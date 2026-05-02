Αντονέλι: «Περιμέναμε την αντεπίθεση της McLaren στο Μαϊάμι»

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας παραδέχεται πως οι αναβαθμίσεις των ανταγωνιστών έκλεισαν την ψαλίδα και εξηγεί τα προβλήματα που αντιμετώπισε στις κατατακτήριες του Σπριντ.

Η κυριαρχία της Mercedes στους πρώτους τρεις αγώνες της σεζόν φαίνεται πως δέχεται την πρώτη σοβαρή αμφισβήτηση στους δρόμους του Μαϊάμι. Ο Κίμι Αντονέλι είδε τον Λάντο Νόρις να του παίρνει την pole position του Σπριντ για δύο δέκατα του δευτερολέπτου, μια εξέλιξη που, όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν τον εξέπληξε καθόλου.

Ο νεαρός Ιταλός, που οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος, παραδέχθηκε πως η McLaren εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το πακέτο αναβαθμίσεων που παρουσίασε μετά το διάλειμμα του Απριλίου. Η χρήση της ίδιας μονάδας ισχύος με τη Mercedes καθιστά τη βρετανική ομάδα έναν άμεσο και πολύ επικίνδυνο αντίπαλο.

Τα προβλήματα στο SQ3 και η χαμένη ευκαιρία

Η διαδικασία του Sprint Qualifying δεν ήταν εύκολη για τον Κίμι Αντονέλι. Ένα πρόβλημα στη μονάδα ισχύος κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών (FP1) του στέρησε τη δυνατότητα να δοκιμάσει τη μαλακή γόμα ελαστικών, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό όταν ήρθε η ώρα της τελικής μάχης στο SQ3.

«Ήταν μια αρκετά χαοτική περίοδος. Δυσκολεύτηκα πολύ με το μονοθέσιο. Με τη μέση γόμα δεν μπορούσα να βγάλω έναν καλό γύρο. Ξαφνικά, στα μαλακά ελαστικά το μονοθέσιο "ζωντάνεψε" και ένιωθα πιο άνετα. Ήταν κρίμα που δεν τα δοκιμάσαμε στο FP1, καθώς υπήρχε περιθώριο βελτίωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κίμι Αντονέλι.

Η απειλή των αναβαθμίσεων

Ο οδηγός της Mercedes έδειξε να αναγνωρίζει τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο grid, καθώς πολλές ομάδες επέλεξαν τον αγώνα της Φλόριντα για να παρουσιάσουν τις πρώτες μεγάλες βελτιώσεις στα μονοθέσιά τους. Η διαφορά που είχε η Mercedes φαίνεται να έχει εκμηδενιστεί.

«Περιμέναμε αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι αρκετά πιο δύσκολο. Όλες οι ομάδες έφεραν μεγάλες αναβαθμίσεις, με τις οποίες είτε έκλεισαν τη διαφορά είτε πέρασαν μπροστά από εμάς. Ήταν αναμενόμενο για τις McLaren να βρίσκονται στην κορυφή, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε μέσα στη μάχη τόσο στο Σπριντ όσο και στον αγώνα της Κυριακής» , σημείωσε ο Κίμι Αντονέλι.

