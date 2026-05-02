Ο Λάντο Νόρις στην κορυφή, η ταχύτητα των Mercedes και ανταγωνιστικότητα των Ferrari συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό για το Σπριντ στη Φλόριντα.

Η δράση στη στη Φλόριντα για το GP Μαϊάμι, τον 4ο φετινό αγώνα της Formula 1, ξεκίνησε με τον Λάντο Νόρις να δείχνει τα δόντια του στο Sprint Qualifying. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη του pole position για φέτος, κυριαρχώντας στο SQ3. Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα βρεθεί το νέο μεγάλο αστέρι της Formula 1 και πρωτοπόρος της βαθμολογίας, ο Κίμι Αντονέλι.

Η μάχη αναμένεται σκληρή, καθώς οι Όσκαρ Πιάστρι και Σαρλ Λεκλέρ ακολουθούν στη δεύτερη σειρά, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν θα προσπαθήσει να αντεπιτεθεί από την 5η θέση, έχοντας δίπλα του τον Τζορτζ Ράσελ. Όλες οι ομάδες εμφανίστηκαν αρκετά βελτιωμένες στο Μαϊάμι, έχοντας φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις.

Το θρίλερ με τον Άλμπον και τα όρια πίστας

Το αξιοσημείωτο της ημέρας είναι η ποινή που δέχθηκε ο Άλεξ Άλμπον. Αν και ολοκλήρωσε τη διαδικασία στη 14η θέση, οι αγωνοδίκες τον υποβίβασαν κατά πέντε θέσεις λόγω παραβίασης των ορίων πίστας στο SQ1. Το παράδοξο είναι ότι η παράβαση δεν εντοπίστηκε σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντάς του να συμμετάσχει κανονικά στο SQ2 πριν τελικά του επιβληθεί η κύρωση.

Την ίδια στιγμή, η Άστον Μάρτιν βρέθηκε σε δύσκολη θέση, καθώς τόσο ο Φερνάντο Αλόνσο όσο και ο Λανς Στρολ δεν κατάφεραν να σημειώσουν χρόνο στο SQ1, με την ομάδα να ζητά και να παίρνει ειδική άδεια από την FIA για να συμμετάσχουν οι οδηγοί της στον Αγώνα Sprint.

Η εκκίνηση του Σπριντ του GP Μαϊάμι θα γίνει στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Η σειρά εκκίνησης για το Sprint του Μαϊάμι