας στην Ευρώπη, συμβάλουμε ώστε η hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους να καταστεί προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο φάσμα πελατών».

