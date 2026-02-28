Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε ο ζωντανός θρύλος Μάριο Αντρέτι (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ξεχωριστεί η σημερινή μας αναδρομή στα άδυτα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στο πάνθεον της Formula 1 και των αγώνων ταχύτητας. Επιπλέον μαθαίνουμε για δύο πολύ σημαντικές νίκες της Ford σε πίστα και χώμα, ενώ γνωρίζουμε έναν από τους πιο επιτυχημένους Γάλλους οδηγούς.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 28/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1940, γεννήθηκε ένας θρύλος των αγώνων ταχύτητας που ακούει στο όνομα Μάριο Αντρέτι. Γεννημένος στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μοτοβούν που πλέον ανήκει στα εδάφη της Κροατίας, μετανάστευσε στις ΗΠΑ όντας ακόμη παιδί και ξεκίνησε μια τεράστια και αξιοζήλευτη καριέρα. Αγωνίστηκε στην F1 για πάνω από μια δεκαετία, κατακτώντας μάλιστα την pole position στο ντεμπούτο του το 1968. Σημείωσε την πρώτη του νίκη στο Grand Prix Νότιας Αφρικής το 1971 με τη Scuderia Ferrari. Έκανε πέντε χρόνια για να επιστρέψει στο πρώτο σκαλί του βάθρου και το έπραξε το1976 με τη Lotus. Μάλιστα, το 1978 κατέκτησε τον τίτλο έστω και υπό τραγικές συνθήκες, καθώς ο ομόσταυλος και ανταγωνιστής Ρόνι Πέτερσον απεβίωσε μεσούσης της σεζόν, μετά από ένα ανατριχιαστικό δυστύχημα στο GP Ιταλίας. Παρέμεινε στην F1 έως το 1982, καταγράφοντας συνολικά 131 εμφανίσεις με τις ομάδες των Lotus, March, Ferrari, Parnelli, Alfa Romeo και Williams.

Πέραν της F1, ο Αντρέτι ξεχώρισε και σε πολλές άλλες μορφές αγώνων. Έχει κερδίσει τα 500 Μίλια της Ντεϊτόνα στο NASCAR, τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης και τέσσερις τίτλους στο Indycar. Οι διακρίσεις δεν σταματούν εκεί: Έχει γράψει ιστορία και στους αγώνες αντοχής, μετρώντας νίκες στο Σίμπρινγκ και στη Ντεϊτόνα, ενώ έφτασε πολύ κοντά στο να κερδίσει και στις 24 Ώρες Λε Μαν. Μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες συμμετοχής σε εκατοντάδες αγώνες διάφορων κατηγοριών σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης, ο Αντρέτι αποσύρθηκε επίσημα από την ενεργό δράση το 2003 σε ηλικία 63 χρονών, ύστερα από ένα μεγάλο ατύχημα σε ένα τεστ ενόψει των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης. Δημιούργησε την Andretti Autosport, μία ομάδα που έχει σημειώσει τεράστιες επιτυχίες σε πρωταθλήματα όλου του πλανήτη.

Σαν σήμερα το 1965, η Ford κατέγραψε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSC), επικρατώντας στον 12ωρο αγώνα αντοχής της Ντεϊτόνα. Το νικητήριο αυτοκίνητο ήταν ένα Ford GT40 της ομάδας του Κάρολ Σέλμπι, το οποίο μοιράστηκαν οι Κεν Μάιλς και Λόιντ Ρούμπι. Στις επόμενες τρεις θέσεις τερμάτισαν αυτοκίνητα επίσης από την ομάδα του Σέλμπι.

Σαν σήμερα το 1979, γεννήθηκε ο Σεμπαστιέν Μπουρντέ. Ο πολυπράγμων Γάλλος δραστηριοποιήθηκε σε πολλές μορφές αγώνων, ξεκινώντας από τίτλους στη Γαλλική F3 και τη Formula 3000. Ακολούθησαν τέσσερις συνεχόμενοι τίτλοι στα Champ Cars των ΗΠΑ, δίνοντάς του την ευκαιρία να οδηγήσει στην F1 με την Toro Rosso το 2008. Παρόλο που πραγματοποίησε κάποιες αξιόλογες εμφανίσεις, επισκιάστηκε από τον ανερχόμενο Σεμπάστιαν Φέτελ και αντικαταστάθηκε από τον Χαϊμέ Αλγκουερσουάρι στα μέσα του 2009.



Έκτοτε, έχει αγωνιστεί στα φημισμένα πρωταθλήματα του Indycar και της IMSA, μετράει αρκετά εξαιρετικά αποτελέσματα στις 24 ώρες Λε Μαν και τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης καθώς και δύο νίκες στις 24 ώρες της Ντεϊτόνα. Εξακολουθεί να δίνει το παρών σε αγώνες αντοχής μέχρι και σήμερα, οδηγώντας αυτοκίνητα GT και πρωτότυπα.

Σαν σήμερα το 1999, ο αείμνηστος Κόλιν ΜακΡέι κατέκτησε τη νίκη στο Ράλλυ Σαφάρι Κένυας, οδηγώντας Ford Focus. Έτσι, σημείωσε την πρώτη νίκη για το συγκεκριμένο μοντέλο στο WRC, καθώς και την πρώτη της αμερικανικής φίρμας επί αφρικανικού εδάφους.



Ο οδηγός της Ford άφησε πίσω του τα δύο εργοστασιακά Toyota Corolla που οδηγούσαν οι Ντιντιέ Οριόλ και Κάρλος Σάινθ.

Φωτογραφίες: Bourdyot/Χ

