Η γερμανική εταιρεία κατέλαβε την πρώτη θέση στις πωλήσεις EV στην Ευρώπη για το 2025 και προετοιμάζει την είσοδό της στις πιο προσιτές κατηγορίες.

Η Volkswagen ανακοίνωσε την παράδοση του 2.000.000ού αμιγώς ηλεκτρικού της οχήματος, ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει την ταχύτητα μετάβασης της μάρκας στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Το επετειακό μοντέλο ήταν ένα ID.3, το οποίο κατασκευάστηκε στο Zwickau και παραδόθηκε σε πελάτη στη Δρέσδη.

Η επίδοση αυτή συνοδεύεται από την κατάκτηση της πρώτης θέσης στις πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV) στην ευρωπαϊκή αγορά για το έτος 2025. Η εμπορική επιτυχία της σειράς ID. βασίστηκε κυρίως σε τρία μοντέλα: το ID.3, το οποίο απευθύνθηκε στη μαζική αγορά, το SUV ID.4 και το ID.7, που αποτελεί τη ναυαρχίδα της γκάμας σε θέματα αυτονομίας.

Η στρατηγική για πιο προσιτά ηλεκτρικά μοντέλα

Μετά την καθιέρωση των μεγαλύτερων μοντέλων της, η Volkswagen στρέφει πλέον την προσοχή της στις κατηγορίες υψηλού όγκου, με στόχο να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή οικονομικά. Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαιώθηκε το λανσάρισμα του ID. Polo εντός του 2026, με την εμπορική του διάθεση να προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Το ID. Polo θα αποτελέσει την πρόταση της μάρκας για τις αστικές μετακινήσεις, ενώ μέσα στο ίδιο έτος αναμένεται και το ID. Cross, ένα ηλεκτρικό SUV πόλης. Ο προγραμματισμός ολοκληρώνεται σε πρώτη φάση με το ID. Every1, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί το 2027, διευρύνοντας περαιτέρω τη βάση των υποψήφιων αγοραστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Η πορεία από το 2013 έως σήμερα

Η διαδρομή της γερμανικής εταιρείας προς τα 2 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα ξεκίνησε το 2013 με την παρουσίαση του e-up!. Από τότε, η ανάπτυξη της πλατφόρμας MEB επέτρεψε τη δημιουργία μιας πλήρους γκάμας που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, από μικρά αυτοκίνητα πόλης έως μεγάλα οικογενειακά οχήματα.

Στην ελληνική αγορά, η Kosmocar, ως επίσημος εισαγωγέας της Volkswagen, διαχειρίζεται το δίκτυο πωλήσεων και υποστήριξης των ηλεκτρικών μοντέλων. Με την έλευση των νέων, πιο οικονομικών μοντέλων από το 2026, αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας στους ελληνικούς δρόμους, καθώς η ηλεκτροκίνηση μετατρέπεται σταδιακά από επιλογή για λίγους σε κυρίαρχη πραγματικότητα.