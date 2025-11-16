Η Ford επεκτείνει τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας BlueCruise
Η Ford ανακοίνωσε την επέκταση της διαθεσιμότητας του προηγμένου συστήματος υποβοήθησης οδηγού BlueCruise. Το σύστημα, το οποίο επιτρέπει την «hands-free, eyes on» οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους, εισάγεται στα μοντέλα Puma , Puma Gen-E , Kuga και Ranger PHEV από την άνοιξη του 2026. Η τεχνολογία ήταν αρχικά διαθέσιμη στην Ευρώπη μόνο στη Mustang Mach-E.
Βασικά χαρακτηριστικά και διαθεσιμότητα
Το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα hands-free οδήγησης που έλαβε έγκριση από τις κανονιστικές αρχές στην Ευρώπη το 2023, με την κυκλοφορία του στη Μ. Βρετανία. Πλέον, έχει λάβει έγκριση για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές , συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας , καθιστώντας το το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην Ευρώπη.
Το σύστημα εξασφαλίζει πρόσβαση σε περισσότερα από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων , που ονομάζονται Blue Zones. Σε όλο τον κόσμο, οι οδηγοί μοντέλων Ford και Lincoln έχουν διανύσει πάνω από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BlueCruise. Πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα εξοπλισμένα με BlueCruise κυκλοφορούν ήδη παγκοσμίως.
Λειτουργία του συστήματος
Το BlueCruise βασίζεται στο σύστημα Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) της Ford. Όταν ενεργοποιείται σε εγκεκριμένους αυτοκινητόδρομους (Blue Zones):
- Βοηθά στον έλεγχο του τιμονιού, της επιτάχυνσης, της πέδησης, της θέσης στη λωρίδα και της απόστασης ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα.
- Επιτρέπει στον οδηγό να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρεί στραμμένη την προσοχή του στον δρόμο. Το σύστημα δεν υποκαθιστά την ασφαλή οδήγηση.
- Χρησιμοποιεί συνδυασμό ραντάρ και καμερών για την παρακολούθηση της θέσης και της ταχύτητας των οχημάτων, καθώς και για την ανίχνευση των διαγραμμίσεων των λωρίδων και των ορίων ταχύτητας.
- Μία κάμερα στραμμένη στον οδηγό ελέγχει το βλέμμα και τη θέση του κεφαλιού του, ακόμη και με γυαλιά ηλίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι η προσοχή παραμένει στον δρόμο.
Το BlueCruise θα είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα οχήματα Puma, Puma Gen-E, Kuga και Ranger PHEV που είναι εξοπλισμένα με το προαιρετικό πακέτο Driver Assistance Pack. Οι επιλογές συνδρομής και οι τιμές θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.
Ο Torsten Wey, manager ADAS Features & Software της Ford In Europe, δήλωσε σχετικά: «Δεσμευόμαστε να φέρουμε τεχνολογίες αιχμής στα χέρια ακόμα περισσότερων οδηγών. Με το BlueCruise να είναι διαθέσιμο σε πέντε μοντέλα μας στην Ευρώπη, συμβάλουμε ώστε η hands-free οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους να καταστεί προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο φάσμα πελατών».