Το Renault Group παρουσιάζει το νέο στρατηγικό πλάνο futuREady, με στόχο την ενίσχυση των μαρκών και την προσαρμογή στις αλλαγές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το Renault Group ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του με το futuREady, το στρατηγικό του πλάνο που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις βαθιές ανακατατάξεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και να προετοιμάσει τον Όμιλο για ένα περιβάλλον πιο αβέβαιο από ποτέ.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του Technocentre της Renault, του κέντρου τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτομίας του ομίλου, με επικεφαλής τον CEO της μάρκας, Φρανσουά Προβό, και τη διοικητική ομάδα της εταιρείας.

Το νέο στρατηγικό πλάνο της Renault

Βασιζόμενος στις πρόσφατες επιτυχίες του, ο Όμιλος διατηρεί επιθετική στρατηγική, με «νικηφόρα» προϊόντα για καθεμία από τις τρεις μάρκες του (συμπεριλαμβανομένης της Alpine), δημιουργώντας μια νέα δυναμική στην Ευρώπη και μια στοχευμένη επεκτατική πολιτική σε αγορές υψηλής ανάπτυξης εκτός Ευρώπης.

Έμφαση στην καινοτομία

Το futuREady εστιάζει στην επιτάχυνση της καινοτομίας σε όλο το εύρος της εταιρείας, με στόχο την πρόβλεψη και την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς.

Τα προϊόντα αποτελούν τον πρώτο μεγάλο πυλώνα: