Η Tesla επεκτείνει τις επιλογές του δημοφιλούς SUV της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας μια νέα διαμόρφωση που διαθέτει τρίτη σειρά καθισμάτων.

Μετά την κυκλοφορία των πιο προσιτών και αποδοτικών εκδόσεων του Model Y, η Tesla ενισχύει την πολυμορφικότητα της γκάμας της. Η νέα 7θέσια επιλογή σχεδιάστηκε για να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, επιτρέποντας τη μεταφορά περισσότερων επιβατών χωρίς να θυσιάζεται η ηλεκτρική αυτονομία, η οποία στην έκδοση Premium Long Range με τετρακίνηση φτάνει τα 600 χλμ. (κατά WLTP).

Η νέα διαμόρφωση περιλαμβάνει μια τρίτη σειρά με δύο πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα, τα οποία είναι στραμμένα προς τα εμπρός. Η πρόσβαση σε αυτά έχει απλοποιηθεί μέσω ειδικών κουμπιών στη ράχη των καθισμάτων της δεύτερης σειράς, τα οποία με ένα πάτημα γλιστρούν προς τα εμπρός και αναδιπλώνονται, διευκολύνοντας την είσοδο και την έξοδο των επιβατών.

Χώροι αποθήκευσης και μεταφορική ικανότητα

Ένα από τα ισχυρά σημεία του 7θέσιου Model Y είναι η διατήρηση της μεγάλης χωρητικότητας φορτίου, η οποία αγγίζει συνολικά τα 2.094 λίτρα. Λόγω της απουσίας κινητήρα εσωτερικής καύσης, το όχημα διαθέτει επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 116 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, ενώ πίσω από την τρίτη σειρά καθισμάτων υπάρχουν διαθέσιμα 381 λίτρα για αποσκευές.

Ακόμα και με την πλήρη κατάληψη των επτά θέσεων, το αυτοκίνητο μπορεί να μεταφέρει δύο βαλίτσες στο πίσω μέρος και δύο μεγάλες τσάντες εμπρός. Όταν η τρίτη σειρά αναδιπλωθεί πλήρως, ο διαθέσιμος χώρος αυξάνεται στα 894 λίτρα, καθιστώντας εύκολη τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων, όπως καρότσια, ποδήλατα ή εξοπλισμό κάμπινγκ.

Ψηφιακή εμπειρία και άνεση για όλους τους επιβάτες

Η Premium εμπειρία στο εσωτερικό του Model Y επεκτείνεται σε όλες τις σειρές καθισμάτων. Οι επιβάτες της πρώτης σειράς έχουν στη διάθεσή τους την κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών, ενώ για τη δεύτερη σειρά υπάρχει πλέον μια οθόνη 8 ιντσών για ψυχαγωγία και χειρισμό του κλιματισμού. Η δυνατότητα σύνδεσης ακουστικών μέσω Bluetooth επιτρέπει στους επιβάτες των πίσω θέσεων να παρακολουθούν περιεχόμενο ανεξάρτητα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στις ανέσεις της τρίτης σειράς, όπου οι επιβάτες διαθέτουν δύο θύρες USB-C για τη φόρτιση συσκευών. Παράλληλα, η χρήση ακουστικών κρυστάλλων περιμετρικά και η ειδική ρύθμιση της ανάρτησης εξασφαλίζουν μια αθόρυβη διαδρομή, ενώ η πανοραμική γυάλινη οροφή ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας σε όλη την καμπίνα.

Τιμή και διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά

Το 7θέσιο Tesla Model Y Premium Long Range με τετρακίνηση είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα, με την τιμή του να ορίζεται στα 55.490 €. Το μοντέλο διαθέτει στάνταρ το σύστημα αυτόματου πιλότου, ενώ είναι έτοιμο να δεχθεί και τη λειτουργία πλήρους αυτόματης οδήγησης (υπό επίβλεψη), μόλις αυτή εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η παραγωγή του μοντέλου για την ευρωπαϊκή αγορά πραγματοποιείται στο Gigafactory της Tesla στο Βερολίνο. Οι πρώτες παραδόσεις στους Έλληνες πελάτες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2026, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική τιμή της σειράς Model Y στην Ελλάδα ξεκινά από τα 39.990 €.