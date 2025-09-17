To μικρότερο επαγγελματικό όχημα στη γκάμα της Citroen είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά.

Το Citroen C3, ένα από τα πιο δημοφιλή σουπερμίνι της ελληνικής αγοράς, είναι πλέον διαθέσιμο και σε επαγγελματική έκδοση. Το C3 VAN έχει ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της Citroen.

Tιμή εκκίνησης είναι τα 20.713 ευρώ για την έκδοση με κινητήρα βενζίνης 1.2 PureTech 100 ίππων και 29.500 ευρώ για την αμιγώς ηλεκτρική με 113 ίππους, μπαταρία 44 kWh και αυτονομία έως 320 χλμ.

Εξοπλισμός και τεχνολογίες

Το νέο C3 VAN είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και άνεσης, προσφέροντας τεχνολογίες αιχμής που συναντώνται σε επιβατικά οχήματα. Ο εξοπλισμός του είναι αντίστοιχος με την επιβατική έκδοση PLUS.

Εξωτερικός σχεδιασμός:

Προβολείς τεχνολογίας LED

Περιμετρικά προστατευτικά στους θόλους των τροχών και τα μαρσπιέ

Μαύρες γυαλιστερές μπάρες οροφής



Εσωτερικό & Infotainment:

Κεντρική οθόνη αφής 10,25’’

Ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® & Android Auto

Καθίσματα Citroën Advanced Comfort με ρύθμιση ύψους στο κάθισμα οδηγού



Άνεση & Ασφάλεια

Active Safety Brake, Collision Warning Alert, Lane Keep Assist, Speed Limit Information, Driver Attention Alert, High Beam Assist.

Ανάρτηση Citroën Advanced Comfort

Ηλεκτρικό χειρόφρενο (ηλεκτρική έκδοση)

Πακέτο Visibility: Αυτόματη λειτουργία φώτων & υαλοκαθαριστήρων

Αισθητήρας βροχής με αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων

Air Condition

πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με ηχητική υποβοήθηση,

ηλεκτρικοί/θερμαινόμενοι/αναδιπλούμενοι καθρέπτες

Διαστάσεις και χώρος φόρτωσης

Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, το νέο Citroën C3 VAN προσφέρει ιδιαίτερα πρακτικό και ευρύχωρο χώρο φόρτωσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματία.

Εξωτερικές διαστάσεις

Μήκος: 4.015 mm

Πλάτος: 2.017 mm (με καθρέπτες ανοιχτούς) / 1.813 mm (με καθρέπτες κλειστούς)

Ύψος: 1.567 mm (χωρίς μπάρες οροφής) / 1.577 mm (με μπάρες οροφής)

Εσωτερικές διαστάσεις φόρτωσης

Μήκος: 1.131 mm

Πλάτος: 1.015 mm

Ύψος: 535–931 mm (μέγιστο εσωτερικό ύψος)

Ύψος χώρου κάτω από την εταζέρα: 515 mm

Ωφέλιμος όγκος: 0,61 – 1,06 m³

Το νέο μοντέλο της γαλλικής μάρκας καλύπτεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, η οποία ισχύει εξάλλου για όλη την γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών Citroen.