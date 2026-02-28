Η Scuderia Ferrari έπιασε απροετοίμαστους τους άλλους κατασκευαστές κινητήρων της Formula 1 με τη δική της προσέγγιση στην εξέλιξη της μονάδας ισχύος.

Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 δεν μας έδωσαν την πλήρη εικόνα δυναμικής των ομάδων, αλλά είδαμε ποιες ξεχωρίζουν και ποιες όχι. Μία από αυτές που θα είναι στις μπροστά θέσεις της κατάταξης είναι δίχως αμφιβολία η Scuderia Ferrari.

H ιταλική ομάδα είχε τον ταχύτερο γύρο στις δοκιμές του Μπαχρέιν, με τον Σαρλ Λεκλέρ να είναι στην κορυφή των χρόνων. Πέρα από την ταχύτητα της SF-26, η ομάδα του Μαρανέλο έδειξε πως κινείται σε ένα διαφορετικό μονοπάτι όσον αφορά την εξέλιξη της μονάδας ισχύος της, κάτι που δεν περίμενε ο ανταγωνισμός.

Η διαφορετική προσέγγιση της Ferrari

Στην υβριδική εποχή της Formula 1 που ξεκίνησε το 2014, η πλειονότητα των κατασκευαστών επέλεξαν τούρμπο μεγάλων διαστάσεων. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούσαν στο μέγιστο την MGU-H για να ελέγχουν την περιστροφή του και να αποφεύγουν καθυστερήσεις απόκρισης.

Η Ferrari, αντίθετα, φέρεται να είχε υιοθετήσει μικρότερης διάστασης τούρμπο ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Με την κατάργηση της MGU-H από τα εξαρτήματα μιας μονάδας ισχύος, αυτή η επιλογή αποκτά ξαφνικά τεράστια σημασία.

Στη σημερινή εποχή της Formula 1 ένα μικρότερο turbo μπορεί να:

ανεβάζει στροφές ταχύτερα

προσφέρει καλύτερη απόκριση στο γκάζι

μειώνει το turbo lag

επιτρέπει πιο αποτελεσματικό έλεγχο πίεσης χωρίς μεγάλες απώλειες ενέργειας

Το πλεονέκτημα είναι ορατό στις εκκινήσεις

Δεν είναι τυχαίο ότι τα μονοθέσια με κινητήρα Ferrari στις δοκιμές του Μπαχρέιν έδειξαν να έχουν τα καλύτερα πετάγματα στις δοκιμαστικές εκκινήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιταλική ομάδα πιστεύει πως έχει βρει μία πιο αποδοτική λύση στις εκκινήσεις για τη φετινή σεζόν.

Η άμεση αντιγραφή της λύσης που έχει βρει η Ferrari είναι στην παρούσα φάση πρακτικά αδύνατη. Η επιλογή μεγέθους τούρμπ δεν αποτελεί απλή ρύθμιση, καθώς συνδέεται άμεσα με τη διάταξη του κινητήρα, τη θερμική διαχείριση, την διαμόρφωση της μονάδας ισχύος, το κιβώτιο και τη συνολική αρχιτεκτονική του μονοθεσίου.

Η Ferrari λοιπόν ξεκινάει τη νέα σεζόν έχοντας πλεονέκτημα στο μηχανολογικό κομμάτι της πίστας, όπως επίσης και στο αεροδυναμικό, με τις λύσεις του τεχνικού τμήματος να ξεχωρίζουν έναντι του ανταγωνισμού.

