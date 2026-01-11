H αμερικανική μάρκα λανσάρει στην Ελλάδα το ανανεωμένο Model Y Standard, το οποίο έχει ακόμη περισσότερη αυτονομία και κίνηση στους πίσω τροχούς.

Η Tesla ανακοίνωσε την προσθήκη μιας νέας έκδοσης στη γκάμα του Model Y, του δημοφιλέστερου SUV της παγκοσμίως, παρουσιάζοντας το Model Y Standard Long Range με πίσω κίνηση (RWD), το οποίο συνδυάζει αυξημένη αυτονομία με ανταγωνιστική τιμή για την κατηγορία των μεσαίων ηλεκτρικών SUV.

Η νέα έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στην Ελλάδα στην τιμή των 46.990 ευρώ, ενώ οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για τον Φεβρουάριο του 2026.

Αυτονομία έως 657 χλμ. και χαμηλή κατανάλωση

Το νέο Model Y Standard Long Range RWD προσφέρει αυτονομία έως 657 χιλιόμετρα (WLTP), τοποθετώντας το ανάμεσα στα αποδοτικότερα ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας του. Η κατανάλωση ενέργειας διαμορφώνεται στις 12,7 kWh/100 χλμ., ενώ η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 175 kW.

Σύμφωνα με την Tesla, μια γρήγορη φόρτιση διάρκειας περίπου 15 λεπτών μπορεί να προσθέσει έως και 260 χιλιόμετρα αυτονομίας, διευκολύνοντας τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Το μοντέλο έχει πρόσβαση στο ευρωπαϊκό δίκτυο περισσότερων από 20.000 ταχυφορτιστών Supercharger, προσφέροντας χαμηλό κόστος φόρτισης και ευρεία κάλυψη σε όλη την ήπειρο.

Στάνταρ εξοπλισμός Tesla και συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού

Όπως όλα τα μοντέλα της αμερικανικής εταιρείας, το Model Y Standard Long Range RWD διαθέτει πλήρες πακέτο ψηφιακών υπηρεσιών και συνδεσιμότητας, με απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω εφαρμογής, Trip Planner με πληροφορίες φόρτισης σε πραγματικό χρόνο και πληθώρα λειτουργιών άνεσης.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Phone Key

Τηλεχειριζόμενος έλεγχος κλιματισμού

Sentry Mode

Dog Mode

Autopilot στάνταρ

Το μοντέλο υποστηρίζει επίσης αναβαθμίσεις over-the-air, οι οποίες προσθέτουν νέες λειτουργίες και βελτιώνουν τις υπάρχουσες χωρίς κόστος για τον ιδιοκτήτη. Από πλευράς λογισμικού είναι έτοιμο και για το πακέτο Full Self-Driving (με επίβλεψη), το οποίο θα ενεργοποιηθεί μελλοντικά, κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων αρχών.

Σχεδίαση με έμφαση στο συνολικό κόστος χρήσης

Η Tesla τοποθετεί τη νέα έκδοση του Model Y με γνώμονα το χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Η χαμηλή κατανάλωση, οι περιορισμένες ανάγκες συντήρησης και η απουσία παραδοσιακών μηχανικών μερών συμβάλλουν στη μείωση του λειτουργικού κόστους σε σύγκριση με πολλά θερμικά και υβριδικά SUV της κατηγορίας.

Το Model Y Standard Long Range RWD κατασκευάζεται στο ευρωπαϊκό εργοστάσιο Gigafactory Berlin-Brandenburg, ενισχύοντας τον ρόλο της Tesla στην ευρωπαϊκή παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Το νέο Tesla Model Y Standard Long Range με πίσω κίνηση είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Tesla, με τιμή εκκίνησης 46.990 ευρώ.

Οι παραδόσεις των πρώτων οχημάτων αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2026.